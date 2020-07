Maia Sandu va cere în instanța de judecată de la Ion Chicu scuze publice și 100 de mii de lei

Prim-ministrul Ion Chicu ar putea fi obligat de instanța de judecată să-i achite liderei PAS Maia Sandu 100 de mii de lei. Se întâmplă după ce acesta a declarat de la tribuna centrală a Parlamentului că Maia Sandu a votat pentru concesionarea aeroportului și a reeșalonat a datorie a companiei Avia Invest în momentul în care ocupa funcția de prim-ministră, notează IPN.



Maia Sandu a menționat că l-a acționat în judecată pe Ion Chicu pentru minciunile pe care le spune despre ea. Totodată, fosta prim-ministră afirmă că actualul șef al cabinetului de miniștri face campanie împotriva ei în favoarea președintelui Igor Dodon.



„Nu am votat pentru concesionarea aeroportului. Există și probă video, merg în instanță de judecată și o să-i arat în instanța de judecată, dacă altfel omul nu vrea să se documenteze”, a declarant Maia Sandu în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la postul de televiziune Jurnal TV.



Referitor la reeșalonarea datorii companiei Avia Invest față de stat, Maia Sandu a precizat că documentul a fost pregătit înainte ca ea să preia funcția de premier. Ulterior, persoana care a semnat documentul în cauză a fost sancționată.



„Omul pe care l-au numit ei în guvernul lui Filip în primele zile de guvernare a semnat un document de reeșalonare. Din informațiile pe care le am de la Ministerul Finanțelor, chiar Ion Chicu a participat se pare că la acest document de reeșalonare. Ei pregăteau această reeșalonare. Nici eu, nici echipa mea n-are nimic cu această reeșalonare. Acest personaj de la autoritatea aviației a semnat documentul. În momentul în care noi am descoperit, am făcut anchetă de serviciu și l-am dat afară, așa cum scrie legea”, a adăugat Maia Sandu.



Maia Sandu afirmă că va cere în instanța de judecată de la premierul Ion Chicu scuze publice și 100 de mii de lei pe care-i va dona unei familii care are nevoie de ei.