6 motive pentru care ar trebui să te apuci de croșetat

Credeai că de croșetat se pot ocupa numai bunicile? Ei bine, este o activitate foarte utilă pentru toate vârstele, te ajută să previi problemele de sănătate și să te relaxezi.



Poate că nu te-ai gândit la croșetat ca fiind o prioritate în acest sezon, dar ar trebui să-i mai dai o șansă. Nu trebuie să folosești lâna aspră care te face să respingi ideea, ci poți selecta materiale moi, care vor transforma aceste momente într-o adevărată plăcere. În plus, la final vei obține ceva confortabil în care te poți încălzi sau care poate fi un cadou original înainte de începutul noului an.



Iată ce beneficii vei obține dacă te apuci de croșetat:



1. O imagine de sine pozitivă

Nu multe persoane pot croșeta, iar acest lucru te va face mai optimistă și plină de încredere în propriile forțe. De multe ori puloverul sau vesta croșetată dau persoanelor care le-au realizat un sentiment de împlinire și le ajută să conștientizeze toate celelalte abilități pe care le au.

Vei primi multe complimente și poate cereri pentru fulare, dar cel mai important lucru este că îți poți demonstra că ai reușit să realizezi ceva nou. Potrivit specialiștilor, croșetatul îți stimulează puterea de concentrare și te ajută să faci față mult mai bine comentariilor negative sau criticilor constante.



2. Are un efect similar cu meditația

Odată ce ai înțeles bine regulile și ești sigură cum trebuie să croșetezi, vei deveni foarte relaxată. Majoritatea tipurilor de croșetat necesită repetarea acelorași mișcări de multe ori, într-un ritm consecvent, astfel că te poți baza pe reflexul mișcărilor, în timp ce-ți eliberezi mintea de orice emoții negative. Mișcarea ritmică, repetitivă, combinată cu relaxarea creează aceleași beneficii precum cele obținute după meditație, iar la sfârșit vei avea și o pătură sau un pulover!



3. Reduce simptomele anxietății, ale stresului și depresiei

Concentrarea și mișcările ritmice din timpul croșetatului îți vor distrage atenția de la gândurile care alimentează anxietatea, depresia și stresul. În timp ce croșetezi vei sta jos, iar pulsul se va reduce, diminuând tensiunea arterială în câteva minute.

În momentele în care ai impresia că te copleșește îngrijorarea ia andrelele și ține simptomele problematice la distanță în timp ce te gândești la culori și materiale ideale pentru iarnă.



4. Îmbunătățește abilitățile motorii

Croșetatul stimulează toate zonele creierului simultan și anume lobul frontal, care ghidează atenția, planificarea și gândul la recompense, lobul occipital, care procesează informațiile vizuale, lobul parietal, care procesează informațiile senzoriale și orientarea în spațiu, lobul temporal, care stochează amintirile și asigură interpretarea limbajului și cerebelul, care coordonează mișcările și precizia fiecărei acțiuni. Astfel, croșetatul poate fi utilizat în cazul persoanelor care suferă de boala Parkinson pentru a ameliora abilitățile motorii și a distrage atenția de la alte simptome asociate cu dureri.



5. Încetinește declinul funcțiilor cognitive

În timp ce stimulează abilitățățile motorii și îmbunătățește starea de dispoziție, croșetatul protejează creierul. Potrivit specialiștilor, cu cât îți folosești mai mult creierul, cu atât cresc șansele de a preveni deteriorarea și distrugerea neuronilor.

Persoanele de vârsta a treia care se implică în activitatea de croșetat au un risc de demență sau Alzheimer cu 30-50% mai redus.



6. Previne artrita

După cum trebuie să-ți folosești creierul pentru a fi sănătos, la fel și articulațiile au nevoie de mișcare pentru a conserva flexibilitatea mișcărilor. Utilizarea degetelor în cadrul croșetatului întărește cartilajul, prevenind deteriorarea. Croșetatul este mai util decât tastatul pentru că atunci când scrii la calculator nu există suficientă presiune asupra degetelor. Dacă ai deja artrită specialiștii îți recomandă să folosești andrelele de dimensiuni mai mari și să ții mâinile în apă caldă 10-15 minute înainte de a începe să croșetezi.