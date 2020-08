Joe Biden respinge iritat ideea de a se supune unui test de aptitudini cognitive

Candidatul democrat la preşedinţia SUA, Joe Biden, a respins miercuri ferm şi vizibil agasat ideea de a se supune unui test de aptitudini cognitive menit să-i evalueze capacităţile mintale, în urma apelurilor rivalului său republican Donald Trump de a trece amândoi printr-un astfel de test, relatează AFP.



''Nu, niciodată nu am făcut un asemenea test. De ce dracu ar trebui să fac un test?'', a răspuns iritat Biden într-un interviu publicat miercuri.



Echipa de campanie a lui Donald Trump, în vârstă de 74 de ani, pune permanent sub semnul întrebării agilitatea mintală a contracandidatului său, cu trei ani mai în vârstă decât el.



Joe Biden declarase mai devreme în cursul acestei veri că a fost testat constant, clarificând apoi că vorbea despre rigorile campaniei electorale şi de întâlnirile cu alegătorii, nu de vreun test de aptitudini.



''Este ca şi cum v-aş spune, înainte de a veni în această emisiune, să facem un test pentru a vedea dacă luaţi sau nu cocaină. Ce părere aveţi? Sunteţi un narcoman?'', a continuat Biden în faţa jurnalistului postului CBS care i-a luat interviul din partea asociaţiilor americane ale jurnaliştilor de culoare (NABJ) şi hispanici (NAHJ).



Această ieşire neaşteptată a candidatului democrat a provocat imediat o polemică pe reţelele de socializare. Jurnalistul postului CBS, Errol Barnett, a precizat ulterior că a cerut echipei de campanie a lui Joe Biden să-i explice care este legătura dintre un test de aptitudini cognitive şi unul pentru depistarea consumului de droguri.



Echipa de campanie a lui Trump a profitat imediat de acest episod pentru a pune din nou la îndoială capacităţile contracandidatului său, întrucât Joe Biden, care a vorbit adesea despre combaterea defectelor de vorbire, se bâlbâie în interviu şi revine de mai multe ori spunând: ''Sunt pregătit să las poporul american să judece asupra sănătăţii mele fizice şi mintale''.



Într-un interviu care s-a viralizat rapid, Donald Trump a susţinut la sfârşitul lunii iulie că a ''excelat'' la un test de aptitudini cognitive, menţionând că acesta a cuprins şi ''o întrebare pentru memorie''. ''Vi se cere să repetaţi cuvintele: om, femeie, bărbat, cameră (video), televizor. Am spus da, este om, femeie, bărbat, cameră (video)'', a indicat el.



Făcând aparent referire la declaraţiile lui Trump, în interviul publicat miercuri Biden a mai afirmat: ''Ei bine, dacă el nu poate face diferenţa între un elefant şi un leu. Nici nu ştiu despre ce vorbeşte. L-aţi văzut ? (...) Abia aştept să am ocazia'' unei dezbateri împotriva lui Donald Trump.