5 lucruri pe care nu le știai despre scorțișoară

Este unul dintre cele mai consumate condimente din lume. Pe lângă aroma conferită, scorțișoara are nenumărate beneficii pentru sănătate.



Scorțișoara poate să îndulcească băuturile pe care le bei, astfel că te ajută să reduci cantitatea de zahăr folosită. Fiind o sursă excelentă de fibre dietetice, fier și calciu, scorțișoara este perfectă pentru sănătate.



1. Scorțișoara ar putea să scadă glicemia

Chiar dacă mai sunte necesare cercetări detaliate cu privire la acest efect, specialiștii susțin că anumite substanțe din scorțișoară pot să aibă un efect benefic în cazul persoanelor cu diabet zaharat de tip 2. Însă, potrivit Asociației Americane de Diabet sunt necesare analize detaliate cu privire la posibilitatea dezvoltării unui supliment pe bază de scorțișoară pentru a controla nivelul glicemiei.



2. Scorțișoara curăță tenul de acnee

Datorită proprietăților antibacteriene, scorțișoara s-a dovedit a fi utilă în tratarea coșurilor, scrie site-ul goodhousekeeping.com Poți să faci o mască antiacneică amestecând 2 lingurițe cu de miere organică cu puțină scorțișoară. Se aplică pe față, se lasă să acționeze timp de 10 minute, după care se îndepărtează cu apă călduță.

De asemenea, dacă vrei să ai un ten curat și fără acnee trebuie să reduci cantitatea de zahăr consumată, spune nutriționistul Jaclyn London pentru publicația citată.

Printre factorii de risc care exacerbează acneea se numără: băuturile carbogazoase, cerealele dulci rafinate, produsele de patiserie, biscuiții, batoanele cu cereale dulci și condimentele.



3. Scorțișoara stimulează producția colagenului și menține pielea elastică

Un studiu apărut în 2013 a scos la iveală dovezi că extractul de scorțișoară ar stimula producția de colagen, responsabil de elasticitatea pielii. Prin urmare poți să faci acasă o mască anti-aging recomandată de celebrul Dr. Oz amestecând următoarele ingrediente: 1 1/2 linguriță cu scorțișoară și 1 lingură cu miere de albine naturală. Se aplică pe tenul curat, se lasă să acționeze timp de 30 de minute și se curăță cu apă călduță. Apoi se șterge tenul cu un tonic făcut din o parte oțet cu o parte apă.



4. Scorțișoara îmbunătățește memoria

O echipă de cercetători a descoperit că mestecarea gumei cu scorțișoară a îmbunătățit performanțele intelectuale în cadrul unui test. Chiar dacă studiul realizat este unul de amploare mică, se pare că scorțișoară ar avea anumite substanțe care protejează creierul, îmbunătățesc memoria și puterea de concentrare.



5. Scorţişoara stimulează arderea grăsimilor

Cercetătorii de la University of Michigan Life Sciences Institute au testat o substanţă din scorţişoară şi au descoperit că este eficientă în lupta cu obezitatea, scrie site-ul Medical Express.



În unor teste realizate pe cobai şoareci, oamenii de ştiinţă au constatat că cinamaldehida, uleiul esenţial care conferă mirosul scorţişoarei, are un puternic efect asupra metabolismului şi reglează nivelul glicemiei. "Am vrut să testăm modul în care acţionează cinamaldehida în cazul şoarecilor, dar şi cum ar acţiona ea asupra celulelor umane", explică Jun Wu, coordonatorul studiului.



Rezultatele care vor apărea în numărul din decembrie al publicaţiei Metabolism indică faptul că cinamaldehida stimulează metabolismul, acţionând direct asupra celulelor adipoase.

Ea induce procesul de termogeneză.



Apoi cercetătorii au vrut să testeze acest efect în cazul celulelor adipoase de la subiecţi umani, constatând că atunci când sunt tratate cu cinamaldehidă sunt stimulate anumite enzime şi gene care intensifică procesul de ardere a grăsimilor. "Scorţişoara face parte din alimentaţia noastră de mii de ani şi multe persoane adoră aroma ei distinctă şi puternică. Acum ştim cu siguranţă că scorţişoara previne obezitatea şi putem să o includem mai des în alimentaţia noastră", explică coordonatorul studiului.