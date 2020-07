Ce spun astrele azi, 25 iulie

Berbec

Situatia voastra financiara va reprezenta o preocupare primordiala; veti munci mult pentru a obtine castigul pe care l-ati previzionat, eforturile voastre vor fi sustinute in acest sens. Este recomandabil sa va ganditi daca sent atat de importante castigurile financiare, atat de importante incat sa sacrificati alte lucruri in favoarea acestora. In viata sociala, va trebui, de asemenea, sa interveniti activ, astfel incat sa va faceti simtita prezenta; unele relatii intemeiate astazi s-ar putea dovedi foarte utile mai tarziu. In plan sentimental, trebuie oarecum sa anticipati intentiile partenerului sau persoanei care va ocupa gandurile, pentru a ajunge la ceva deosebit. Acivitatea va tine in prize si nu putini vor fi cei care vor avea probleme in a tine pasul cu voi.



Taur

V-ati obisnuit cu mersul obisnuit al fiecarei zile, dar nu v-ar displace deloc sa se mai anime cumva aceaste activitati; va place sa munciti si nu prea va imaginati cum v-ati putea ocupa timpul altfel , insa, in mod clar, si voi, ca toata lumea de altfel, aveti nevoie de putin divertisment. Aveti grija sa va inconjurati de persoane pozitive, care sa va ajute sa va pastrati o stare de spirit optimista. Exista persoane care nu urmaresc decat sa-si assume merite care nu le apartin; aparati-va munca si nu dati ocazia celor ce nu merita sa profite de pe urma eforturilor voastre. Putina atentie in manevrarea finantelor ar putea sa va salveze de multe probleme ulterioare; daca aveti in minet vreun proiect care implica cheltuieli, ar fi bine sa alegeti varianta cea mai eficienta din punct de vedere financiar.



Gemeni

Indiferent cat de multi bani castigati, aveti probleme clare cu gestionarea lor; nevoiel cresc proportional cu castigurile, astfel incat nu prea intelegeti mare lucru din surplusul obtinut. Acest lucru nu este deloc in avantajul vostru, mai ales daca priviti, cu mai mare atentie, din perspectiva timpului. De asemenea, aveti grija caci exista numeroase persoane care nu au cele mai bune intentii fata de voi; priviti cu foarte mare circumspectie ofertele mult prea avantajoase. Moderatia este modul de viata care va poate ajuta sa evitati probleme in viitor, fie ca este vorba de starea de sanatate, de afaceri, de viata de familie; mesele luate la orele potrivite, consumul corect al principiilor alimentare, odihna atunci cand trebuie, analiza riscurilor si neacceptarea celor mult prea mari, atutudinea echilibrata fata de cei dragi, toate acestea va pot asigura linistea pe care v-o doriti.



Rac

Azi va fi o zi in care va puteti, fara indoiala, afirma in plan profesional; promovati-va cat se poate de mult, puneti-va in valoarea talentele, experienta si cunostintele, astfel incat sa impresionati realmente, mai ales daca doriti sa obtineti o pozitie mai buna decat cea pe care o detineti in prezent. Nu renuntati la miscare, chiar daca timpul va lipseste; incercati sa va eliberati o jumatate de ora cel putin, in care sa va plimbati; este cea mai simpla forma de a va pune sangele in miscare, dar si de a va aerisi creerul, de a scapa de gandurile care va nelinistesc si de a vedea lumea cu alti ochi. Starea de lucruri in relatia de cuplu este foarte posibil sa aiba de suferit la un moment dat, mai cu seama spre a doua parte a zilei; stresul de la munca ar putea fi una dintre cause. Cu atat mai recomandabil este sa faceti acel pas necesar pentru a va detensiona.



Leu

Trebuie sa tineti cont de faptul ca, daca doriti sa puteti conta pe anumite persoane, va terebui sa depuneti si voi eforturi in vederea mentinerii relatiilor respective; din pacate, nimic nu se primeste in mod gratuity, in viata asta. Intotdeauana trebuie dat ceva in schimb pentru a primi. In plan profesional, astrele avertizeaza ca ati putea fi sabotati, astfel incat rezultatele muncii voastre sa nu fie recunoscute la justa valoare; este vorba de persoane care au interese proprii si care nu vor tine cont de voi sau de altii, in drumul lor spre atingerea obiectivelor. Ba chiar s-ar putea sa va confruntati cu furt intellectual, astfel de persoane incercand sa-si assume merite care nu le apartin; este bine sa demontati din start astfel de initiative, insa nu intr-o maniera agresiva. Tactul si diplomatia va pot ajuta mult mai mult in astfel de cazuri.



Fecioara

Puteti miza pe calitatile proprii pentru a va atinge obiectivele astazi; sarmul natural cu care sunteti inzestrati v-ar putea fi de mare folos in interrelationare. Trebuie sa profitati de un context astral favorabil, care va poate facilita o rezolvare mai facila a problemelor cu care va confruntati. Constrangerile ce vor aparea in plan profesional vor putea fi usor depasite, tocmai uzand de propriile atuuri; daca veti privi in urma, vi se va parea ca totul s-a realizat mult mai usor decat v-ati fi asteptat, chiar daca toate semnele indicau unele dificultati. Lasati-i pe altii sa faca aprecierile de rigoare, nu va laudati voi singuri, pentru a nu strica impresia generala.



