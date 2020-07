Sfecla este utilizată de mult timp ca un remediu natural care poate ameliora sau trata o listă lungă de afecțiuni medicale. Romanii și grecii o foloseau pentru a scădea temperatura ridicată a corpului.



Această legumă uimitoare are un conținut bogat de substanțe nutritive, cum ar fi vitaminele și iodul, magneziul, zincul, flavonoidele, clorul, calciul, sodiul și betaina. Caracteristicile hipoalergenice ale clorului îmbunătățesc funcționarea organelor și pot curăța rinichii, limfa și toxinele din vezica urinară. Iată ce afecțiuni poate trata sfecla!



Ce beneficii pentru sănătate aduce sfecla și în cazul căror afecțiuni este eficientă?



Având în vedere că are un conținut bogat de substanțe nutritive vitale, sfecla este considerată un remediu puternic împotriva diabetului zaharat, a problemelor cu somnul, a imunității slăbite, a aterosclerozei, a hipertensiunii și a problemelor glandei tiroidei.

Iată cum te poate ajuta sfecla să tratezi afecțiunile de sănătate!



1. Poate preveni și trata cancerul

Sucul de sfeclă, după cum arată studiile, are proprietăți anticancerigene puternice și nu numai că protejează celulele, ci accelerează și producția de celule noi și sănătoase.



2. Poate ameliora inflamația din corp

Antioxidanții prezenți în sfeclă sunt cunoscuți pentru efectele benefice aduse sistemului imunitar. Prin urmare, această legumă poate ajuta la combatarea inflamației din corp într-un mod mai eficient.



3. Îmbunătățește calitatea pielii

Proprietățile anti-aging ale sfeclei care provin din conținutul de folați te vor ajuta să combați ridurile și alte probleme ale pielii. Prepară acasă un suc de sfeclă pentru o piele sănătoasă și strălucitoare.



4. Poate preveni defectele congenitale

Folații și acidul folic sunt esențiali pentru sănătatea unui nou-născut. Prin urmare, femeile însărcinate sunt deseori sfătuite să consume sfeclă cu moderație.



5. Îmbunătește starea de spirit

Sucul de sfeclă are un conținut bogat de betaină și triptofan, care pot relaxa mintea, induce calmul și te ajută să eviți tristețea și gândurile negative.



6. Curăță ficatul

Conținutul ridicat de betaină din sfeclă poate contribui la stimularea funcțiilor hepatice și la eliminarea toxinelor.



7. Este benefică pentru tulburările menstruale și menopauză

Sfecla are un conținut ridicat de fier. Atunci când o consumi în mod regulat, va ajuta organismul să recupereze celulele roșii din sânge.

Sfecla este, de asemenea, foarte utilă când vine vorba de atenuarea tulburărilor menstruale și a simptomelor menopauzei.



8. Ajută sistemul muscular

Când consumi sfeclă în mod regulat, mușchii tăi sunt mai puternici. Prin urmare, poți avea performanțe atletice mai bune și o activitate fizică mai intensă.