9 beneficii pe care ți le aduce o plimbare de 15 minute

Un lucru atât de banal precum o plimbare îți poate aduce beneficii importante pentru sănătate. Află de ce este esențial să faci mișcare cel puțin 15 minute în fiecare zi.



Poate de multe ori uiți să faci mișcare și te concentrezi pe realizarea diferitelor atribuții de la serviciu sau asupra activităților de acasă, dar este cazul să găsești 15 minute zilnic pentru a-ți proteja organismul. O simplă plimbare poate preveni îmbolnăvirile și îți ameliorează starea de spirit. Dacă faci mișcare vei constata că poți rezolva mai ușor și celelalte aspecte cotidiene, fără să te stresezi în aceeași măsură.



Iată ce avantaje îți aduce o plimbare de 15 minute:



1. Optimismul

Dacă nu ai avut o zi prea bună sau te simți trist este indicat să faci o plimbare, în special în aer liber. Nu numai că vei combate rapid orice tendință de depresie, dar cercetătorii au dovedit că beneficiul este comparabil cu un tratament cu antidepresive. Între 60 și 70% dintre persoanele care suferă de depresie reușesc să neutralizeze această afecțiune cu ajutorul plimbărilor zilnice, iar efectul pozitiv durează mai mult decât în cazul medicamentelor convenționale.



2. Creativitatea

Ești în criză de idei? Fă o plimbare scurtă și vei găsi rapid soluția de care ai nevoie. Indiferent dacă ai de rezolvat o problemă complicată sau cauți o nouă idee pentru a scrie o carte, plimbările sunt ideale pentru a stimula creativitatea deoarece îmbunătățesc eficiența celor 2 tipuri de gândire asociate cu impulsul creativ: cea convergentă și cea divergentă.



3. Combaterea alergiilor

Te simți copleșit de strănuturi, dureri de cap, ochii care lăcrimează, senzația de mâncărime sau nasul care curge? În primă fază ai putea fi tentat să stai închis în casă pentru a evita orice factor alergen, dar cercetătorii din Thailanda au concluzionat că mersul pe jos reduce strănutul, congestia nazală și senzația de mâncărime cu până la 70%.



4. Stimularea metabolismului

Sindromul metabolic, caracterizat printr-un nivel crescut de colesterol, glicemie ridicată și grăsime abdominală este una dintre consecințele stilului de viață sedentar. Lipsa mișcării favorizează diabetul, afecțiunile cardiovasculare sau chiar decesul.

Potrivit specialiștilor, mersul neutralizează sindromul metabolic și susține refacerea organismului. Contează să mergi într-un ritm alert, apoi mai lent deoarece când alternezi viteza de mers metabolismul va fi stimulat să ardă calorii în mod eficient.



5. 7 ani de viață în plus

Vrei să trăiești mai mult? Mergi pe jos. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că dacă faci o plimbare în fiecare zi poți adăuga 7 ani de viață, indiferent de greutatea pe care o ai. În plus, acești ani vor fi mai fericiți deoarece persoanele care merg des pe jos sunt mai mulțumite, entuziaste și pregătite pentru viitor decât cele sedentare.



6. Economiile consistente

Orele de fitness pot avea costuri importante. Sumele pe care le cheltuiești pentru a fi membru al unui club sau pentru a purta un anumit echipamente pot fi destul de mari. Dacă alegi plimbările în aer liber vei face economii serioase.

Nu este vorba numai despre echipamente, ci și despre costurile pe care le-ai plăti pentru sănătate în cazul unui stil de viață inactiv. Mersul pe jos previne foarte multe afecțiuni și te menține în formă.



7. Crema antirid din partea naturii

Izvorul tinereții există, dar trebuie să mergi pentru a-l găsi. Persoanele care fac plimbări în fiecare zi nu numai că vor arăta mult mai tinere comparativ cu vârsta lor, dar acest lucru se poate observa și la nivel celular. Potrivit specialiștilor, exercițiile cardio cum este și mersul pe jos conservă sau alungesc telomerii, părțile din ADN care devin mai scurte pe măsură ce înaintăm în vârstă. Fă o plimbare și uită de grija ridurilor.



8. Somnul liniștit

Este foarte important să ai un somn profund și odihnitor, dar nu este mereu ușor să obții acest lucru. Mersul de jos favorizează odihna și te ajută să eviți anxietatea care apare exact înainte de culcare sau insomnia.



9. Analgezic gratuit

Durerea cronică afectează peste 100 de milioane de persoane. Dacă și tu ai această problemă o plimbare te va ajuta să te simți mai bine.

Oamenii de știință au observat că plimbările reduc durerile atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, chiar dacă este vorba despre o afecțiune cronică. Deși nu te va vindeca, mersul pe jos este la fel de eficient precum analgezicele și nu are efecte secundare.