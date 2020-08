Cum obtii sprancene perfecte acasa: 4 sfaturi utile de la experti

Urmeaza sa participi la un eveniment important sau mergi la o intalnire si nu ai timp sa treci pe la salon?



Multe persoane recurg la ingrijirea sprancenelor acasa, mai ales intre sedintele de pensat, care nu pot fi intotdeauna programate la timp. Cand nu poti ajunge la cosmeticiana ta preferata, iei penseta din trusa, respiri adanc si speri ca rezultatul sa fie macar aproape de cel de la salon.



Cum doar un specialist poate pensa perfect, de cele mai multe ori se strecoara mici erori atunci cand abordezi varianta DIY. Fie subtiezi prea mult o spranceana, fie tunzi inegal firele, fie cele doua sprancene nu sunt identice.



Iata 4 sfaturi utile de la experti pentru ingrijirea sprancenelor acasa!



1. Hidrateaza-ti sprancenele

Suna ciudat, nu-i asa? De ce ar avea nevoie sprancenele de hidratare? Ei, bine, nu este vorba despre firele de par propriu-zise, ci de pielea de sub ele. Aceasta, ca orice zona a tenului, are nevoie sa primeasca atentie si ingrijire.

De cele mai multe ori, cand aplici crema ta hidratanta, eviti zona ochilor complet, inclusiv pielea de sub sprancene. Incearca sa aplici lotiunea ta hidratanta si acolo, pentru a evita cojitele sau iritatiile. Sprancenele vor arata mult mai bine, cu machiaj sau fara.



2. Penseaza doar zonele „sigure”

Chiar daca ai impresia ca totul este sub control, poti da gres foarte usor cand vine vorba de pensat. Daca nu esti cosmeticiana, nu vei sti sa abordezi corect sprancenele si risti sa le modifici forma sau grosimea. In plus, poti crea goluri, din greseala, goluri ce vor fi acoperite foarte greu si in foarte mult timp.

De aceea, daca vrei sa dai un refresh sprancenelor tale, expertii te sfatuiesc sa pensezi doar firele aparute intre sprancene, deasupra nasului, insa fara sa elimini fire din extremitatile sprancenelor. De asemenea, poti scapa de cateva fire crescute pe pleoapa, fara sa intervii printre cele care formeaza arcul sprancenei.



3. Foloseste un produs de styling

Acesta este un obicei care te va descuraja sa pensezi in exces sprancenele sau sa le tunzi prea des. Poti opta pentru un gel special, pentru un sapun cu glicerina sau pentru o ceara de fixare.

Stilizand sprancenele cu un astfel de produs si cu o perie curata, ele vor capata un look mult mai clean. Astfel, nu vei simti nevoia sa subtiezi sprancenele sau sa tunzi firele care au crescut.



4. Utilizeaza o penseta cu varfurile tesite

Daca alegi sa elimini pe cont propriu cateva fire razlete, asigura-te ca folosesti o penseta cu varfurile tesite. Aceasta este potrivita chiar si pentru incepatori, deci te ajuta sa eviti ciupirea pielii sensibile din zona ochilor.

Pentru a fi sigura ca nu te ranesti, foloseste o oglinda bine iluminata, eventual una cu efect de lupa. Apuca firul de par de la baza sau cat mai aproape de baza sa. Trage firul cu o miscare hotarata, in directia de crestere.

Nu in ultimul rand, dupa ce te-ai pensat, aplica o lotiune cu aloe vera sau un toner bland, pentru a evita iritatiile si senzatia de usturime.