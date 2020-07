Câte tipuri de parfumuri există și cum să-l alegi pe cel potrivit

Un parfum poate include zeci de arome diferite, dar în funcție de notele sale predominante se încadrează într-una dintre cele șapte categorii principale. Află cum să „descifrezi” parfumurile în funcție de arome.



Parfumul este o alegere personală foarte puternică, care te reprezintă în totalitate și este un tip de semnătură olfactivă care te ajută să-ți exprimi personalitatea. Mirosul are capacitatea de evoca amintiri și emoții așa cum nimic altceva nu o poate face. De asemenea, este un compliment extraordinar să ți se spună că miroși minunat.



De aceea, alegerea unui parfum care să te reprezinte în totalitate este o misiune dificilă. Există atât de multe variante pe piață încât poate fi copleșitor să alegi acea aromă despre care poți spune fără să stai pe gânduri că este o extensie a personalității tale. Dacă știi ce tipuri de arome îți plac, să alegi un parfum potrivit pentru tine poate fi o misiune mai ușoară.



Iată care sunt cele șapte categorii principale de parfumuri pe care trebuie să le știi:



Tipuri de parfumuri: Parfumuri cu aromă lemnoasă

Dacă îți place mirosul inconfundabil pe care îl simți în timpul unei plimbări prin pădure sau aroma de lemn proaspăt tăiat, atunci acest tip de parfum este ideal pentru tine.

Sunt parfumuri sexy, dar în același timp naturale. De asemenea, dacă îți place mirosul de pământ ud de după ploaie, parfumul lemnos este ceea ce cauți. Este potrivit pentru cei care iubesc natura, plimbările în aer liber și focul de tabără. Îți oferă în fiecare clipă senzația că ești în locurile tale preferate, chiar dacă te afli de fapt în mijlocul orașului sau la birou. Parfumurile bărbătești și cele unisex au de obicei arome lemnoase predominante.



Parfumuri citrice

Aromele citrice sunt proaspete, revigorante și includ adesea note de lămâie, grepfrut, portocală sau bergamotă. Sunt revigorante și se potrivesc de minune cu zilele fierbinți de vară, în care îți oferă acel suflu de prospețime de care ai nevoie.



Parfumuri dulci

Numite și arome gourmand, acestea sunt fie iubite, fie detestate.

Nu există cale de mijloc. Sunt foarte dulci și amintesc de mirosul deserturilor, dar tocmai de aceea nu sunt tolerate de unele persoane. Printre notele acestor parfumuri se numără vanilia, ciocolata, zahărul ars sau caramelul. Parfumurile dulci sunt considerate a fi foarte feminine, fiind potrivite mai mult pentru seară și ocazii speciale decât pentru zi.



Parfumuri florale

Inspirate de aromele extrem de variate ale florilor, parfumurile florale sunt considerate a fi foarte romantice. Sunt feminine și seducătoare, notele unui astfel de parfum putând să varieze de la arome bine definite ale unor flori parfumate precum iasomie, liliac, trandafir, lăcrămioare, flori de portocal, cireș sau asocieri de arome florale cu unele fructate, care oferă un plus de prospețime.



Parfumuri fructate

Cum sa alegi parfumul de fructe potrivit? Acestea includ note precum cireșe, pere, pepene, mango, piersici, căpșuni, mere și alte arome ce amintesc de zilele fierbinți de vară.

Pot fi dulci, dar cele mai bune dintre ele nu sunt niciodată grele, ci variază de la arome jucăușe la unele sofisticate și sexy, în funcție de notele fructate care sunt asociate.



Parfumuri orientale

Se numără printre cele mai sexy tipuri de parfumuri. Includ note calde, senzuale de cardamom, tămâie, piper, scorțișoară, mosc etc. Aceste parfumuri oferă o alură misterioasă, sunt seducătoare și feminine. Sunt perfecte pentru seară, evenimente speciale și întâlniri romantice.



Parfumuri acvatice

Aceste parfumuri îți creează imaginea că te afli la malul mării, citești o carte și bei o limonadă răcoritoare. Sunt printre cele mai proaspete arome și așa cum sugerează și numele, sunt caracterizate de note marine precum alge, sare și mirosul proaspăt al brizei marine.

Bineînțeles, majoritatea parfumurilor nu se încadrează într-o singură categorie.

Parfumierii combină toate aceste arome de bază pentru a crea parfumuri originale, deosebite și complexe. Fiecare dintre aceste tipuri se întrepătrund, rezultatul fiind zeci de combinații inedite.