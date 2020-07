Ce spun astrele azi, 5 iulie

Berbec

Nu va lasati atrasi spre haos si dezordine; s-ar putea sa nu mai vedeti lucrurile in clar, asa cum sunt in realitate. In plus, daca nu va organizati, nu va veti putea concentra asa cum trebuie asupra tuturor situatiilor care vor aparea, nu veti putea face fata cerintelor zilei. Este deci necesara o stabilizare, nu doar in plan fizic, ci si in plan emotional, trebuie sa va puneti in ordine gandurile si prioritatile. Mai mult decat atat, relatiile cu persoanele din jur trebuie clarificate, deoarece exista sentimente confuze care nu mai pot sa persiste multa vreme; astfel de sentimente pot alimenta situatii tensionate, pe care ar fi bine sa le evitati, pe cat posibil.



Taur

Astrele prevestesc o zi absolut normala, in care se pot face multe lucruri constructive, benefice pentru viitorul vostru. Aveti potential si va implicati activ in diverse proiecte, atat la serviciu, cat si acasa, iar acest lucru va va aduce numeroase castiguri. V-ati face foarte fericit partenerul daca ati rezolva cate ceva din problemele care s-au adunat prin gospodarie, mai ales ca si pozitia financiara pare sa sa imbunatateasca. Mare atentie la relatiile cu seniorii din preajma voastra; unele pareri sunt total divergente si este foarte posibil sa va confruntati cu situatii tensionate. Ar fi bine sa mai lasati putin de la voi, astfel incat lucrurile sa nu ia o turnura nedorita.



Gemeni

Daca va apucati sa faceti planuri pe termen lung, fiti siguri ca aveti la indemana creion si hartie sa le notati. De asemenea, tineti cont si de ideile celor implicati, pentru ca nu sunt deloc de neglijat. Calculati cu atentie reursele de care aveti nevoie pentru a finaliza cu succes aceste proiecte, precum si timpul care ar trebui alocat. Tineti cont de faptul ca, cu cat timpul este mai lung, cu atat cheltuielile si riscurile sunt mai mari. Nu va apucati de lucruri pe care stiti ca nu le veti putea finaliza, din varii motive; pentru acestea, este mai bine sa asteptati un moment oportun, cand veti dispune de resursele necesare - timp, finante, suport fizic sau profesional.



Rac

Daca reusiti sa va eliberati aceasta zi, ar fi bine sa va urcati in masina si sa conduceti undeva, intr-un loc linistit, unde sa va puteti relaxa si uita de orice grija. Dorinta de libertate isi spune, inca o data cuvantul si va indeamna sa plecati cat mai departe; totusi, tineti cont de faptul ca nu puteti pleca fara sa va uitati la ceea ce lasati in urma, mai ales daca aveti responsabilitati fata de alte persoane din viata voastra. Reveniti la intrebarile de zilele trecute si evaluati cu mare atentie atat situatia proprie, dar si pe cea generala. Nu va ingraditi nici pe voi insiva, dar nu-i raniti nici pe cei din jur. O sa va para rau dupa aceea!



Leu

Este o zi in care beneficiati de circumstantele potrivite pentru a va reface echilibrul interior si rezervele de incredere in sine, fapt absolut necesar, mai ales in urma eforturilor ultimelor zile. Profitati la maximum de atmosfera propice pentru a va remonta, caci in zilele urmatoare s-ar putea sa apara ceva dificultati si o sa aveti nevoie de ceea ce puteti acumula astazi. Nu ignorati nimic din ceea ce inseamna moralitate si principii in relatiile profesionale, mai ales daca este vorba de stabilirea unor noi parteneriate pe termen lung. Renumele pe care vi-l construiti zi de zi poate sa va ridice sau sa va doboare, in functie de deciziile pe care vi le veti asuma in acest sens.



Fecioara

Astazi aveti parte de stabilitate pe plan profesional si financiar, iar acest lucru va poate ajuta sa va concentrati pe chestiunile importante dn viata voastra. Analizati bine deciziile pe care le-ati luat in ultimele zile in aceste domenii si vedeti ce actiuni ar mai fi de intreprins pentru a ajunge la o finalitate fericita. Nu va schimbati insa, radical, modul de a gandi si a actiona. Pastrati-va increderea si constanta in ceea ce ati facut pana acum. Nu veti avea nicidecum succesul scontat daca va veti tot gandi si razgandi. Comportati-va, in orice circumstante, cu profesionalism si diplomatie, pentru ca relatiile pe care le construiti acum sa va fie de ajutor.



