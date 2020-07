Ce spun astrele azi, 17 iulie

Berbec

Sunteti asaltati de tot felul de informatii si cu greu faceti fata. Ba chiar, la un anume moment, ati putea junge la blocaj, fara sa mai fiti capabili sa procesati multimea de noutati pe care le primiti fara oprire. Daca simtiti ca nu mai puteti, retrageti-va cu eleganta sau cereti ajutor. Prea multa presiune v-ar putea imbolnavi, pentru ca nu sunteti genul care sa puteti lucra mult in astfel de conditii. Nu va mai tot interesati de problemele altora si ramaneti doar cu ale voastre, cai va sunt de ajuns. Chstiunile legate de finanite trebuie tratate cu prudenta; nu tentati soarta, nu va asumati riscuri inutile, nu mergeti la noroc, pentru ca nu veti avea prea mari sanse de izbanda.



Taur

Cineva este extrem de hotarat sa va faca viata si mai grea decat de obicei. Nu veti scapa cu una, cu doua, asa ca aveti mare grija la cei pe care i-ati suparat in ultima vreme. Cel putin unul dintre acestia considera ca a venit vremea sa se razbune si nu va ezita sa se foloseasca inclusiv de mijloace mai putin corecte. Va confruntati si cu conflicte interioare, sunteti bulversati si nu intelegeti ce se intampla cu voi, de aceea exista riscul sa fiti prinsi cu garda jos. Nu este o zi foarte favorabila dezvoltarilor elaborate, insa cu putin mobilizare, veti reusi sa va indepliniti sarcinile care va revin; ar fi de dorit acest lucru, pentru a nu va confrunta si cu alte probleme, in zilele urmatoare.



Gemeni

Se mai intampla sa mai apara si cate o zi absolut nebuna, in care treburile se acumuleaza pana la refuz si, una peste alta, va si confruntati cu intreruperi permanente. Faceti in asa fel incat sa sortati ceea ce aveti de facut in functie de prioritate, daca se mai poate, amanati pentru a doua zi, ceea ce nu este urgent, dati un mesaj clar cu “very busy” prietenilor si concentrati-va pe sarcinile avute. Cu putin noroc, le veti duce la bun sfarsit in timpul alocat. In relatiile personale, este posibil ca lucrurile sa se precipite, din cauza unor divergente de opinie; ar fi bine sa interveniti din timp si sa calmati lucrurile, pentru a nu se ajunge la situatii mai complicate.



Rac

E drept ca tineti foarte mult la libertatea voastra, dar chiar merita sa dati toate pe una? Sunteti pregatiti sa dati pe apa sambetei tot ce ati cladit pana acum, pentru a va simti liberi? Obiectivul vostru principal este libertatea, indiferent ce ar trebui sa faceti pentru a o obtine? Acestea sunt intrebari la care trebuie sa va raspundeti la modul foarte sincer, inainte sa treceti la actiune. Daca aveti indoieli, opriti-va, inainte sa fie prea tarziu. Astazi ar trebui sa va aplecati, cu mai multaatentie, asupra chestiunilor legate de suflet, precum si asupra relatiei de cuplu; este bine sa faceti, din cand in cand, o astfel de evaluare, pentru a corecta chestiunile care deviaza de la mersul normal.



Leu

Apar tot felul de obstacole si motive de intarziere, pe care, daca va puneti mintea la contributie, nu ar trebui sa aveti probleme in a le depasi. Mai ales daca aveti multe de facut, este o conditie imperativa sa gasiti puterea de a va concentra. Chstiunile profesionale ar putea sa va puna unele probleme, la un moment dat, mai ales daca nu ajungeti la un numitor comun cu echipa alaturi de care va desfasurati activitatea. S-ar putea ca un astfel de eveniment sa va afecteze intreaga prestatie de peste zi. Sprijinul familiei v-ar putea fi de mare ajutor in aceste momente, insa acesta va depinde de modul in care ati stiut sa va apropiati de cei dragi!



Fecioara

Azi va simtiti lasati pe dinafara. Ati avea o multime de lucruri de spus, insa nimeni nu pare interesat sa va asculte, iar acest lucru va deranjeaza foarte mult. Poate ar fi bine sa treceti de la vorbe la fapte si sa aratati ce puteti. Poate astfel veti atrage atentia celorlalti. Nu va stresati insa prea mult de parerea celorlalti! Faceti totul pentru voi insiva, nu pentru altii. Daca veti tine prea mult cont de gura lumii, ati putea ajunge sa faceti lucrurile total aiurea! Starea de sanatate s-ar putea sa fie afectata de un stres prea mare; incercati sa va organizati ziua, astfel incat sa nu aveti perioade cu presiune crescuta, care sa va epuizeze fizic si psihic.



