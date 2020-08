Ce spun astrele azi, 5 august

Berbec

Astazi ar fi bine sa alegeti sa va dedicati timpul unor activitati placute, care sa va puna la incercare creativitatea si spiritul de initiativa. Nu de alta, dar aveti nevoie de ceva care sa va scoata din amorteala si sa va tina ocupati, fara sa va solicite la maximum atentia si concentrarea. Alegeti ceva care sa va placa, sa va ofere satisfactie si, de ce nu, ceva care sa va aduca si beneficii. Este si o zi perfecta pentru a va recrea si a va reface fortele, pentru a medita la ceea ce doriti sa intreprindeti in continuare. Discutiile cu apropiatii sunt de natura sa va ajute sa luati deciziile potrivite, tinand cont de toti factorii care influenteaza viata voastra la acest moment.



Taur

Ar fi bine ca astazi sa va manifestati cat mai frumos fata de apropiati, sa gasiti acele vorbe care sa-i sensibilizeze si sa le aduca aminte de ce le sunteti drag; pastrati imaginea pe care v-ati construit-o in acest mediu. Mai ales daca in ultima vreme ati avut un comportament oarecum distant, cum se mai intampla uneori chiar fara sa va dati seama, este neaparat nevoie sa actionati pentru a reintra in gratiile acelor persoane care sunt importante in viata dumneavoastra. Din pacate, riscul pentru comportamentul acesta este ca, la un anume moment, unele persoane sa se sature de atitudinea voastra duplicitara si sa refuze sa va mai accepte in continuare.



Gemeni

Este o zi favorabila interactiunilor familiale si petrecerii timpului in spatiul domestic. Ba chiar daca ar fi dupa voi, v-ati petrece intreaga zi in casa, alaturi de persoana iubita, asezati in pat sau pe canapea, fara sa faceti mare lucru. Cum insa realitatea solicita implicarea voastra in felurite actiuni, nu aveti de ales decat sa faceti acest lucru, chiar daca nu va convine deloc. Avantajul este ca partenerul sau apropiatii va sunt alaturi si va sustin in demersurile pe care intentionati sa le faceti. Planul profesional va fi oarecum problematic; va trebui sa gasiti idei noi, creative, daca veti dori sa va faceti remarcati.



Rac

O anumita persoana s-ar putea sa aiba nevoie de ajutorul vostru si trebuie sa fiti dispusi sa-i acordati asistenta, mai ales daca respectiva persoana a avut parte de un tratament nedrept din partea altcuiva. Nu este intelept sa luati astazi vreo decizie importanta, deoarece nu sunteti in masura sa analizati la modul obiectiv multe din lucrurile care se petrec in jurul vostru. Lasati pe alta zi aceste chestiuni! Avand in vedere ca obiectivitatea nu este punctul vostru forte astazi, aveti grija la tot ceea ce spuneti, inclusiv la nivel de zvonistica; nu faceti aprecieri in legatura cu subiecte asupra carora nu aveti suficiente date pentru a va forma o parere coerenta.



Leu

Sunteti din nou asaltati de informatie si nu prea reusiti sa o procesati asa cum trebuie. Uneori vi se pare ca nici nu mai aveti timp sa ganditi normal si v-ati dori sa refugiati undeva unde sa va bucurati de un pic de liniste. Aveti nevoie de spatiu, resimtiti asta mai mult decat de obicei. Solutia optima ar fi sa reusiti sa va gasiti o modalitate de a va lua liber pentru a va retrage undeva sa va linistiti. O iesire in natura, poate si insotiti de cineva apropiat dispus sa va asculte, ar putea sa va remonteze spre finalul zilei. Totusi, daca realitatea va constrange sa fiti prezenti, ar fi bine sa va luati alaturi de voi un asistent de incredere, care sa va consilieze acolo unde nu aveti expertiza necesara.



Fecioara

Cam multe ganduri va macina astazi, atentia fiindu-va distrasa intr-o multime de directii. Pentru ceilalti aveti o aparenta cam absenta, asa ca multi considera ca e mai bine sa va evite pentru moment, sa va lase sa va desfasurati in lumea voastra. Si totusi, chiar si in aceste conditii, aveti parte de o multime de intreruperi din activitatea voastra, astfel incat, la finalul zilei, ajungeti sa tanjiti dupa putina liniste si calm. Cu putin noroc, toate acestea le puteti gasi in sanul familiei. Depinde si de modul in care v-ati comportat cu cei apropiati in zilele anterioare. Sistemul digestiv este putin mai sensibil zilele acestea; va trebui sa fiti mai atenti la alimentatie.