Balanta

Fiti ceva mai atenti la cheltuieli astazi! Uneori sunteti foarte stransi la punga, chiar zgarciti, alteori debordati de generozitate si aruncati cu banii fara sa va ganditi prea bine daca realmente aveti sau nu nevoie de achizitiile pe care le faceti. Amintiti-va, insa, ca se pot face gesturi deosebite pentru cei apropiati si la costuri mai mici; pentru acestia, intentia conteaza mai mult decat valoarea cadoului - sau asa ar trebui sa fie. Ar fi bine sa va faceti planul dinainte de a merge la magazine sau trimite-ti pe cineva cu lista, ca sa fiti siguri ca nu cadeti in ispita. Relatia cu o anumita persoana din echipa alaturi de care va desfasurati activitatea s-ar putea sa se inflamezeș fiti voi cei diplomati si aplanati lucrurile.



Scorpion

Lasati deschise canalele de comunicare si faceti in asa fel incat sa va instiintati adversarii ca trebuie sa faca eforturi serioase daca doresc cu adevarat sa va doboare. De asemenea, dati de inteles ca pierderile vor fi grele si ca ar fi mai bine sa-si reconsidere atitudinea si sa se mai gandeasca inainte sa inceapa ceva ce i-ar putea pune in mare incurcatura. Inca nu e momentul pentru decizii majore, insa acesta se apropie si este bine sa va pregatiti si in acest sens. Lasati sa mai treaca putin timp pana sa faceti pasii necesari, mai ales daca lucrurile nu sunt foarte urgente. Lucrurile bine chibzuite au mai mari sanse de a se finaliza asa cum trebuie.



Sagetator

Dispozitia se mai imbunatateste, se pare ca lucrurile incep sa intre pe fagasul normalitatii. Va bucura si faptul ca beneficiati de sprijinul partenerului de viata, care face eforturi pentru imbunatatirea atmosferei familiale. Avand sperante palpabile ca totul se va reface pe plan personal, va veti putea concentra mai bine pe viata profesionala, putand chiar sa stabiliti o serie de relatii care va vor influenta pozitiv activitatea pe viitor. Evenimentele de socializare nu trebuie ratate, iar participarea trebuie sa fie activa si colaborativa; este bine sa va consultati cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea.



Capricorn

Aveti un moment de nostalgie, in care simtiti nevoia sa va raportati la trecut, sa priviti fotografii mai vechi, sa rememorati anumite momente. Ce-ar fi sa va sunati prietena cea mai buna din scoala, cu care nu ati mai vorbit de ceva timp? E doar la un telefon distanta! Pot sa apara unele dispute cu partenerul, ca urmare a unor divergente de opinieș nu este bine sa va mentineti pe pozitii rigide tocmai acum. S-ar putea sa va confruntati si cu momente dificile, in care sa fie nevoie sa luati partea cuiva, cunoscand bine ambele parti implicate in chestiune. Stiti cum se spune ,”stati stramb si judecati drept”. Cu siguranta veti lua decizia cea mai buna!



Varsator

Evenimentele se succed cu repeziciune si nu prea mai puteti tine pasul cu ele; pur si simplu va lipseste energia debordanta pe care o aveti de obicei. Va doriti cu disperare o pauza, in care lucurile sa decelereze si voi sa va puteti odihni putin. Daca nu vi se ofera ocazia, incercati sa o facilitati voi insiva. Uzura psihica risca sa va afecteze sanatatea, atat cea fizica, dar, mai ales, cea mentala. N-ar fi de dorit sa experimentati acum vreo depresie, care sa va puna si mai mult bete in roate. Incercati sa va inconjurati de persoane pozitive, care ar putea sa va influenteze in aceasta directie; iesiti cu prietenii, socializati. Autoizolarea este extrem de nociva in astfel de situatii!



Pesti

Sunteti intr-o dispozitie extrem de placuta, cum rar se intalneste, iar acest lucru ii bucura mult pe cei din jur, care s-au cam saturat sa va vada melancolici. Profitati si impresionati pe cine trebuie, caci acest lucru ar putea sa devina foarte important in anumite imprejurari. Nimeni nu rezista sarmului vostru, atunci cand reusiti sa vi-l puneti in valoare. Daca sunteti invitati, nu refuzati sa participati la evenimente sociale, pentru ca aveti sansa de a pune bazele unor relatii cu potential pentru viitor. In plan personal, este momentul perfect pentru a face o impresie buna asupra cuiva care va place sau pentru cucerirea definitiva a persoanei iubite.