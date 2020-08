Recolta de cartofi din acest an, puternic afectată de secetă

Vremea neprielnică de la începutul anului le-a dat mari bătăi de cap agricultorilor. Producătorii de cartofi din nordul ţării estimează în acest an o producţie modestă de cartofi. Cei mai afectaţi sunt agricultorii din Briceni, specializaţi în cultivarea acestei legume, relatează Mesager.



Ion Armanu din satul Corjeuţi, Briceni, se ocupă cu recoltarea cartofului de mai bine de 20 de ani. Agricultorul spune că seceta din iarnă-primăvară, iar mai apoi ploile cu grindină de la începutul verii au afectat mai multe plantaţii cu cartof din nordul ţării.



„Anul acesta am mers dintr-o extremă în alta, din octombrie până în aprilie n-am avut precipitaţii, fapt care a întarziat răsărirea. De obicei, dacă noi la cinci mai aveam deja plantele răsărite anul acesta la 15 mai a început răsărirea în masă şi a fost foarte neuniformă din cauza temperaturilor joase”, a spus Ion Armanu, agricultor.



Irigarea plantaţiilor de cartof este o condiţie importantă pentru a obţine o roadă înaltă. În acest an, Vasile Bîzdîga, din satul Trinca, deţine un sistem de irigare, fără de care, este imposibil să cultivi cartofi, susţine gospodarul.



„Cred că o sa avem productivitate bună, sper eu sa fie 30-40 de tone la hectar. Până în 2015 eu nu am avut sistem de irigare, cultivam 200 de hectare fără de irigare. Erau ploile la timp, era altfel, clima s-a schimbat”, a menţionat Vazile Bîzdîga.



Atât criza provocată de pandemie i-a lăsat pe agricultori fără braţe de muncă şi fără posibilitatea de a exporta, cât şi concurenţa din străinătate le dă mari bătăi de cap fermierilor moldoveni.



„Suntem atacaţi de importurile care vin tăvăluc în ţară, chiar şi aceiaşi facilitate care a fost de opt procente pentru producătorii agricoli trebuia să rămână pentru producători, nu pentru firme intermediare”, a afirmat Ion Armanu.



„Preţul la cartof ar trebui să fie de la 3,50- 4,50. Producatorul s-o realizeze şi să ajungă la consumator 5-6 lei, ar fi normal şi nu ar fi alte probleme ca pentru import”, a spus Vasile Bîzdîga.



Conform Asociaţiei Producătorilor de profil din Moldova, în acest an au fost plantate 22 mii de hectare de cartof, de pe care se estimează că vor fi adunate 350 mii de tone de legume.