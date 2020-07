Vara este anotimpul vacanțelor și al excursiilor. Totuși, nu este un moment bun pentru persoanele care au anumite boli cronice, care pot fi afectate de temperaturile mari. Află care sunt Cele mai bune plante medicinale ale verii pe care le poți folosi pentru a trata aceste afecțiuni.



Plantele medicinale care înfloresc vara le pot fi de folos bolnavilor cronici. Tot ele ne pot feri și de înțepăturile de țânțari. Culege și tu cele mai bune plante medicinale ale verii atunci când mergi la țară sau la munte.



Afecțiunile cardio-vasculare, diabetul și hipertensiunea sunt agravate de caniculă. Persoanele supraponderale vor avea și ele probleme din cauza bolilor asociate obezității. În plus, amenințarea infecției cu noul coronavirus este încă actuală. Dar natura pune la dispoziție numeroase plante medicinale care pot contribui la tratarea afecțiunilor și la prevenirea complicațiilor.



Cele mai bune plante medicinale ale verii: Săpunarița, împotriva hipertensiunii

Săpunarița (Saponaria officinalis) scade tensiunea. Crește secrețiile biliare și alte secreții digestive. Combate viermii intestinali. Extractele din săpunariță sunt recomandate și pentru proprietățile expectorante. Se face un decoct dintr-o linguriță de rădăcini la o cană cu apă. Se ia câte o lingură la un interval de trei ore (nu se depășește cantitatea de trei-patru linguri pe zi). Împotriva paraziților intestinali se recomandă un decoct concentrat preparat din 20 g rizomi şi rădăcini de săpunariță la un litru de apă, cu care se fac bai de şezut sau irigaţii. Acest decoct, sub formă de gargară, poate fi utilizat şi în faringite, care pot apărea și când este cald afară.



Sânzienele stimulează circulația

Sânzienele galbene (Gallium verum) sunt florile care apar de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și dau numele acestei sărbători populare din toiul verii. Au acțiune antispastică, sedativă, diuretic-depurativă, laxativă şi afrodisiacă. Preparatele din această plantă au efecte favorabile asupra circulaţiei sangvine şi a vaselor capilare. Au și efect uşor sedativ. Se recomandă și în ascite, cistite, gută, reumatism, tulburări minore ale somnului şi în impotenţă. Nu prezintă contraindicații.



Cum folosești sânziele

Se prepară o infuzie dintr-o lingură din părţile terminale ale plantei recoltate în timpul înfloririi, la o cană cu apă. Se beau una-două căni pe zi. Se mai pot folosi sub formă de pulbere, din flori măcinate fin cu râșnița de cafea și, apoi, cernute. Se ia câte o linguriță de trei ori pe zi. Pulberea se ține sub limbă timp de 10-15 minute, apoi se înghite cu puțina apă.



Cele mai bune plante medicinale ale verii: Salvia, bună pentru ficat

Salvie (Salvia officinalis) ajută la buna funcționare a bilei, ficatului și la eliminarea gazelor intestinale. Combate transpirația excesivă (o reduce cu 50%). Este ușor astringentă și antibacterienă. Intern, este indicată în indigestie. În combinație cu alte plante, este folosită în afecțiuni hepato-biliare. Se prepară o infuzie dintr-o linguriţă de frunze la o cană cu apă. Se beau două-trei căni pe zi. Este contraindicată în sarcină. Extern, salvia este recomandată în stări inflamatorii ale mucoasei, stomatite, gingivite, faringite, inflamații sau leziuni provocate de proteze. Se face gargară cu infuzie concentrată (două linguriţe de frunze la 100 ml apă) călduță,” scrie acad. dr. farmacist Ovidiu Bojor.



Cele mai bune plante medicinale ale verii pentru diabetici

Există mai multe plante cu acțiune hipoglicemiantă în diabetul de tip II. Printre acestea se numără: frunzele de afin, cătină, nuc, semințele de fenicul, cojile de ceapă, urzică, fructul de castravete amar (Momordica charantia). Dudul este binecunoscut și el pentru faptul că ajută la scăderea glicemiei și recomandar ca adjuvant în formele ușoare de diabet. Frunzele se prepară sub formă de infuzie (o lingură, la o cană cu apă). Se beau două sau trei căni pe zi. Se pot consuma și fructele, ca atare. Plantele medicinale se folosesc ca adjuvant, continuând tratamentul de bază.



Mirodenii care alungă țânțarii

Printre cel mai căutate plante medicinale ale verii ar trebui să se numere și cele caree alungă țânțarii. Un mănunchi de busuioc proaspăt în dormitor îți asigură un somn liniștit. Mirosul lui alungă țânțarii și te relaxează. Aceleași efecte le au și măghiranul, menta, cimbrul sau mărarul. Poți pune ghivece cu aceste plante la fereastră pentru a nu intra insectele în cameră sau le poți planta în grădină, dacă vrei să stai până mai târziu afară, fără grija înțepăturilor. Și frunzele de nuc ajută la alungarea insectelor. Dacă vrei să stai seara în grădină, arde câteva frunze de nuc într-o scrumieră și nu se vor mai apropia.