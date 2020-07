Un obicei foarte popular în Japonia și Coreea se răspândește și în rândul femeilor din Occident. Cunoscut ca "tratamentul facial cu apă carbogazoasă", acesta presupune spălarea tenului cu apă minerală.



Efectul efervescent se pare că are numeroase beneficii pentru ten.



Iată de ce ar trebui să te speli pe față cu apă minerală:



Are același pH ca și pielea

Apa de la robinet are un pH de 7, în timp ce apa minerală are un pH de 5.5, care este același cu phH-ul natural al pielii. Prin urmare, nu îți va irita tenul și îl va curăța delicat. De asemenea, dacă pH ul pielii tale este afectat, apa minerală îl va echilibra.



Eliberează porii

Dioxidul de carbon din apa minerală carbogazoasă descompune murdăria, grăsimile și impuritățile care blochează porii, ceea ce te ajută să cureți în profunzime pielea și să eviți apariția coșurilor, punctelor negre sau comedoanelor.



Stimulează circulația sanguină

"Acidul" din apa minerală, așa cum este cunoscut popular dioxidul de carbon care provoacă bulele de gaz, realizează o reacție efervescentă la nivelul tenului și stimulează circulația sanguină.

Este același efect înțepător pe care îl simți pe limbă când bei apă minerală sau băuturi carbogazoase. Rezultatul este o piele cu strălucire sănătoasă.



"Apa minerală carbogazoasă te ajută să cureți pielea în profunzime. Efervescența sa contribuie la dezintegrarea murdăriei și sebumului blocate în pori. Are și beneficii estetice reale. De exemplu, la temperatura camerei, apa carbogazoasă acționează precum un vasodilatator (apa obișnuită trebuie să fie încălzită pentru a avea efect de vasodilatație)". În acest fel, vasele de sânge se dilată și cantitatea de sânge care ajunge la nivelul pielii crește.

Prin urmare, crește cantitatea de nutrienți și oxigen primită de piele. Cu cât circulația este mai bună, cu atât pielea este mai sănătoasă și mai frumoasă", declară pentru cosmopolitan.com medicul dermatolog Dendy Engelman.



În afara faptului că îți curăță porii și oferă pielii un aspect strălucitor și sănătos, specialiștii susțin că apa minerală protejează pH-ul pielii. Apa de la robinet are un pH de 7, în timp ce apa carbogazoasă are un pH de 5,5, precum cel al pielii. Atunci când îți cureți tenul cu apă de la robinet, rezultatul poate fi o piele uscată, cu crăpături minuscule, în care pot pătrunde bacterii nocive.

Dar apa minerală carbogazoasă nu are acest efect.



Deși este benefică pentru ten, medicul dermatolog nu recomandă spălarea feței cu apă minerală în fiecare zi. "Dacă efectul efervescent este prea puternic, amestecă părți egale de apă plată și apă carbogazoasă, pentru a reduce senzația de înțepătură de la nivelul tenului", recomandă specialistul.



Cum să folosești apa minerală pentru ten?



Stropește-ți fața cu apa minerală sau ține-ți respirația și scufundă-ți tenul într-un bol cu apă minerală, timp de zece secunde.

Aplică loțiunea pentru spălarea tenului și masează delicat.

Clătește-te cu apă minerală.

Șterge tenul cu un prosop curat, tamponând delicat, fără a freca pielea cu prosopul.

Aplică cremă hidratantă.