Salata verde şi beneficiile ei

Conţine multe minerale şi vitamine care au un rol esenţial pentru organism. Descoperă de ce nu trebuie să-ţi lipsească din meniu!



Salata verde este ieftină şi constituie o opţiune potrivită pentru salate, dar şi ciorbe sănătoase sau smoothie-uri.

Ea aduce numeroase beneficii asupra sănătăţii:



- Conţine săruri minerale (de iod, magneziu, fosfor, cupru, zinc), dar şi multe vitamine (A, B, C, D şi E). Toate acestea dau organismului rezistenţă la infecţii;

- Datorită conţinutului ridicat de clorofilă, salata verde are rol antianemic;

- Contine aminoacizi si mucilagii care au un rol important in normalizarea digestiei si a tranzitului intestinal, fiind un real ajutor, pentru persoanele care sufera de constipatie;

- Este un sedativ excelent, iar dacă este consumată seara ajută la relaxarea organismului şi îmbunătăţeşte somnul;

- Este foarte săracă în calorii, fiind recomandată în curele de slăbire.



Începe masa cu o salată mare de verdeţuri pentru a asigura fibre şi vei fi tentată să mănânci mai puţin.