De ce ar trebui să eviți serurile cu vitamina C?

Serurile pe bază de vitamina C sunt din ce în ce mai căutate, dar se pare că nu sunt utile în cadrul strategiei anti-aging la nivel biologic. Descoperă efectele negative semnalate de specialiști pentru a lua decizia potrivită pentru pielea ta.



Deși nu se poate nega popuparitatea produselor care conțin vitamina C în cadrul formulei de bază, eficiența acestui ingredient este încă dezbătută, considerându-se că nu ajută pielea să rămână tânără, ci chiar aduce riscuri suplimentare. Dacă și tu ai fost atrasă de ambalajele interesante care menționează o astfel de combinație este esențial să parcurgi lista de efecte negative pentru a înțelege care este impactul acestui ingredient.



Iată de ce nu ar trebui să folosești un ser care conține vitamina C:



1. Va acționa ca un pro-oxidant, cauzând o deteriorare suplimentară a pielii

Ai observat că serurile cu vitamina C pe care le cumperi devin maronii după aproximativ o lună? Modificarea nuanței are loc pentru că serul a oxidat. Acest proces este nociv pentru piele, iar dacă îl aplici pe ten vei accentua oxidarea la suprafața pielii și ai putea cauza deteriorarea accelerată a celulelor.

Acesta este efectul pro-oxidant al serurilor cu vitamina C.

Un pro-oxidant este opusul antioxidanților. Dacă moleculele unui antioxidant stopează oxidarea și te protejează de radicalii liberi, un pro-oxidant va acționa invers, favorizând stresul oxidativ, fie prin regenerarea oxigenului reactiv, fie prin neutralizarea antioxidanților.

Vitamina C analizată în mod independent poate acționa ca un antioxidant și din acest motiv este util să mănânci alimente care conțin vitamina C pentru că vei preveni oxidarea țesuturilor, a lipidelor și a proteinelor, prevenind inclusiv modificările ADN-ului care pot declanșa cancerul. Abilitatea vitaminei C de a dona electroni utili înseamnă și că se combină rapid cu alte molecule, iar consecințele nu sunt întodeauna pozitive.



Dacă se combină cu metale cu proprietăți catalitice vitamina C va avea un efect pro-oxidant. Consecințele pot fi iritațiile, inflamațiile, deteriorarea colagenului și a elastinei plus acneea persistentă.

În cazul în care ai observat aceste efecte în timp ce folosești un ser cu vitamina C este cazul să-ți modifici rutina de îngrijire. Din păcate vitamina C devine pro-oxidantă de îndată ce ia contact cu oxigenul, așa că există riscuri imediat ce ai aplicat produsul.



De asemenea, inca un motiv pentru a evita serurile cu vitamina C: tendința de a deveni pro-oxidantă în contact cu metalele, în special cu fierul, este îngrijorătoare. Fierul a fost semnalat în cadrul substanțelor poluante cel mai des întâlnite în aer și în apă. Din moment ce apa conține fier, acesta se va regăsi inclusiv în cadrul produselor cosmetice, iar poluarea din aer nu poate fi evitată. Pentru a minimiza efectele de îmbătrânire cel mai util este să eviți ingredientele care reacționează negativ la contactul cu moleculele de fier.



2. Serurile cu vitamina C: devine nocivă prin contactul cu alte ingrediente cosmetice

Majoritatea ingredientelor folosite în mod obșnuit în cosmetice vor stimula potențialul pro-oxidant al vitaminei C. Aceste ingrediente sunt:

- EDTA: este un conservant folosit des pentru alimente, cosmetice sau produse de curățenie.

Conține o cantitate suficientă de fier pentru a determina efecte nocive la suprafața pielii în prezența vitaminei C;

- cuprul: este un alt ingredient care a devenit tot mai popular în ultima perioadă datorită potențialului de reducere și eliminare a ridurilor prin aplicare la suprafața tenului, dar cercetătorii consideră că mixul dintre cupru și vitamina C este mai periculos decât cel cu fierul. Cuprul este un catalist de 80 de ori mai rapid în combinație cu acidul ascorbic, iar adăugarea acestui ingredient aproape garantează oxidarea vitaminei C. Deși nu vei regăsi cuprul în cadrul substanțelor din mediul în care trăiești, șansa de a-l întâlni în cosmetice este din ce în ce mai ridicată datorită includerii lui în noile formule anti-aging.

- fosfații: sunt peste tot, fiind regăsiți în produsele pentru păr, fondurile de ten, primere, geluri de curățare sau loțiuni de corp.

Îndeplinesc funcții multiple printre care emulsfierea ingredientelor pe bază de apă cu restul formulei pe bază de ulei, reglarea pH-ului final al produselor, crearea spumei sau a unei texturi plăcute. Analizați individual nu favorizează decât uscarea părului și a pielii, dar trebuie să se ia în considerare că fosfații conțin fier și cupru, iar dacă se regăsesc într-o formulă cu vitamina C efectul asupra pielii va fi unul de îmbătrânire accelerată.