Balanta

Astazi sunteti in mare verva, va exprimati parerea despre oricine si orice, aveti gura ceva cam mare. Din pacate, aveti obiceiul de a critica, de a evidentia partile negative mai mult decat pe cele pozitive, ceea ce va atrage dezaprobare din partea celor din jur. Nu este suficient doar sa vorbesti ca sa atragi atentia, ci trebuie sa fii atent si la ce spui, pentru ca atentia indreptata asupra-ti sa nu se transforme in sentimente negative si dorinta de a fi indepartat cat mai repede din cercul social. Ar fi bine s-o lasati mai moale pentru ca astfel ati avea mult mai multe de castigat si, cu siguranta, mult mai multe persoane alaturi.



Scorpion

De ce va cautati sursele de inspiratie in alte parti, atunci cand de fapt aveti tot ce va trebuie in propria minte ? Ar trebui sa va analizati mai bine si sa va identificati asa cum trebuie elementele de potential, de creativitate. Ar trebui insa si sa cunoasteti deja ce puteti si ce nu puteti face! Sunteti o persoana perseverenta, tenace, care nu se impiedica de nimicuri, insa uneori mai dati si cu tifla celor care se afla in apropiere. De aceea este posibil ca, uneori, sa nu beneficiati de ajutorul pe care l-ati fi dorit din partea acestora. Trebuie sa analizati obiectiv si punctele de vedere ale celor din anturaj; nu va grabiti sa judecati si sa dat imediat verdicte. S-ar putea ca voi sa fiti vinovati.



Sagetator

Daca dispozitia voastra de astazi va indeamna sa fiti generosi, s-ar putea sa aveti din plin sansa de a va manifesta. Mai ales din punct de vedere financiar, daca veti avea ocazia sa interveniti, este recomandabil sa o faceti in asa fel incat sa nu atentati la demnitatea persoanei respective. Se mai intampla si accidente care pot aduce o persoana, la un moment sau altul, intr-un impas financiar, asa incat, acordati sprijin intr-o maniera prin care sa nu jigniti. Nu se stie niciodata daca sau cand si voi veti avea nevoie de un astfel de spirjin si atunci, cu siguranta, veti dori sa fiti tratati la fel.



Capricorn

Este o zi care va poate prinde cu o sensibilitate ceva mai mare pentru problemele altora; totusi, uneori s-ar putea sa empatizati cam mult. Daca apare cineva care se gaseste intr-o situatie mai dificila, aveti tendinta sa faceti totul pentru a ajuta persoana respectiva. OK, nimeni nu spune sa nu ajutati, dimpotriva! Aveti numai grija sa va dirijati eforturile spre cei care au, realmente, nevoie de ajutor si, de asemenea, sa nu ignorati alte aspecte ale vietii voastre, la fel de importante, cum ar fi familia, de exemplu, pentru a nu fi pusi in situatia de a va confrunta si cu probleme personale, la un moment dat.



Varsator

Atmosfera generala de astazi ar trebui sa fie placuta si senina, fara prea multi nori negri ingramaditi deasupra. Depinde insa si de cei cu care veti interactiona si de felul in care se vor comporta si va vor trata. Din pacate, nu sunteti foarte cumpatati atunci cand vine vorba ca cineva sa va calce pe staif, asa ca, daca va apare in peisaj acel personaj care sa va provoace la modul intentionat, mai mult ca sigur ca nu va veti putea abtine. Ar fi insa, tare bine ca data aceasta sa reprezinte o exceptie, pentru ca exista risc mare ca situatia sa degenereze rapid, iar consecintele negative sunt imprevizibile.



Pesti

Apropiatii trebuie sa fie importanti astazi, mai ales membrii familiei. Daca vreunul dintre ei va solicita atentia sau sprijinul, nu ezitati sa veniti in intampinarea dorintelor sale. Chiar daca sunteti dominati de individualism, chiar egoism, de cele mai multe ori, ar fi o miscare gresita sa refuzati acum sa va implicati. Repercursiunile asupra vietii personale pot fi majore, iar pierderile pe care le veti suferi v-ar putea afecta profund. De asemenea, trebuie sa renuntati la critica exagerata, atat in reatii cu apropiatii, cat si cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea profesionala. Nici voi nu sunteti perfecti, asa ca, de ce ati cere perfectiune de la altii?