Uitat în închisoare: Un bărbat a fost eliberat 5 ani mai tîrziu decît prevedea sentinţa

Eroarea a fost observată săptămîna trecută de justiţia instanţei supreme, cînd bărbatul a fost interogat cu privire la un atentat comis în închisoarea unde era deţinut. Un bărbat din Samoa a stat aproape cinci ani în plus în închisoare pentru că nici el, nici autorităţile penitenciarului nu şi-au dat seama că cele două pedepse ale sale ar fi trebuit să fie executate concomitent, nu consecutiv. Sio Agafili, în vîrstă de 45 de ani, ar fi trebuit să fie eliberat în decembrie 2015, dar a rămas în închisoare pînă cînd un judecător a sesizat eroarea, scrie The Guardian, citează adevarul.ro.



Tată a trei copii, Samoa Observer a declarant că niciodată nu i-a fost comunicată durata maximă a pedepsei sale cu închisoarea. Agafili a fost condamnat iniţial pentru spargere şi furt în noiembrie 2008 şi condamnat la 7 ani de închisoare. În decembrie 2008, a primit alţi 5 ani de închisoare tot pentru furt. Aceste sentinţe ar fi trebuit să fie ispăşite concomitent, după cum prevde sistemul de justiţie penală din Samoa. Astfel bărbatul ar fi trebuit să fie eliberat în decembrie 2015.



„Nimeni nu mi-a spus cînd mi se termină sentinţa. (…) Am pierdut şirul zilelor. Ştiam doar că trebuie să execut pedeapsa”, a spus Sio Agafil. Eroarea a fost observată săptămîna trecută de justiţia instanţei supreme, cînd Agafili a fost interogat cu privire la un atentat comis în închisoarea din Tanumalala, unde era deţinut. Poliţia a admis că este reţinut ilegal şi l-a eliberat pe cauţiune, înainte să primească sentinţa pentru agresiunea din penitenciar. Avocatul bărbatului a declarat că acesta va solicita despăgubiri.