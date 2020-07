Ce spun astrele azi, 10 iulie

Berbec

Stresul de la locul de munca ar putea sa va afecteze fizic, prin noptile nedormite si dereglarea orarului meselor. Incercati sa recunoasteti atunci cand va atingeti limita, cand ajungeti sa nu mai puteti! S-ar putea sa aveti parte de sentimente contradictorii in relatia de cuplu si veti face trecerea foarte usor intre stari; incercati sa evitati conflictele si sa fiti mai intelegatori. Este posibil ca planurile de vacanta sa fie amanate sau anulate, insa veti da peste o alta oportunitate in curand. In ultima vreme nu ati apucat sa petreceti prea mult timp cu cei dragi, insa veti da peste o oportunitate perfecta astazi.



Taur

Fiti prudenti atunci cand vine vorba de temperaturile ridicate, deoarece acestea va pot induce o stare de rau. Consumati cat mai multe lichide si evitati sa stati sub razele soarelui fara o palarie sau o alta forma de protectie. Se anunta oportunitati pentru a incerca ceva nou la locul de munca, insa nu veti sti daca aceasta este alegerea potrivita pentru voi. Daca nu aveti o rutina, incercati sa stabiliti un program concret, chiar daca ziua voastra nu consta in prea multe activitati. Atunci cand asezati pe hartie orele petrecute la birou, preparatul cinei si filmul din fiecare seara, s-ar putea sa gasiti timpul pentru a introduce noi activitati.



Gemeni

In aceste zile, ar trebui sa tineti cont de faptul ca uneori este inevitabil ca progresul nostru sa fie criticat de cei din jur. S-ar putea sa va aflati in mijlocul unor conflicte la locul de munca, insa evitati barfele ce ar putea sa apara in urma acestora. Incercati sa petreceti mai mult timp impreuna cu copiii, in special in timpul vacantei acestora; atentia pe care le-o acordati va fi apreciata si va face mult bine. Este posibil sa va simtiti prinsi intr-o prietenie care nu se bazeaza pe incredere si compatibilitate. S-ar putea ca relatia sa se fi racit deja; ar trebui sa va indreptati atentia catre legaturile sincere din viata voastra.



Rac

Este posibil sa fiti nevoiti sa luati o decizie pentru viitorul copiiilor, iar acest lucru este o sursa de stres in viata voastra. Incercati sa va sfatuiti cu partenerul sau cu cei dragi, iar solutia va veni de la sine. S-ar putea ca astazi sa aveti ocazia de a participa la un numar de evenimente sociale, ceea ce va fi o pauza binevenita de la responsabilitatile zilnice. Atunci cand un tratament nu da roade, ar trebui sa incercati altceva; nu va complaceti cu aceeasi solutie ce nu da un rezultat concret. Este posibil ca cineva din familie sa va minta, ceea ce va fi usor de depistat. Nu reactionati imediat, ci asteptati sa vedeti daca persoana respectiva va recunoaste. S-ar putea sa existe un motiv intemeiat!



Leu

V-ati bucurat de mult succes in ultima vreme, insa acest lucru presupune noi asteptari din partea celorlalti, in special la locul de munca, dar nu numai. Acest lucru ar putea deveni o sursa de stres, insa nu va aruncati asupra proiectelor pentru a impresiona in continuare pe cine va anume! Incercati sa comunicati deschis cu partenerul, deoarece relatia voastra se afla sub semnul intrebarii; astazi s-ar putea ca lipsa de comunicare sa duca la un conflict. Chiar daca stiti faptul ca ficatul vostru ar putea fi afectat de un stil de viata dezordonat, s-ar putea ca teoria sa fie mult mai usoara decat punerea in practica a metodelor corective.



Fecioara

In aceste zile s-ar putea ca sanatatea sa fie principala voastra grija; s-ar putea sa suferiti de o problema la nivelul rinichilor, cum ar fi prezenta pietrelor. Ar trebui sa apelati la un doctor de la primele senzatii de disconfort; nu este recomandabil sa lasati sa treaca prea mult timp. Nu amanati deciziile importante, deoarece s-ar putea sa aveti instincte foarte bune astazi; urmati-va inima! Este posibil ca cineva drag sa va convinga sa faceti in sfarsit o schimbare, ceea ce va fi bine pentru starea voastra mentala. Nu va faceti griji atunci cand apare un conflict la locul de munca, deoarece cu atitudinea corecta veti putea rezolva orice problema.