Balanta

Nu faceti discriminari pornind de la niste tipare de care ati auzit, ci apreciati voi insiva persoanele, pe baza contactului direct. Chiar daca norocul da semne ca este de partea voastra, nu este deloc intelept sa va lasati la mana lui sau, mai rau, sa-l fortati. Consecintele nefaste nu vor intarzia sa apara! Aveti grija la modul in care actionati in plan sentimental; nu va simtiti prea siguri pe voi, asa incat este foarte posibil sa aveti tendinta de a cere mereu partenerului unele garantii in legatura cu sentimentele sale; nu este o maniera inteleapta de a va apropia de acesta. Faceti economii, daca aveti un surplus de castiguri; nu se stie ce pot aduce zilele urmatoare si e mai bine sa fiti asigurati.



Scorpion

Exista anumite momente cand, chiar daca nu va place cum evolueaza lucrurile, pur si simplu nu este recomandabil sa interveniti; viata va ofera si momente mai neplacute, care trebuie acceptate ca atare si pentru parcurgerea carora trebuie sa fiti pregatiti sufleteste. Vor exista persoane care vor pune umarul la cresterea voastra profesionala, persoane pe care le-ati ajutat si voi altadata. Pe de alta parte, veti fi solicitati sa interveniti in sprijinul unui prieten apropiat, care va avea mare nevoie de suportul vostru. In viata personala, se va pune problema unor alegeri transante; nu vor exista deloc nuante in acest sens, va trebui sa fie alb sau negru, da sau nu. Nu luati decizii de importanta majora pentru viitoorul vostru, fara sa va ganditi bine daca este vorba de Solutia cea mai potrivita.



Sagetator

Astazi puteti sa va asteptati la o zi profitabila, din punct de vedere financiar; planurile voastre se vor concretiza intr-o maniera foarte satisfacatoare, insa, daca nu sunteti invatati sa economisiti, castigurile suplimentare nu va vor folosi la absolut nimic. Dimpotriva! Comunicarea va fi foarte importanta, pe tot parcursul zilei; cu atat mai mult, in plan personal, va trebui sa promovati o comunicare activa si deschisa, sa clarificati lucrurile care creaza confuzii, pentru a evita aparitia unor situatii tensionate. O persoana apropiata este posibil sa aiba nevoie de ajutorul vostru; in masura posibilitatilor, acordati atentia necesara.



Capricorn

Este o zi in care s-ar putea sa fiti surprinsi de rapiditatea schmbarilor care se vor petrece in viata voastra; daca veti fi prinsi descoperiti, riscati o destabilizare psihica care v-ar putea impiedica sa performati asa cum o faceti in mod obisnuit. Pe de alta parte, exista premise fericite in legatura cu atingerea obiecivelor stabilite in cazul unor proiecte incepute de mai multa vreme, iar acest lucru ar putea fi exact elementul de care ati avea nevoie pentru a va mentine pe linia de plutire. Menajati relatia cu partenerul, nu va faceti un obicei din a critica ceea ce face acesta, pentru ca nici voi, pe de alta parte, nu faceti mereu lucrurile perfect; trebuie sa aveti rabdare si sa va ganditi ca fiecare are ritmul sau propriu de evolutie, de actiune.



Varsator

Daca doriti sa impresionati pe cineva, atunci faceti lucrurile asa cum trebuie, de la cap la coada; faptul ca va apucati de mai multre lucruri deodata, dar nu reusiti sa terminate niciunul asa cum trebuie, nu va fi decat in detrimentul vostru. Este foarte important, astazi, sa va respectati angajamentele. Intr-o oarecare masura, trebuie sa pastrati aparentele, insatrebuie sa fiti constienti ca nu puteti face totul doar de dragul aparentelor; nu ar fi decat un teatru ieftin, o prefacatorie a intregii voastre vieti. Este important sa invatati sa va bucurati si de micile realizari pe care viata vi le ofera; nu trebuie intotodeauana sa aveti castiguri imense, indiferent de ce natura, pentru a putea fi fericiti.



Pesti

Ceea ce v-ati propus sa realizati, pe parcursul zilei de astazi, va putea fi realizat cu o buna mobilizare din partea voastra; aveti grija la modul in care va manifestati, pentru ca o atitudine nepotrivita poate strica auspicii favorabile. In cazul in care veti amana treburi importante in favoarea celor marunte, care mai mult incurca si care nu ofera productivitate si nu denota profesionalism, este foarte posibil sa pierdeti o parte din terenul pe care l-ati castigat pana acum. Nu este deloc in avantajul vostru sa va asumati astfel de riscuri, in privinta unor lucruri pentru care ati muncit din greu. Este posibil sa va confruntati cu unele probleme financiare, adin cauza unor aparitiei bruste a unor cheltuieli neprevazute.