Ce spun astrele azi, 15 iulie

Berbec

Incercati sa va abtineti de la comentarii nesarate sau de la interventii inoportune si deranjante; nu veti gasi prea des persoane care sa va accepte ironiile. Tineti mereu cont de situatia in care va aflati inainte de a va da drumul la gura. Exista riscul sa cauzati probleme majore cu o atitudine prea incisiva si vorbe care zboara inainte de a fi gandite asa cum trebuie. E drept ca e un moment bun pentru miscari decisive, dar ganditi-va bine inainte sa actionati, precum si la modul de actiune care se impune, care ar fi oportun. Sunt momente in care, odata ce se actioneaza, nu mai exista cale de intoarcere.



Taur

Astazi ar trebui sa fie o zi fericita, pentru ca gasiti ajutor pentru orice, oriunde. Multe persoane se arata dispuse sa va acorde sprijin in ceea ce doriti sa intreprindeti. Totusi, tratati cu precautie aceste gesturi, mai ales daca vin din partea unor persoane in care nu aveti foarte mare incredere. S-ar putea ca sub atitudinea binevoitoare sa se ascunda capcane. Acordati mai multa atentie chestiunilor financiare care pot sa va faca probleme fara sa va dati seama decat cand este prea tarziu; in primul rand, aveti grija pe ce cheltuiti banii; bugetul vostru nu este, in nici un caz, elastic. Multe lucruri ar putea fi necesare, insa nu sunt neaparat, la acest moment.



Gemeni

Nu este usor cand apare in peisaj cineva cel putin la fel de competent, capabil sa va combata atunci cand solutia aleasa de voi nu este cea mai buna sau cea mia potrivita pentru situatia data. Va cam zdruncina din increderea in sine, insa daca va ganditi bine, trebuie sa aveti si voi ceva asi in maneca. Folositi-i cu incredere, daca simtiti ca asa va puteti pastra pozitia in fata colegilor. Pastrati-va calmi si detasati; sub nici o forma nu va pierdeti cu firea, pentru ca astfel veti fi predispusi la a face numeroase greseli. In plan domestic, va fi nevoie sa va implicati mai mult si sa nu lasati lucrurile sa degenereze, in cazul in care ar aparea unele tensiuni.



Rac

Auspiciile de astazi nu sunt foarte favorabile in plan profesional. Daca va simtiti nesiguri pe voi si aveti de luat decizii importante, in legatura cu chestiuni majore, faceti tot posibilul sa le amanati. Gasiti o modalitate de a va reculege si de a va gandi in perspectiva asa cum trebuie. Climatul astral nu va este totalmente nefavorabil, insa nu este foarte intelept sa va bazati pe noroc. In plan profesional, va fi bine sa tineti seama de constrangerile existente, mai ales daca dezvoltati anumite colaborari; chiar daca nu va puteti desfasura liber, va fi posibil sa va evidentiati meritele, daca veti depune eforturile solicitate de situatiile de fapt.



Leu

Astazi veti avea parte de o atmosfera tensionata, care, desi nu ar trebui sa va puna probleme serioase, ar putea sa va dea ceva emotii. Pastrati-va mereu aceeasi atitudine sigura pe propriile forte; astfel nu veti avea de ce sa va faceti griji. Mai rau ar trebui sa se teama adversarii vostri, pentru ca atunci cand va propuneti ceva, cu greu puteti fi abatuti din drum. Este posibil sa fie nevoie sa va implicati foarte intens intr-o problema de familie care planeaza de mai multa vreme, dar pe care ati ales sa o ignorati. Se pare ca asa ceva nu va mai fi posibil astazi si oricum, nu va doriti ca lucrurile sa escaledeze si sa aveti si alte probleme de rezolvat, pe langa cele existente.



Fecioara

Astazi sunteti, intr-adevar, un exemplu de echilibru, de temperament calculat si bine gandit. Se vede in tot ceea ce faceti si spuneti, in relatiile cu partenerii de lucru, in intalnirile cu prietenii, in actiunile pe care le intreprindeti in familie. In plus, afisati o mina extrem de optimista, ceea ce va confera o atitudine atragatoare, care va va aduce un plus de avantaj in relatiile profesionale. Colaborarile se anunta a fi fructuoase si ar fi pacat sa nu profitati de o zi atat de favorabila, pentru a dezvolta si consolida relatii care v-ar putea fi de folos in viitor. De asemenea, veti obtine un ajutor nesperat de la cineva apropiat, iar acest lucru va impusiona reusitele voastre, chiar si in zilele urmatoare.



