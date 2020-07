Rusia anunţă în ce condiţii va instala rachete cu rază scurtă şi medie de acţiune în apropierea graniţelor UE

Rusia este pregătită să instaleze rachete cu rază scurtă şi medie de acţiune în apropierea graniţelor Uniunii Europene în cazul în care SUA vor amplasa rachete similare în Europa, a declarat joi ministrul adjunct de externe rus Aleksandr Gruşko într-un interviu acordat agenţiei de presă Interfax.





"Noi am declarat deja că, dacă nu vor fi amplasate rachete americane cu rază scurtă şi medie de acţiune în Europa, atunci nici noi nu le vom instala pe ale noastre. De îndată ce astfel de rachete vor apărea, le vom amplasa şi noi", a reiterat Gruşko, fost ambasador al Rusiei la NATO. "Acele state care astăzi literalmente se luptă pentru o prezenţă militară americană sub o formă sau alta pentru statutul de 'ţări în prima linie', am în vedere aici Polonia şi ţările baltice, ar trebui să înţeleagă toate riscurile unei astfel de opţiuni în materie de securitate proprie şi a aliaţilor lor", a afirmat ministrului adjunct de externe rus, transmite Agerpres.

Transferul armamentului nuclear din Germania în Polonia





Întrebat dacă Rusia ar putea redisloca arme nucleare tactice în apropiere de graniţele UE dacă va fi luată o decizie de transfer al armelor nucleare tactice americane din Germania în Polonia, Gruşko a răspuns: "Se vor lua toate măsurile necesare". "Dacă vom vedea că există un plan concret sau vom observa pregătiri în acest sens, vom lua toate măsurile de precauţie necesare, inclusiv militare, pentru a ne asigura securitatea", a adăugat el. Gruşko a apreciat că la ora actuală în domeniul controlului armelor domneşte haosul. "Da, este haos. Şi SUA se îndreaptă spre acest haos", a opinat el.

În acelaşi timp, înalta oficialitate rusă a exprimat preocuparea Moscovei faţă de interceptările avioanelor de vânătoare ruseşti de către aparatele NATO, în pofida unui acord cu Alianţa Nord-Atlantică cu privire la survolarea apelor internaţionale ale Mării Baltice. Acordul cu NATO referitor la zborurile aviaţiei militare peste Marea Baltică a devenit un "punct luminos în crepusculul" celorlalte relaţii cu Alianţa, dar Moscova este îngrijorată de faptul că avioane de luptă ale NATO mai interceptează încă avioane de vânătoare ruseşti, a declarat Gruşko în interviul apărut pe fragmente pe pagina de internet a Interfax. "Chiar şi atunci când avioanele noastre urmează acest traseu cu transponderele pornite, ele continuă să fie interceptate de aparatele NATO", susţine ministrul rus, amintind că sub egida Consiliului NATO-Rusia a fost creată o echipă privind securitatea aeriană în regiunea Mării Baltice. "Drept urmare, a fost convenită o rută internaţională care face legătura între Sankt Petersburg şi Kaliningrad, certificată de toate ţările prin care trece", a spus Gruşko, adăugând că utilizarea acestei rute de către aviaţia rusă, în primul rând militară, permite trimiterea planurilor de zbor în avans şi utilizarea transponderelor.

Retragerea SUA din tratatul INF





Tratatul bilateral ruso-american de dezarmare nucleară privind Forţele Intermediare Nucleare (INF) - rachete cu rază scurtă şi medie de acţiune - a încetat la 2 august 2019. La început, din pact s-au retras SUA, reproşând Rusiei dezvoltarea unei noi rachete nucleare 9M729 care intra sub incidenţa INF. Rusia a respins acuzaţiile, denunţând amplasarea elementelor scutului antirachetă american în Europa, şi s-a retras şi ea din tratat. NATO a atribuit integral Rusiei responsabilitatea pentru încetarea INF, asigurând că va răspunde într-o manieră ''măsurată şi responsabilă'' la riscurile semnificative pe care le comportă racheta rusească 9M729 la adresa securităţii ţărilor aliate, potrivit AFP.

Tratatul INF, semnat de SUA şi URSS în 1987, a interzis rachetele cu lansare de la sol capabile să transporte focoase nucleare pe o distanţă între 500 şi 5.500 de kilometri.