Balanta

Astazi sunteti bombardati cu informatie din toate partile. Cu greu puteti face fata acestui aflux de noutati, pe care trebuie sa le sortati si sa le asimilati. Si peste toate, cei din jur aleg sa vorbeasca toti deodata, pentru a va solicita un efort dublu in a le urmari spusele. Oare daca ati cere time-out, ce s-ar intampla? S-ar putea sa apara ceva probleme domestice, pe care trebuie neaparat sa le rezolvati rapid pentru a nu degenera in tensiuni mai mari in zilele urmatoare; aveti grija sa va asigurati de atentia membrilor familiei atunci cand va adresati lor, nu prin forta, ci cat se poate de civilizat. Daca apelati la forta, mesajul vostru nu va fi bine primit.



Scorpion

Nu va aventurati dincolo de limitele sigurantei, nu va asumati riscuri inutile! Cantariti bine fiecare pas si fiecare miscare pe care va propuneti s-o faceti. Va simtiti, intr-adevar, foarte curajosi si increzatori, dar exista numeroase semne care spun ca astazi ar trebui sa faceti apel, mai mult ca de obicei, la precautie si rabdare. Analizati-va cu mai multa atentie interesele si puneti in balanta, la modul cat mai obiectiv, avantajele si dezavantajele implicarii intr-o actiune care presupune asumarea unor riscuri. O atitudine distanta fata de o anumita persoana ar putea duce la aduncirea distantei dintre voi si la racirea relatiei; ganditi-va bine inainte sa porniti pe acest drum.



Sagetator

Incercati, pe cat posibil, sa evitati confruntarile verbale cu persoana care v-a deranjat atat de mult zilele trecute. Inca nu s-au pototlit spiritele si nu vreti s-o luati, din nou, de la capat. Ideal ar fi sa va distantati putin si sa incercati sa va repuneti ordine in ganduri. Sunt momente ceva mai dificile, pentru depasirea carora s-ar putea sa fiti solicitati emotional, ceva mai mult. Si aveti si marea dezamagire ca persoana in cauza nici macar nu intelege cat de mult v-a ranit. Exista insa si reversul monedei. Aveti posibilitatea sa va intalniti cu persoane care va inteleg si care au disponibilitate sa va asculte. S-ar putea chiar sa reusiti sa gasiti solutii problemelor cu ajutorul acestora.



Capricorn

Sa fie asta o zi a adevarurilor spuse cu voce tare? Este posibil sa primiti o lectie din partea cuiva apropiat, cu care ati intrat in conflict, dintr-o privire mult prea subiectiva asupra unei anumite probleme. Sa nu va mirati daca acea persoana va spune tot ce are in minte, fara sa-i pese de efectul pe care-l vor produce spusele sale. Poate ca si aveati nevoie de acest dus rece, pentru a vedea cum stau lucrurile in realitate. Este posibil sa apara unele neintelegeri legate de chestiuni pecuniare, chestiuni pe care v-a trebui sa le lamuriti, fireste. Pregatiti-va sufleteste pentru momente mai delicate, in timp ce cautati o solutie chestiunii in cauza.



Varsator

Nu prea aveti tendinta sa va stresati, cel putin aparent. Ba poate ca, prin atitudinea voastra calma si asezata, ii exasperati pe altii, mai colerici din fire. Astazi insa, lucrurile par sa se fi intors cu susul in jos, de nici macar apropiatii nu va mai recunosc. Sunt si unele persoane care se bucura si profita de aceasta stare neobisnuita, provocandu-va in mod voit si incercand sa va faca sa calcati gresit, sa va puneti in evidenta la modul negativ. Incercati sa nu le dati satisfactie, raspunzand pe masura! Aveti mai mare grija la efectele nocive ale stresului; daca va consumati pentru fiecare eveniment in parte, in curand veti resimti fizic si urmarile.



Pesti

Parca sunteti intr-o faza distructiva! Nu reusiti sa va controlati suficient de mult, tindeti sa spuneti tot ceea ce va trece prin cap, ba chiar si jigniti, aruncati vorbe grele care nu vor fi uitate usor. In astfel de momente, nu prea mai tineti cont de cine are dreptate si cine greseste si aici e o eroare capitala. Sa stiti ca dupa toate astea, veti ramane sa trageti ponoasele, asa ca poate ar trebui sa va ganditi de doua ori inainte sa aruncati cu vorbele; uneori acestea dor foarte rau si raman in minte, oricat ar incerca cineva sa scape de ele. Mai ales daca depindeti de persoanele vizate, faceti un efort si abtineti-va!