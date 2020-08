Producătorii de lavandă au strâns în acest an recolte mai mici din cauza secetei

Majoritatea producătorilor autohtoni care cultivă lavandă au încheiat lucrările de recoltare, cu excepţia unor câmpuri în nordul ţării, unde întârzierea este provocată de ploi. Cei care au plantații tinere au strâns cu până la 30% mai puține flori decât anul trecut, iar fermierii cu plante care au peste 10 ani au recoltat în jumătate față de anul precedent, transmite MOLDPRES.



„De regulă, atunci când e secetă, sunt recoltate mai puține flori, însă crește calitatea uleiului de levănțică. Asta ar fi ca o compensație pentru cantitatea mai mică. Uleiul a fost extras imediat după recoltare, iar testele urmează să fie efectuate”, a afirmat președintele Asociației Crescătorilor de Lavandă, Alexandru Bădărău.



Unii producători au început să usuce plante sub formă de buchete, ca să diversifice produsele. Producătorii de lavandă se așteaptă că nu vor ieși în pierdere, adică își vor acoperi cheltuielile, și poate chiar vor obține profit. „E devreme să facă estimările, pentru că depinde ce preț se va stabili pe piața internațională”, susţine Alexandru Bădărău.



„Nu știm deocamdată dacă vom putea vinde mai scump uleiul de levănțică, ținând cont de reducerea volumelor de producție la noi. De exemplu Bulgaria, cu care concurăm, a avut un an bun și ar putea livra cantități mari de ulei. De aceea, s-ar putea ca prețurile să rămână neschimbate”, spune Vitalie Bordeniuc, director la o companie care crește levănțică deja de aproape două decenii, pe o suprafață de 200 de hectare.



Cea mai mare parte a producției este exportată în Germania. Deoarece transporturile nu au fost afectate în mare parte de restricțiile adoptate în contextul crizei de COVID-19, fermierii nu-și fac griji legate de piața de desfacere. Totuși, pandemia a provocat carențe – uleiul de lavandă nu este un produs de primă necesitate, respectiv, cererea pentru el a scăzut.



„Alte culturi au fost afectate de secetă, de temperaturile scăzute din mai și de grindină în așa măsură încât au adus pierderi fermierilor. Lavanda, însă, chiar dacă a avut de suferit din cauza vremii, oricum va aduce profit cultivatorilor. Încă nu avem cifre ca să facem totaluri”, afirmă Alexandru Bădărău.



Potrivit sursei citate, Asociația depune eforturi pentru a implementa în Moldova standardele internaționale de calitate în domeniu, care vor funcționa ca o asigurare pentru cultivatori. „Asta înseamnă că în fiecare an vom livra cantități stabilite la prețuri stabilite. Chiar dacă nu sunt cele mai avantajoase prețuri, va fi asigurată stabilitatea”, spune Bădărău.



Asociația Producătorilor de Lavandă din Moldova este ajutată de proiectul „AroMed Business renaște pe malurile Nistrului”, care are drept scop să susțină dezvoltarea industriei plantelor aromatice și medicinale din Republica Moldova, prin obținerea calității de membru al Federației Europene a Uleiurilor Eterice. Mai este planificată participarea la o expoziție internațională și încheierea a cel puțin un contract de export al uleiurilor eterice din Moldova. Acest proiect este realizat cu sprijinul Uniunii Europene, prin intermediul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.