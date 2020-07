7 lucruri pe care trebuie să le știi despre medicina alternativă

Înainte de a încerca un supliment sau un tratament neconvențional, specialiștii îți dau sfaturi care previn riscurile pentru sănătatea și chiar pentru viața ta. Fii deschis spre medicina alternativă, dar bazează-te pe argumente solide, nu pe ipoteze neverificate.



Este bine să fii conștient de toate remediile pe care le ai la dispoziție, dar obiectivitatea joacă un rol foarte important când abordezi medicina alternativă. Cu ajutorul medicilor s-a alcătuit un ghid pentru a evita situațiile neplăcute sau periculoase în momentul în care decizi să încerci tratamentele neconvenționale sau naturale.



Iată ce trebuie să știi despre medicina alternativă:



1. Orice remediu poate fi folosit excesiv

„Am avut o pacientă care refuza să ia medicamente pentru migrene și apela la un tratament care presupunea arcuirea spatelui. Există, într-adevăr, o practica yoga care se bazează pe arcuirea spatelui, dar nu tratează migrenele, ci alt tip de dureri. Cu cât migrenele se agravau, cu atât pacienta își solicita mai mult spatele. A continuat până în momentul în care o durea spatele la fel de mult ca și capul, punct în care a acceptat să ia tratamentul medicamentos”, spune dr.

Loren Fishman, specialist în reabilitare din New York.



2. Produsele naturale nu sunt gratis

„S-a întâmplat o dată ca o pacientă să meargă la farmacie pentru a-și lua rețeta, iar apoi să se plângă că a crescut prețul medicamentelor, când de fapt ceruse și suplimente naturiste care nu fuseseră testate. Medicamentele aveau același preț, dar diferența era dată de costul suplimentelor”, spune dr. David Kroll, oncolog din Durham, Carolina de Nord.



3. Ți-ai putea risca viața

„Pe vremea când îmi făceam rezidențiatul am asistat la operația unui bărbat care era portocaliu. La propriu. Avea cancer rectal pe care încercase să-l trateze timp de mulți ani folosind doze foarte mari de suc de morcovi, iar pielea devenise portocalie în întregime. Nu numai că și-a eliminat șansa de a-și păstra colonul, dar ar fi putut să moară pentru că tumoarea era mult mai mare decât în momentul în care fusese diagnosticată”, spune David Gorski, chirurg oncolog.



4. Economiile aparente pot avea efecte secundare grave

„Am avut o pacientă care avea probleme mari din cauza bufeurilor, dar refuza să ia medicamente. S-a dus la un magazin naturist și a luat toate produsele care erau marcate ca fiind pentru menopauză.

Într-adevăr, bufeurile au dispărut, dar este clar că remediile naturiste conțineau estrogen pentru că a venit la cabinet cu o sângerare asemănătoare menstruației, iar nivelul de estrogen din sângele ei era cu mult peste cel normal”, spune dr. Mary Jane Minkin, profesor de obstetrică și ginecologie de la Yale.



5. Tratamentul poate să nu fie cu adevărat „natural”

„Pacienții îmi cer tot timpul părerea despre detoxifierea colonului. Nu este deloc normal, nici natural. Bacteriile prezente în colon sunt importante pentru sănătate și dacă apelezi la această variantă nu ai cum să obții niciun avantaj. Când mă întreabă de clismele pe bază de cafea rămân fără cuvinte. Chiar nu este cazul să încerci așa ceva”, spune dr. Patricia Raymond, gastroenterolog din Virginia.



6. Nu da copiilor remedii netestate

„Pentru durerile de urechi unii părinți folosesc remedii controversate, în ideea că vor elimina ceara și senzația de presiune, dar nu funcționează. Poți arde urechea copilului cu lumânarea, iar dacă are o infecție bacterile vor ajunge în timpan”, spune dr. Shaili Singh, medic pediatru din Texas.



7. Dacă o terapie alternativă pare incredibilă, probabil că așa și este

„Un pacient în vârstă de 72 de ani avea nevoie de o operație pentru că una dintre valvele inimii nu funcționa corect. Un prieten de-al lui citise pe internet că o cantitate ridicată de căpșuni l-ar putea vindeca, așa că a început să consume foarte multe la fiecare masă și gustare. Nu a reușit decât să-și provoace o criză severă de diaree, iar din cauza problemei cu valva a leșinat în timp ce conducea. În cele din urmă a fost de acord cu operația”, spune dr. Jacob DeLaRosa, cardiolog din New Jersey.