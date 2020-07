Nevroza se manifestă pe un fond de stres cronic, fiind evidențiată sub formă de anxietate, depresie sau alte stări psihologice care nu se armonizează cu statutul și etapa din viață în care se află pacientul. Optează pentru plante medicinale care calmează nevroza pentru a-ți reface echilibrul în plan psihologic și a evita efectele secundare ale medicamentelor.



Este foarte important să nu se facă o confuzie între nevroză și psihoză. Nevroza nu presupune pierderea contactului cu realitatea, ci se referă la sentimentele de suferință și neliniște care sunt discordante cu mediul în care un pacient trăiește și își desfășoară activitatea.



În cazul persoanelor care suferă de nevroză de gravitate moderată până la severă chiar și gândul de a lua medicamentele prescrise pentru a o depăși poate părea un lucru complicat. Deși medicamentația este soluția adecvată în unele cazuri, efectele secundare determină tot mai multe persoane să aleagă plante medicinale care tratează nevroza fără să creeze disconfort suplimentar.



Sunt plantele un tratament eficient pentru nevroză?

Potrivit specialiștilor, plantele devin utile atât independent, cât și combinate cu ședințele de terapie și consiliere de specialitate. Șansa de a fi luate constant și de a se respecta doza zilnică necesară este mult mai mare, ceea ce face ca efectele pozitive să fie mai previzibile față de medicamentele a căror administrare poate fi oprită dacă se constată efecte nedorite.



În concluzie, merită să încerci varianta naturală de tratament pentru a-ți reface echilibrul psihologic fără să ai parte de stări neplăcute. Cu toate acestea, trebuie să știi că nu toate plantele te vor ajuta la fel de mult. Va fi nevoie de o perioadă în care vei testa variantele propuse pentru a-ți da seama care funcționează cel mai bine pentru tine.



Iată care sunt cele 5 plante medicinale care calmează nevroza:



1. Sunătoarea

A fost utilizată pentru tratarea afecțiunilor psihologice timp de peste 2000 de ani și este răspândită în Europa, Asia și America. Studiile realizate au demonstrat că sunătoarea este foarte eficientă împotriva simptomelor problematice ale nevrozei cum ar fi agitația, apatia, depresia persistentă sau insomnia. Sunătoarea susține producția de serotonină, prevenind în acest mod fluctuațiile stării de dispoziție.



Ce trebuie să știi înainte de a utiliza sunătoarea:

- nu trebuie administrată în timpul sarcinii sau perioadei de alăptare;

- poate interacționa cu antidepresivele și pilulele contraceptive, fiind necesar sfatul medicului;

- poate fi cumpărată fără rețetă sub formă de ceai, capsule sau tinctură;

- îți va crește sensibilitatea la soare, așa că ai grijă să folosești o cremă cu SPF 30.



2. Valeriana

Provine din Europa și America de Nord și a fost folosită timp îndelungat pentru a trata anxietatea, stresul prelungit, tensiunea musculară și insomnia. Conține acid valeric și valeranon, substanțe care ajută corpul să se relaxeze și induc o stare de calm pentru ca tu să te poți odihni fără probleme.



Ce trebuie să știi înainte de a utiliza valeriana:

- nu trebuie administrată simultant cu alte medicamente împotriva insomniei;

- nu este recomandată în timpul sarcinii sau alăptării;

- poate cauza amețeală, deci nu trebuie luată înainte de a conduce sau de a desfășura o activitate care necesită concentrare;

- nu se administrează copiilor;

- se poate combina eficient cu lămâița și floarea pasiunii.



3. Floarea pasiunii

Este cunoscută pentru efectul intens calmant și sedativ, fiind foarte eficientă pentru combaterea anxietății, a oboselii și a problemelor de somn. Conține alcaloizi, glicozide și steroizi.



Ce trebuie să știi înainte de a utiliza floarea pasiunii:

- nu trebuie luată în timpul sarcinii sau alăptării;

- îi poți intensifica efectul dacă o amesteci cu valeriană;

- nu se ia în paralel cu somnifere și nici după ce ai consumat băuturi alcoolice.



4. Lavanda

Nu numai că are un miros care te relaxează instant, dar elimină tensiunea, irascibilitatea și neliniștea pe termen lung. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că lavanda este foarte utilă pentru a induce un somn liniștit și a preveni acumularea stresului și a agitației pe timpul zilei.



Ce trebuie să știi înainte de a utiliza lavanda:

- nu este recomandată pentru băieții și fetele la pubertate pentru că poate afecta negativ echilibrul hormonal;

- cere sfatul medicului pentru administrarea lavandei în timpul sarcinii și alăptării;

- dacă ai făcut recent o operație nu este recomandat să iei lavandă pentru că poate încetini procesul de recuperare.



5. Mușețelul

Este foarte eficient pentru crearea unei stări de calm și neutralizarea tensiunii acumulate. Poate fi consumat sub formă de ceai în orice moment al zilei, prevenind și problemele digestive pe care le cauzează stresul cronic sau acneea pe fond de stres.

Poate fi administrat la orice vârstă.