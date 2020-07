Ce spun astrele azi, 9 iulie

Berbec

Astazi inotati cumva impotriva curentului, mergeti invers fata de ceilalti sau fata de evenimente. Comunicarea este la pamant, mai ales in domeniul profesional. Nimeni nu vorbeste aceeasi limba ca si voi. Va gasiti in situatii extrem de neplacute si v-ati dori, pur si simplu, sa dispareti. Fiind insa imposibil, trebuie sa gasiti resursele necesare pentru a trece cu bine de aceasta zi nebuna, pentru a rezolva problemele care apar. Linistea caminului va poate fi un aliat de nadejde in a va reveni la o stare de spirit normala. Daca si partenerul manifesta intelegere si compasiune si este alaturi de voi, atunci totul este in regula.



Taur

Va revine optimismul si sunteti capabili sa vedeti lucrurile ceva mai clar ca ieri; ceata se ridica si perspectivele se limpezesc, asa incat se poate ca totul sa fie mult mai usor de rezolvat, iar deciziile, mult mai simplu de adoptat. Relationati mult mai bine, atat cu partenerii de lucru, cat si cu membrii familiei; o comunicare eficienta poate fi extrem de folositoare. Reusiti sa duceti la bun sfarsit o serie proiecte, incepute de mai multa vreme, ceea ce va insufleteste si mai mult. Vedeti, deci, ca totul trece, atat bune, cat si rele! Trebuie doar putina rabdare si apel la resursele interioare de rezerva, ca sa treceti peste anumite momente ceva mai dificile.



Gemeni

Azi aveti o predilectie crescuta pentru spiritualitate, pentru misticism, pentru ceea ce este isesit di sfera normalului chiar. Vi se pare interesant sa cititi ceva filosofic, care sa va puna pe ganduri si sa va faca sa reflectati la chestiuni existentiale. Totusi, nu exagerati pe aceasta panta, raportati-va si la realitatea inconjuratoare. Si pentru ca vorbim de realitate, s-ar putea ca sarcinile de la locul de munca sa fie ceva mai multe si mai incurcate ca de obicei. Sau poate ca, deorece va ganditi la altceva, va este mai greu sa va concentrati asa cum trebuie asupra lor. Ati face bine sa faceti un efort, caci nu va doriti probleme la serviciu.



Rac

Se creaza tot felul de oportunitati, de care ar trebui sa tineti seama si sa le fructificati la maximum. Cred ca nu va asteptati la castiguri fara sa puneti osul la treaba, asa ca, daca ocaziile apar de niciunde, macar faceti efortul si folositi-va de ele asa cum trebuie. Aveti grija caci se pot crea tensiuni in familie, mai ales din cauza neimplicarii serioase in anumite proiecte deja planificate. Nu tratati nimic cu indiferenta, s-ar putea sa pierdeti foarte mult. O anumita persoana din viata voastra va ridica provocari de care nu aveati nevoie; totusi, nu veti reusi sa va eschivati, asa ca ar fi bine sa va preagtiti sufleteste pentru a face fata.



Leu

Trebuie sa investiti in educatie, in perfectionarea voastra. Daca deja aveti o calificare, poate ar fi bine sa va ganditi la un upgrade, pentru a va pune la punct cu noutatile din domeniu. Daca inca studiati, ganditi-va la ce noi oportunitati va pot oferi studiile si nu ezitati sa actionati in acele directii. De fapt, sa va decideti pentru cea mai buna dintre ele si apoi sa actionati, caci oricine “fuge dupa mai multi iepuri, nu va prinde niciunul”. S-ar putea sa primiti si niste oferte de munca sau ceva vesti care sa va dea speranta ca meritele vostre pentru implicarile din ultima perioada vor fi, in final, recunoscute. Aveti grija de sanatate; faceti mai mult sport, dar si odihniti-va suficient.



Fecioara

Este o ocazie extrem de propice pentru a reinnoi vechi legaturi de prietenie sau de a pune bazele altora noi. Lasati-va inclusi in conversatii, interveniti cu propriile idei, lansati noi subiecte de discutie, stimulati-i pe ceilalti sa-si expuna propriile puncte de vedere. Aveti ocazia sa aflati multe lucruri interesante si foarte folositoare pe viitor. Familia va solicita, de asemenea, o atentie ceva mai sporita. Este posibil sa apara vreo problema de sanatate a unuia dintre apropiati, care sa va dea ceva batai de cap in perioada urmatoare. Si juniorii vor solicita un plus de atentie din partea voastra; nu aveti voie sa dati inapoi de la provocarile care va sunt puse in fata dinaceasta directie.



