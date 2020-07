Fabrica de ulei din Bălți: Din cauza pandemiei exportul a scăzut de aproape 8 ori

Cea mai mare fabrică de producere a uleiului din Republica Moldova, S.A. „Floarea Soarelui” din Bălți nu și-a sistat activitatea nici pentru o zi în ciuda pandemiei. Potrivit directorului firmeide producere, Stela Ostrovețcaia, angajații lucrează în ture, astfel încât toți să-și păstreze locul de muncă și să beneficieze de salariu.



Însă principala piedică în calea dezvoltării afacerii și continuării activității într-un regim normal, o reprezintă reducerea exportului. Pentru comparație: dacă la sfârșitul anului trecut, fabrica exporta cca 80 mii tone de materie primă lunar, în iunie curent a exportat puțin peste 11 mii de tone.



Ion Chicu, aflat într-o vizită de lucru, și-a exprimat admirația pentru munca depusă de agenții economici în condițiile complicate și interdicțiile generate de criza globală. Premierul a declarat că Guvernul va oferi suport companiilor care asigură achitarea salariilor la timp și oferă oportunități de angajare în situația critică de astăzi.



„Avem în fața noastră o sarcină comună: aceea de a face față crizei și de a continua să revitalizăm economia. Mă bucur să văd că, în această întreprindere, care are aproape un secol de existență, s-au făcut investiții impunătoare. Mai mult, în plină pandemie, fabrica a deschis o nouă hală de ambalare, creând astfel în jur de 60 de locuri de muncă”, a punctat Ion Chicu.



Administrația fabricii a aprobat atitudinea Executivului față de agenții economici afectați de criza economică din ultima jumătate de an și și-a exprimat deschiderea pentru colaborare și implicare în dezvoltarea economiei țării. „Noi suntem gata să ajutăm agricultorii din țara noastră prin procurarea materiei prime”, a adăugat directoarea companiei.



Combinatul „Floarea Soarelui” din Bălți are peste 650 de angajați, cu o capacitate de producere de peste 300 mii de tone de materie primă pe an și peste 50 mii de tone de ulei rafinat și ambalat. Peste 80% din producția companiei este exportată în cca 25 de state ale lumii.