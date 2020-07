Tensiuni Washington-Beijing: China ordonă închiderea consulatului SUA din Chengdu

China a ordonat vineri închiderea consulatului american din metropola Chengdu (sud-vest), în replică la decizia Washingtonului de a închide consulatul chinez din Houston în urma unor acuzaţii de spionaj, relatează AFP, Reuters şi dpa.



Este vorba de "un răspuns legitim şi necesar la măsurile lipsite de raţiune ale SUA", a subliniat într-un comunicat Ministerul chinez al Afacerilor Externe, fără a preciza dacă există acuzaţii specifice împotriva prezenţei americane la Chengdu şi nici intervalul în care consulatul va fi nevoit să-şi închidă porţile.



Administraţia preşedintelui american Donald Trump le-a dat diplomaţilor chinezi din Houston un interval de 72 de ore pentru a-şi face bagajele, termenul expirând vineri.



Joi, secretarul de stat american Mike Pompeo a afirmat despre acest consulat chinez că este o "placă turnantă pentru spionaj şi furt de proprietate intelectuală".



Relaţia SUA-China s-a deteriorat rapid în acest an din cauza unui cumul de probleme, de la pandemia cu noul coronavirus şi echipamentele de telecomunicaţii Huawei până la revendicările teritoriale ale Chinei în Marea Chinei de Sud şi creşterea controlului autorităţilor de la Beijing asupra Hong Kongului.



China are alte patru consulate în SUA, la San Francisco, Los Angeles, Chicago şi New York, precum şi o ambasadă la Washington. Alte consulate americane din China sunt deschise în Guangzhou, Shanghai, Shenyang şi Wuhan, pe lângă ambasada de la Beijing.