Balanta

Nu este cazul sa va etalati, astazi, predilectia pentru solitudine. De altfel, asta este mai mult la nivel declarativ, deoarece nu aveti deloc intentia sa va retrageti intr-un colt, rupti de restul lumii. Dimpotriva, va doriti sa fiti in mijlocul actiunii, sa observati, sa analizati si … sa criticati. Daca va gasiti in situatia de a nu sti ce sa faceti in continuare, poate ar trebui sa va ganditi inclusiv la ajutor profesionist, daca simple discutii cu prietenii cei mai intimi va lasa, in continuare, fara raspunsurile pe care le cautati. Persoanele mai in varsta sunt foarte susceptibile, de aceea, in relatiile cu acestea, poate ar fi bine sa nu fiti chiar atat de directi, ci sa le menajati sentimentele.



Scorpion

Astazi, mai mult ca oricand, doriti sa va etalati calitatile de leader, sa aratati lumii de ce sunteti in stare. Si nu doar atat, ci sunteti dispusi sa treceti de la conventional la neconventional, doriti sa spargeti tiparele, sa faceti ceva absolut deosebit. Nu depasiti insa anumite limite ale bunului simt si nu ignorati sfaturile colaboratorilor apropiati. Poate nu degeaba va avertizeaza asupra potentialelor riscuri si consecinte ce ar putea sa apara in urma unor decizii luate sub impulsul infatuarii! In plus, veti lucra si in continuare cu aceste persoane, asa ca veti avea numai de pierdut daca veti alege sa-i ignorati.



Sagetator

Atentie la partea de finante zilele acestea! Sunteti predispusi sa faceti cheltuieli mari pentru ca doriti sa tratati regeste membrii familiei, insa astfel ati putea sa depasiti si chiar cu mult, daca nu sunteti atenti, ceea ce va puteti permite. Aveti nevoie de o noua confirmare a dragostei lor si sperati ca o veti obtine astfel, dar s-ar putea sa fie o amagire. Nu fiti, insa, nechibzuiti, pentru ca aceasta strategie are efect de boomerang, se poate intoarce impotriva voastra cat de curand. Asteptarile din acest punct de vedere, vor fi din ce in ce mai mari, iar daca nu le veti sustine, tot voi veti iesi in pierdere. Se poate sa va rasfatati apropiatii si in limita unui buget decent.



Capricorn

Inca incercati sa va reveniti dupa o zi nu prea reusita. Astazi insa, s-ar putea sa aveti parte de surprize: o calatorie nesteptata, o invitatie la vreun eveniment, noutati despre ceva care va intereseaza. Suprizele s-ar putea sa apara insa si in legatura cu persoane pe care le cunoasteti de mai multa vreme si care v-ar putea dezamagi. Trebuie sa va pastrati obiectivitatea si sa vedeti exact care va sunt prietenii adevarati. Aplecati-va asupra studiului, cititi, consultati materiale noi, documentati-va si veti vedea ca, pe masura ce reusiti sa gasiti solutii problemelor care va framanta, tonusul normal se va restabili.



Varsator

Astrele creaza astazi cadrul favorabil pentru a face ceva schimbari, in familie si in casa, dar si in plan profesional. Puteti ajunge pana la a va schimba locul de munca, daca voi considerati benefic acest lucru. Nu va agatati totusi de lucruri imposibile, caci veti fi dezamagiti. Faceti planuri realiste, pentru ca fanteziile va pot deziluziona profund, aducandu-va in pragul depresiei. Concentrati-va pe cat posibil, pe ceea ce ati putea face repede si bine. Lucrurile care se finalizeaza la modul fericit, in timp mai scurt, au un impact benefic asupra personalitatii voastre si va dau imboldul necesar pentru a merge mai departe.



Pesti

Aveti toate sansele ca, in urmatoarele zile, sa cunoasteti iubirea vietii voastre, sa primiti vesti imbucuratoare sau sa aveti parte, in cazul celor casatoriti, de ceva foarte special cu partenerul de viata. Dragostea si voia buna plutesc in aer si anunta vremuri excelente, cu trairi pozitive si optimism din plin. Lucrati, in continuare, la imbunatatirea abilitatilor de socializare, care va pot aduce cunostinte noi, ce pot influenta in mod pozitiv activitatea dumneavoastra, o perioada mai lunga de timp de-acum inainte. Initiati discutii cu partenerii de lucru, caci feed-beck-ul ar putea sa fie, cu-adevarat, extrem de productiv.