Balanta

Astazi veti reusi sa impresionati la locul de munca prin ambitie si initiativa, asa ca nu va sfiiti atunci cand sunteti intrebati de proiectele voastre. Este posibil ca un prieten drag sa aiba nevoie de un sfat, dar situatia s-ar putea dovedi mai delicata decat ati crezut initial. S-ar putea sa observati anumite simptome de intoleranta la un aliment, cel mai probabil manifestandu-se atunci cand consumati produse lactate sau de panificatie. Incercati sa va ascultati copiii atunci cand ceva ii supara si nu priviti problemele acestora drept ceva trecator. Astfel, veti putea demonstra ca sunteti alaturi de ei si ca pot comunica deschis cu voi.



Scorpion

Nu va lasati coplesiti de responsabilitatile de la locul de munca, in special daca veti fi tentati sa preluati mai multe proiecte, mai multe responsabilitati. Este important sa stiti cand este nevoie de o pauza, iar cei dragi va vor aminti de acest lucru. S-ar putea sa gasiti un obiect pe care l-ati pierdut in urma cu multa vreme sau sa dati peste numarul unei vechi cunostinte; indiferent de felul acesteia, astrele se arata favorabile cu vedere la o reuniune. Veti sta foarte bine din punct de vedere material, iar astazi s-ar putea sa va permiteti un moft. De asemenea, ati putea investii acea suma de bani intr-o surpriza pentru partener.



Sagetator

Este posibil ca monotonia din viata zilnica sa va induca o stare negativa, depresiva chiar. Incercati sa va schimbati rutina si veti observa cum starea de spirit se va imbunatati considerabil. Ar trebui sa riscati mai mult la locul de munca, in special daca slujba voastra presupune o doza de creativitate si inventivitate; publicarea unor noi idei presupune o doza de curaj. Pozitia din timpul somnului va poate afecta postura si poate duce la dureri de spate. Asigurati-va ca dormiti intr-o pozitie normala, pe o perna de calitate! Incercati sa evitati conflictele din grupul de prieteni, deoarece acestea se vor rezolva de la sine, fara ca voi sa va puneti relatiile in pericol.



Capricorn

Este posibil ca alergiile sa va dea batai de cap, asa ca incercati sa stati departe de orice v-ar putea afecta. S-ar putea sa va folositi astazi banii pentru ceva de viitor, ceea ce ar putea sa va dea mai multa incredere de sine; orice actiune de acest gen presupuse, insa, si multa chibzuiala. Cei din familie va admira pentru independenta voastra, chiar daca nu o spun des. Astazi s-ar putea ca cineva sa va ceara sfatul; sunteti persoane care isi pot pastra calmul in orice situatie, iar acest lucru ii poate linisti pe cei din jur. Daca planuiti o vacanta, ar trebui sa lasati destul timp liber in programul vostru pentru a va plimba sau pentru a va odihni.



Varsator

Aunci cand faceti o favoare cuiva, nu va ganditi la cum veti fi rasplatiti – o prietenie adevarata nu se poate baza pe un astfel de sistem, mereu conditionata de a primi ceva in schimb. Incercati sa fiti mai duri cu cei de la locul de munca atunci cand lipsa de atentie pune integritatea unui proiect in pericol. Atunci cand sunteti lideri, este responsabilitatea voastra sa va motivati echipa, chiar daca acest lucru presupune criticarea muncii acestora. In aceasta perioada, bugetul vostru este in crestere. Daca ati facut o schimbare la felul in care cheltuiti banii, cum ar fi renuntarea la un obicei, ati inceput sa vedeti o imbunatatire.



Pesti

Daca nu ati avut motiv pentru a va bucura de aceasta vara, incercati sa planuiti o vacanta impreuna cu cineva drag. Desi viitorul carierei voastre este important, incercati sa priviti lucrurile cu inima usoara. Greselile fac parte din viata si, din fericire, va bucurati de sprijinul celor din jur atunci cand stresul tine sa va doboare. Nu depuneti foarte mult efort astazi, deoarece s-ar putea sa suferiti de dureri de spate sau gat; incercati sa faceti miscari usoare de gimnastica. Nu ar trebui sa va faceti prea multe griji cu privire la situatia materiala, deoarece astrele anunta o perioada buna pentru bugetul vostru.