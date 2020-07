Algeria: Preşedintele ţării spune că Algeria aşteaptă scuzele Franţei pentru trecutul său colonial

Preşedintele algerian Abdelmadjid Tebboune a declarat sâmbătă că aşteaptă scuze din partea Franţei pentru colonizarea Algeriei, apreciind că omologul său francez, Emmanuel Macron, este o persoană "foarte cinstită", care poate contribui la îmbunătăţirea climatului relaţiei bilaterale, transmite AFP.



Întrebat în cadrul unui interviu acordat canalului internaţional France 24 despre posibile scuze din partea Parisului, preşedintele algerian a răspuns: "Am primit deja jumătate de scuze. Trebuie făcut un alt pas (...) Ni-l dorim".



"Acest lucru va face posibilă calmarea atmosferei şi o va face mai senină pentru relaţiile economice, relaţiile culturale, pentru relaţiile de vecinătate", a continuat şeful statului algerian care a amintit că peste şase milioane de algerieni trăiesc în Franţa şi că ei "pot aduce ceva acolo şi aici".



Franţa a făcut vineri un gest puternic în ceea ce priveşte memoria trecutului comun, când a înapoiat rămăşiţele a 24 de luptători algerieni ucişi la începutul colonizării franceze în secolul al XIX-lea. Acest gest contribuie la relaxarea relaţiilor dintre Algeria şi vechea putere colonială, relaţii care sunt marcate, după obţinerea independenţei în 1962, de polemici şi tensiuni recurente.



"Consider că împreună cu preşedintele Macron putem merge departe în această împăciuire, în soluţionarea problemei memoriei", a estimat preşedintele Tebboune.



"Este o persoană foarte sinceră, care doreşte să calmeze situaţia (..) şi să permită relaţiilor noastre să revină la starea lor firească", a continuat el, apreciind în continuare că şeful statului francez este "foarte sincer", "foarte onest din punct de vedere istoric".



În cadrul unei vizite la Alger, în decembrie 2017, preşedintele Emmanuel Macron a promis să returneze rămăşiţele algerienilor păstrate la Musée de l'Homme. În acelaşi an, dar înaintea alegerii sale, Macron a calificat, la Alger, colonizarea ţării nord-africane drept o "crimă împotriva umanităţii".



Problema memoriei rămâne în centrul relaţiilor volatile dintre Franţa şi Algeria. Percepţia în Algeria este aceea că Franţa nu face suficient pentru a-şi rezolva trecutul colonial.