Noi colonii de pinguini imperiali au fost descoperite cu ajutorul imaginilor prin satelit

Imagini prin satelit au dezvăluit 11 colonii de pinguini imperiali necunoscute până acum în Antarctica, astfel crescând numărul coloniilor cunoscute ale acestor păsări cu 20%.



Descoperirile au fost făcute după ce cercetătorii au remarcat pete roșii-maronii de excremente lăsate în urmă de păsări pe gheață. Acestea au fost posibile doar cu ajutorul imaginilor de înaltă rezoluție obținute de un nou satelit, după ce observațiile anterioare nu au reușit să depisteze colonii mai mici.



Două dintre colonii au fost adevărate surprize. Au fost găsite departe de coastă, trăind pe gheața care este ancorată de aisberguri, un astfel de peisaj nemaifiind văzut până acum.



Noile colonii ar include fiecare câteva sute de pinguini, numărul fiind mai mic decât de obicei, așa că descoperirile cresc populația totală a pinguinilor imperiali cu 5 – 10%.



Pinguinii imperiali sunt extrem de vulnerabili în fața crizei climatice



Pinguinii imperiali sunt singurii pinguini care se împerechează pe gheață, și nu pe uscat, astfel că sunt extrem de vulnerabili în fața crizei climatice. Toate coloniile noi se află în zone care sunt în pericol. Oamenii de știință spun că aceste colonii vor fi animalele care ne vor avertiza pe măsură ce încălzirea globală cuprinde Antarctica.



„Noile colonii reprezintă o descoperire palpitantă. Deși este o veste bună, coloniile sunt mici și cresc populația totală cu doar puțin peste 500.000 de pinguini”, a explicat Peter Fretwell, de British Antarctic Survey (BAS), organizația care a coordonat cercetările.



Doar 30 de colonii de pinguini imperiali cunoscute în urmă cu zece ani



Existau doar 30 de colonii cunoscute în urmă cu zece ani, pentru că acești pinguini trăiesc de obicei în zone retrase și greu accesibile, în care temperaturile pot atinge chiar și – 50 grade Celsius pe timpul iernii. Însă, oamenii de știință au început să folosească imaginile satelitului Landsat. Imaginile au o rezoluție de 30 de metri, ceea ce este suficient pentru a găsi coloniile mai mari, potrivit The Guardian.



Satelitul Sentinel-2 al Agenției Spațiale Europene (ESA) a fost lansat în iunie 2015 și are o rezoluție de 10 metri. Astfel, poate găsi colonii mai mici, după cum au explicat oamenii de știință de la BAS în jurnalul Remote Sensing in Ecology and Conservation.