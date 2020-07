O expoziţie de fotografii a fost deschisă în şase oraşe din Republica Moldova

Asociaţia Reporterilor „Oameni şi kilometri” a vernisat astăzi, 20 iulie, expoziţia fotografică cu genericul „Realităţi”, ajunsă la cea de-a IV-a ediţie, în scuarul din preajma Monumentului lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din Chişinău, în incinta Cetăţii Soroca, în Piaţa Horelor din Cahul, în Parcul Central din Ialoveni, în Parcul „Vasile Alecsandri” din Edineţ şi în Parcul Central din oraşul Bălţi.



Evenimentul este susţinut financiar de către National Endowment for Democracy (NED).



Solicitată de MOLDPRES, preşedintele Asociaţiei ”Oameni şi kilometri”, Polina Cupcea, a menţionat că expoziţia cuprinde 50 de fotografii care aduc în vizorul societăţii, dar şi al autorităţilor, probleme şi tematici precum soarta atelierelor de piatră de la Cosăuţi, copilăria la sate, situaţia bătrânilor din aziluri, faţeta a 7 oraşe din Moldova, povestea unui om al străzii care se mută în casă nouă etc. etc.



Potrivit sursei citate, fotografiile au fost realizate de cinci fotografi din Republica Moldova, selectaţi în cadrul unui concurs de burse menite să susţină şi să promoveze fotografia documentară şi foto-jurnalismul. Valoarea totală a burselor a fost de 2.000 dolari. Astfel, pe parcursul a 3 luni, fotografii au documentat câte un subiect ales. O parte din lucrările realizate de aceştia sunt expuse în cadrul expoziţiei „Realităţi 2020”, versiunile integrale urmând să fie publicate pe platforma www.oamenisikilometri.md.



„Expoziţia fotografică organizată de „Oameni şi Kilometri” ne permite, ca o lunetă, să descoperim realitatea din cele mai îndepărtate spaţii geografice şi sociale ale Moldovei. Colecţia de imagini, ca şi articolele scrise de echipa „Oameni şi Kilometri”, transmit puternice mesaje sociale şi arată unde schimbările şi reformele sunt într-adevăr necesare”, a mai spus Polina Cupcea.



Totodată, fotograful Tatiana Obuh a afirmat că, din păcate, în R. Moldova se investeşte prea puţin în fotografia documentară, comparativ cu alte ţări, deşi, anume fotografia documentară este cea care ne face să gândim altfel şi ne povesteşte cel mai bine situaţia. ”Această bursă mi-a oferit oportunitatea să fac ceva nou: să relatez un subiect prin imagini, dar nu prin cuvinte. Pe parcursul celor trei luni am mers în 7 oraşe ale Moldovei”, a precizat Tatiana Obuh.



În context, fotograful Vadim Şterbate a spus că bursa oferită de ”Oameni şi Kilometri” l-a provocat să iasă din zona sa de confort şi să încerce şi altceva. ”Am prezentat povestea unei lespezi mari de piatră care se transformă într-un monument de artă, să zicem aşa, graţie unui sculptor desăvârşit – Ion Lozan. Totodată, această bursă a contribuit şi la dezvoltarea mea profesională. Am mai studiat câte ceva, am urmărit şi alte portrete similare, am încercat să fac faţă unor situaţii mai complicate ce ţin de fotografie, fiindcă peste tot sunt pietre şi pietroaie. Iar fiecare fotografie doream să fie diferită decât celelalte. Sper că mi-a reuşit”, a menţionat Vadim Şterbate.



Expoziţia fotografică „REALITĂŢI” va fi deschisă publicului până pe 31 august 2020 în 6 oraşe din Republica Moldova: Chişinău, Soroca, Cahul, Ialoveni, Bălţi şi Edineţ.



Asociaţia Reporterilor „Oameni şi Kilometri” (www.oamenisikilometri.md) este o platformă on-line de jurnalism social, focusată pe abordarea intrinsecă a istoriilor umane şi/sau a fenomenelor sociale din Republica Moldova (storytelling).