Cele 3 remedii imbatabile care intaresc sistemul imunitar si previn virozele

Raceala este cauzata de peste 200 de virusuri si este mai frecventa iarna, insa poate aparea oricand in cursul anului. In medie, un adult poate avea intre doua si trei episoade de viroze respiratorii pe an, iar copiii in jur de sase sau opt episoade.



De aceea, un sistem imunitar sanatos are o deosebita importanta atat in prevenirea virozelor, cat si in tratamentul acestora. In acest sens, medicii specialisti recomanda cateva solutii naturale menite sa sustina sistemul imunitar in aceasta iarna.



PROPOLISUL - “Recomand cu tarie propolisul, este cel mai valoros produs preluat de la albine. Cercetarile au aratat ca propolisul intareste sistemul imunitar, crescand astfel capacitatea de autoaparare a organismului.

Mai mult, el actioneaza direct asupra bacteriilor - dusman, fara a distruge insa bacteriile benefice de care organismul nostru are nevoie, asa cum se intampla atunci cand luam antibiotice. De asemenea, este bine sa facem sport si in sezonul rece pentru a ne intari imunitatea. Este important sa cautam produsele naturiste de buna calitate. La Alevia, de exemplu, obtinem extractele de propolis, echinacea, macese, salcie, gheara matei si lemn dulce de la compania Naturex, cu sediul in Franta, lider mondial in puritatea extractelor.

Pentru a invinge raceala de la primele simptome recomand Gripalin si Antigripol, iar pentru dureri in gat recomand Propolis vitamina C cu Echinacea. Pentru a preveni in mod natural raceala si gripa de sezon recomand Imunitate forte. Gripalin, spre exemplu, contine o combinatie de cinci ingrediente, cu extraordinare aplicatii in stoparea naturala a racelii.”, declara medicul specialist Florin Mitocaru, directorul general Alevia.



ECHINACEA - Secretele vindecatoare ale echinacei au iesit demult din sfera miturilor. Echinacea este foarte eficienta ca antiseptic, antifungic si imunostimulator. Ea scurteaza durata simptomelor date de infectiile tractului respirator superior, ajutand organismul sa scape mai repede de raceala.



SALCIA - denumita si “aspirina vegetala”, a fost folosita din cele mai vechi timpuri in toate terapiile traditionale naturiste pentru efectele sale de calmare a durerilor si de scadere a febrei.

Salcia contine salicina, o substanta asemanatoare acidului acetil salicilic, care se gaseste in aspirina.