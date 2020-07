Vinăriile din ţară se redeschid pentru turişti

Una câte una, vinăriile din Moldova îşi redeschid uşile şi primesc turiştii în siguranţă, cu respectarea tuturor măsurilor pentru a preveni răspândirea infecţiei cu noul Coronavirus. Experienţele gastronomice unice, tururile ghidate prin miile de kilometri de galerii subterane, dar şi degustările de vinuri selecte devin din ce în ce mai atractive pentru moldoveni. În contextul în care pandemia a stopat vacanţele peste hotare, oamenii pornesc la drum pentru a descoperi noi exeperinţe unice în ţară şi pentru a hoinări pe meleagurile natale, relatează Mesager.



De la primele ore ale dimineţii, una dintre vinăriile din ţară a fost luată cu asalt. În zi de duminică, moldovenii au ales să descopere galeriile subterane, unde se păstrează colecţii impresionante de vinuri. Oamenii spun însă că locurile pitoreşti de la noi nu sunt deocamdată valorificate pe deplin.



„Este o foarte mare bucurie că am venit înapoi acasă. Eu stau în România şi am adus familia aici ca să le arăt locurile frumoase care ne înconjoară”;

„În Moldova sunt foarte multe locuri frumoase, dar sunt puţin cunoscute”;

„Eu vreau să le trimit fotografii în Rusia, la copii în Italia, peste tot, să vadă frumuseţea de la noi. Avem locuri destul de pitoreşti şi frumoase”, spun vizitatorii.



Proprietarii labirintelor subterane de vinuri aduc şi noutăţi de sezon pentru turişti.



„Vizitatorii au posibilitatea să vadă cea mai mare colecţie de vinuri din lume. Mai nou, transport electric să străbată cele mai lungi galerii subterane din lume. Vinurile din soiurile autohtone Feteasca Albă şi Festeasca Neagră, care sunt o noutate”, a menţionat Viorel Garaz, director vinărie.



Pentru a atrage cât mai mulţi turişti, vinăriile din ţară încearcă să-şi diversifice serviciile, ca de exemplu, să facă o promenadă cu bicicleta. În turul galeriilor subterane, unii turişti optează anume pentru bicicletă. Totuşi, odată ce au trecut pragul vinăriiilor, vizitatorii trebuie să respecte unele reguli în contextul pandemiei.



Între timp, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului a completat Ghidul Oenoturistic cu noi destinaţii şi lansează o nouă provocare pentru vizitatori.



„Acest Ghid Oenoturistic conţine întreaga ofertă turistică a Republicii Moldova, toate vinăriile care prestează servicii de Wine Tourism. Ne-am gândit să lansăm o provocare pe o perioadă de cinci săptămâni. Tot ce trebuie să faci e să postezi o poză pe pagina ta de Facebook şi la fel să postezi un scurt text despre cum te-ai simţit acolo şi de ce doreşti să revii, apoi link-ul îl inserezi pe pagina oficială de Facebook Wine of Moldova şi poţi câştiga un set de trei vinuri”, a spus Parascovia Ignat, responsabilă de turism vitivinicol la Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV).



În Republica Moldova există aproximativ 180 de vinării, dintre care în jur de 30 oferă servicii de Wine Tourism şi majoritatea dintre ele au Indicaţia Geografică Protejată.