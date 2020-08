Sucurile dietetice îngrașă? Ce spun specialiștii

Sucurile dietetice, care conțin îndulcitori artificiali precum aspartam și sucraloză, au foarte puține calorii sau nu au deloc. Studiile recente au arătat că în ciuda acestui lucru, sucurile dietetice îngrașă, dar nu în mod direct.



Rezultatele unor noi studii care arată că sucurile dietetice îngrașă sunt controversate, în special din cauza modului în care au fost realizate studiile.



„Studiile epidemiologice care vor să stabilească o asociere între persoanele care consumă sucuri dietetice și greutatea lor și cei care nu consumă aceste băuturi arată de obicei că un consum regulat de sucuri dietetice este însoțit de o rată mai mare a obezității și de complicații metabolice”, declară medicul nutriționist Allison Sylvetsky Meni pentru self.com.



Problema este aceea că rezultatele vin în urma studiilor observaționale și pot fi afectate o situație numită cauzalitate inversă, spune medicul Vasanti Malik, cercetător în cadrul departamentului de nutriție al Universității Harvard. Cauzalitatea inversă înseamnă că nu se știe dacă x cauzează y sau y cauzează x.



Cu alte cuvinte, este posibil ca oamenii care deja suferă de obezitate să apeleze la sucuri dietetice din dorința de a reduce numărul de calorii consumate, și nu băuturile dietetice cauzează obezitatea în sine. Prin urmare, specialiștii sunt sceptici cu privire la rezultatele acestor studii.



Medicul mai spune că în comparație cu sucurile obișnuite, cu zahăr, variantele dietetice par o opțiune mai bună.



„Am analizat această situație la Harvard și am descoperit că sucurile dietetice sunt asociate cu acumularea unui număr mai mic de kilograme acumulate, în comparație cu sucurile obișnuite”, spune specialista.



Cu toate acestea, specialiștii sunt de părere că sucurile dietetice nu sunt o opțiune sănătoasă. Există câteva explicații științifice pentru conexiunea dintre sucurile dietetice și creșterea în greutate, pe termen lung.



Iată de ce sucurile dietetice îngrașă:



Sucurile dietetice îngrașă: Creează toleranță pentru gustul dulce

„Îndulcitorii artificiali sunt de peste 200 de ori mai dulci decât zahărul, deci îngrijorarea este aceea că atunci când consumi aceste băuturi, te poți obișnui cu gustul dulce”, spune Malik. Apoi, acest lucru te influențează să consumi și mai mult zahăr și alimente dulci, în general, iar ceea ce duce în mod clar la acumularea de kilograme în plus.



Creierul confundă „zahărul fals” cu cel adevărat

Oamenii de știință au analizat modul în care îndulcitorii artificiali stimulează receptorii pentru gustul dulce, aflați la nivelul creierului.

Organismul se așteaptă ca după ce ai simțit gustul dulce să urmeze un aport de calorii. În cazul îndulcitorilor artificiali acest lucru nu se întâmplă, iar creierul este indus în eroare. „Când consumi îndulcitori artificiali, obții acea senzație de dulce, fără adaosul de calorii”, spune nutriționista. Unii experți sunt de părere că această diferență face organismul să-și dorească acele calorii pe care nu le-a primit și duce la un consum mai mare de alimente și la creșterea în greutate.



Corpul va încerca să procese îndulcitorii artificiali ca și cum ar fi zahăr

Când consumăm zahăr, organismul este stimulat să producă insulină pentru a-l procesa, iar unele studii au arătat că există același răspuns chiar și atunci când consumăm îndulcitori. „Câteva studii restrânse au arătat că îndulcitorii pot provoca eliberarea insulinei în organism”, spune Malik.

Corpul eliberează acest hormon anticipând că nivelul zahărului din sânge crește, ceea ce nu se întâmplă.

În timp, prea multă insulină conduce la apariția rezistenței la insulină, creșterea în greutate și diabet de tip 2. Medicul precizează însă că aceste studii sunt insuficiente și dovezile sunt puține.



Folosești sucurile dietetice ca o scuză pentru a consuma calorii din alte surse

Pentru unele persoane, faptul că au băut un suc fără calorii înseamnă că își permit să mănânce o prăjitură în plus sau alte gustări. Rezultatul este un consum mai mare de calorii și creșterea în greutate, avertizează specialiștii.