Balanta

Nu va pierdeti timpul cu cei care nu merita. Nu va irositi energia daca vedeti ca nimic din ceea ce faceti nu este apreciat la justa valoare. Chiar daca va doare, incercati sa va aratati ceva mai distanti si impasibili, poate ca acest tip de atitudine va da de gandit cui trebuie. Doar asa aveti sanse sa intoarceti in favoarea voastra situatiile negative. Probabil ca acel cineva a luat ca sigura implicarea voastra si considera ca indiferent de ce ar face, nu va pierde sprijinul pe care il oferiti cu generozitate. Relatiile u juniorii ar putea fi prejudiciate de o atitudine prea intransigenta; incercati sa fiti ceva mai maleabili, ceva mai intelegatori.



Scorpion

Astazi este o zi in care cel mai bine este sa prevaleze prudenta. Ramaneti, in continuare, precauti si rezervati, analizati bine lucrurile inainte de a face pasul decisiv. Inca exista riscul de a deraia de la drumul drept, daca veti lua decizii sub impulsul momentului si al entuziasmului; tineti, neaparat, cont de faptul ca reactiile impulsive sunt foarte daunatoare. Atentie mare si la cei din jur. Se pare ca exista o serie de persoane care au interese ascunse. S-ar putea ca azi sa aflati cine va este prieten cu adevarat si cine nu prea. Lucruri de genul acesta ar putea sa aiba un impact negativ asupra psihicului vostru, insa trebuie sa fiti realisti si sa acceptati ca exista si persoane ce-si urmaresc interesul, indiferent pe cine ranesc.



Sagetator

Sunteti frustrati pentru ca nu reusiti sa gasiti rezolvare unei probleme aparute peste noapte si care va da prea mari batai de cap. S-ar putea sa va confruntati cu incapatanarea cuiva apropiat, pe care nu-l puteti convinge nicicum sa renunte la ceea ce si-a propus. Ba, mai mult, cu cat incercati sa-l sfatuiti, cu atat persoana respectiva se incapataneaza mai tare. Sentimentul de frustrare s-ar putea impleti cu agresivitatea, daca actiunile persoanei respective va afecteaza in mod direct si va pot produce serioase inconveniente. Incercati sa va abtineti si sa gasiti o solutie pasnica acestor probleme. De asemenea, o rezolvare rapida a unui astfel de conflict, poate sa va dezocupe mintea si sa va sporeasca eficienta.



Capricorn

Sunteti extrem de impresionabili astazi. Aveti grija sa nu va lasati dusi de nas de persoane rau intentionate. Sau sa nu va pierdeti mintile in fata acelei persoane care va ocupa gandurile. Cercetati cu atentie terenul, fiti siguri ca veti avea succes in demersurile voastre, inainte de a va lasa dusi de val, inainte de a face pasi necontrolati inainte. Chiar nu trebuie sa dovediti nimic nimanui, asa ca faceti exact ceea ce credeti ca este bine pentru propria dumneavoastra persoana. Mancati la orele potrivite si odihniti-va suficient, pentru ca sunteti foarte susceptibili a va altera starea fizica, daca nu va acordati si voua insiva putina atentie.



Varsator

De obicei sunteti tenace, nu lasati pe nimeni sa v-o ia inainte. Astazi insa actionati extrem de incet, ceea ce-i deranjeaza pe unii. Mai ales apropiatii, stiu ca faceti ceea ce va propuneti, insa uneori sunt exasperati de modul lent si meticulous in care actionati, atunci cand va propuneti analize mai amanuntite sau cand nu sunteti prea siguri pe situatie. Daca v-ati propus sa lucrati laolalta cu un partener, s-ar putea ca si voi insiva sa fiti deranjati daca veti ramane in urma. Incercati sa grabiti putin ritmul, sa vedeti ce face cel de langa voi si sa va ajustati putin modul de actiune. Altfel, e posibil ca totul sa degenereze in conflict.



Pesti

Dupa ce ca faceti eforturi sa va calmati si sa va abtineti de la comentarii, mai vin si unii care va provoaca in mod intentionat si fara ascunzisuri. Feriti-va de astfel de persoane! Singurul lucru pe care si-l doresc este sa va puna intr-o lumina proasta si sa strice cat mai mult din ceea ce ati reusit sa construiti in materie de socializare. Interactionati cu prietenii, cu familia, cu partenerii de lucru, la modul cat mai constructiv, pentru a va pastra pozitiile pe care le-ati castigat pana acum. Si in plan profesional va fi nevoie sa va securizati pozitiile obtinute pana acum; va fi destul de obositor sa faceti si asta si sa va indepliniti obligatiile pentru aceasta zi, insa nu veti avea incotro; va trebui sa va mobilizati.