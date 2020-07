5 beneficii dovedite ale uleiului de cocos

Este ideal pentru îngrijirea pielii şi pentru a-l folosi în bucătărie, însă mai are o mulţime de avantaje pentru corpul tău.



Alege întotdeauna uleiul de cocos presat la rece, deoarece te vei bucura din plin de toate beneficiile aduse de el pentru corp.



Fie că-l foloseşti pentru a-ţi îngriji tenul, pielea sau părul, fie îl incluzi în reţetele tale, uleiul de cocos este considerat un superaliment.



Iată cinci beneficii dovedite ale uleiului de cocos:



1. Stimulează funcţia creierului

Deoarece conţine grăsimi sănătoase, uleiul de cocos stimulează performanţa cognitivă în cazul persoanelor cu vârste înaintate care suferă de boli grave, precum Alzheimer.

Un studiu publicat în revista Neurobiology of Aging a descoperit că administrarea uleiului de cocos a îmbunătăţit aproape imediat funcţiile creierului la adulţii care sufereau de Alzheimer.



2. Stimulează metabolismul

Acizii graşi de lanţ mediu care se regăsesc în uleiul de cocos presat la rece nu se depozitează în corp sub formă de grăsime, ci sunt folosiţi imediat de ficat ca sursă de energie.



3. Protejează inima şi scade colesterolul

Uleiul de cocos conţine un anumit tip de grăsime care creşte colesterolul bun şi-l scade pe cel rău, astfel încât este un aliment esenţail pentru a-ţi menţine inima sănătoasă.



4. Hidratează pielea şi părul

Foloseşte uleiul de cocos ca mască pentru păr de două ori pe săptămână şi vei avea părul mult mai sănătos şi îngrijit. De asemenea, pielea ta va avea parte de un adevărat răsfăţ dacă foloseşti uleiul de cocos în locul altor loţiuni hidratante din comerţ.

Foloseşte uleiul de cocos şi pentru a înlătura machiajul, realizând apoi un masaj delicat al feţei pentru o hidratare profundă.



5. Poate să fie folosit ca gel lubrifiant

Uscăciunea vaginului este o problemă destul de frecvent întâlnită, de aceea pentru a evita lubrifianţii pe bază de petrol este de preferat să utilizezi uleiul de cocos presat la rece pentru a avea parte de o partidă de amor fără durere.