Ce spun astrele azi, 3 iulie

Berbec

Nu va fi o zi foarte usoara, mai ales din punct de vedere emotional, deoarece va trebui sa va confruntati atat cu propriile probleme sentimentale, cat si cu cele ale apropiatilor. La un moment dat s-ar putea dovedi a fi mult prea mult pentru voi. De aceea este bine sa nu va lasati prada emotiilor si sa actionati din timp pentru a preveni un eventual sucomb psihic. Lucrurile s-ar derula mult mai usor daca ati alege sa fiti putin mai detasati. Spre finalul zilei, climatul astral indica unele turbulente, care v-ar putea strica linistea; incercati sa nu le intretineti, ci sa faceti eforturi pentru a le aplana, astfel incat sa va puteti odihni linistiti noaptea.



Taur

Autocontrolul este recomandabil astazi, in mai toate intalnirile pe care le veti intretine, indiferent de cat de mult va displac persoanele in cauza. Este cazul intalnirilor cu persoanele cu care aveti doar contacte ocazionale. In cazul apropiatilor, lucrurile sunt ceva mai dificile, mai ales daca si acestia se arata inflexibili si fermi pe propriile pozitii. Este bine sa va impuneti cat mai mult calm, atat in atitudine, cat si in actiune, in contexte de acest gen. N-ar avea nici un rost sa va tociti nervii in mod inutil, nici sa va stricati ziua, enervandu-va fara rost. Un proiect pe care l-ati inceput mai demult poate sadea semne de esec, ceea ce va poate demoraliza serios; trebuie sa interveniti prompt, cu solutii viabile.



Gemeni

Unele momente de pe parcursul zilei ar putea deveni extrem de incinse, daca nu veti sti sa manevrati lucrurile cu calm, in asa fel incat sa ponderati contextele, sa nu cotribuiti la inflamarea lor. Mai ales daca anumite situatii nu va implica in mod direct, nu aveti nici un motiv sa va implicati. Doar numai daca o cautati cu lumanarea, daca doriti sa va faceti singuri complicatii. Juniorii va vor ridica probleme suplimentare, carora va trebui sa va pregatiti sa le faceti fata; uneori este indicat sa priviti lucrurile din perspectiva lor, pentru a intelege mai bine. Fiti atenti, de asemenea, la modul in care manageriati relatiile cu cei mai in varsta dintre apropiatii vostri.



Rac

Din pacate, oricat de mult ati dori sa scapati mai usor pe ziua de astazi, nu veti reusi deloc. Pare ca, in loc sa se simplifice, lucrurile se complica in a doua parte a zilei. Nu trebuie, insa, sa fiti foarte critici la adresa propriei persoane, pentru ca este foarte posibil ca multe dintre circumstante sa nu depinda numai de voi. Atata timp cat faceti tot ceea ce este omeneste posibil, ar trebui sa fiti multumiti, chiar daca rezultatele nu sunt tocmai cele pe care le asteptati. In plan familial, anumite chestiuni domestice tind sa devina foarte urgente si va trebui sa va implicati, fie ca vreti, fie ca nu; daca alegeti sa ignorati necesitatile, lucrurile se pot inrautati si mai mult.



Leu

Este foarte posibil ca astazi sa va aflati cel putin intr-o situatie critica si vi se va solicita intregul efort pentru pentru depasirea sa. Daca va veti mentine, ca de obicei, sangele rece si veti avea tarie de caracter, cu siguranta veti reusi sa treceti mult mai usor si cu pagube minime peste acest moment. Semnele de slabiciune pot fi insa fructificate impotriva voastra de adversari, de aceea este bine sa nu le aratati acestora ce simtiti, pana nu rezolvati situatia. Veti avea tendinta sa cereti foarte mult, atat de la voi insiva, cat si de la ceilalti; ganditi-va, insa, ca anumite persoane ar putea sa nu fie in forma sau, pur si simplu, sa nu aiba o capacitate de munca la fel cu a voastra; si-apoi, nu este recomandabil nici pentru voi sa va epuizati.



Fecioara

Nu este bine sa va lasati pe tanjala astazi, cand imprejurarile nu va prea ajuta si trebuie sa munciti mult mai mult ca de obicei pentru a scoate totul la capat cu bine. Daca v-ati pus prea multa nadejde intr-o anumita persoana sau anumit context, s-ar putea ca astazi sa aveti parte de o trezire brutala la realitate din aceasta directie; este posibil ca unul dintre prietenii intimi sa actioneze intr-un mod dezamagitor, care sa va zdruncine increderea in cei din jur. In loc sa va demoralizeze, un astfel de lucru ar trebui sa va ambitioneze sa fiti, altadata, mai atenti. Menajati, cat puteti de mult, relatiile cu membrii familiei; in familie va puteti gasi refugiul, pentru a va reface fortele in urma situatiilor dificile.



Balanta

Actiunile prompte, hotararile rapide in anumite chestiuni, mai ales cele legate de viata profesionala, pot sa fie foarte oportune astazi, mai ales in conditiile in care veti avea o zi destul de aglomerata, cu multe chestiuni de rezolvat. Unele probleme chiar nu trebuie amanate deloc si este bine sa va mobilizati pentru a nu pierde anumite oportunitati ce ar putea sa apara pe parcursul zilei. Sprijinul apropiatilor va fi important, asa ca mizati pe el ca pe o carte castigatoare. Fiti ceva mai atenti cu partenerul de relatie; climatul astral de astazi predispune la tensiuni domestice, asa ca eventuale conflicte pot sa izbucneasca foarte usor.



Scorpion

Desi, in anumite momente, actionati destul de prompt in situatii tensionate, se pare ca astazi va fi una dintre acele zile in care acest lucru nu va mai fi atat de simplu; trebuie sa va pregatiti pentru a rezolva probleme delicate, iar astaa eva pot solicita mult din punct de vedere fizic si psihic. Inca de la primele ore ale diminetii s-ar putea sa experimentati diverse momente derutante, care vor anunta o zi destul de dificila. Foarte important este sa va pastrati obiectivitatea in aprecieri, pentru ca numai astfel veti reusi sa vedeti lucrurile asa cum sunt in realitate si veti reusi sa gasiti solutiile potrivite.



Sagetator

Nu va lasati atrasi in tot felul de intrigi, tesute de anumite persoane din jurul vostru. Daca vedeti ca apar tot felul de vorbe, despre anumite aspecte care va intereseaza sau care au implicatii asupra voastra personal, cel mai bine este sa mergeti la sursa si sa verificati. Daca va veti lasa condusi de impuls si veti actiona in aceeasi maniera ca si intrigantii, tot ce veti reusi sa faceti va fi sa acutizati si mai mult situatia. Cheltuielile va anima peste masura, iar pericolul de a va goli rapid portofelul este foarte mare; mai intelept ar fi sa va faceti o lista, pentru a sti exact de ce aveti nevoie si sa va limitati, pe cat posibil, la ea. Astfel, este posibil chiar sa faceti economii.



Capricorn

Este o zi in care unele riscuri pot fi ceva mai crescute ca de obicei. De exemplu, posibilitatea de a suferi accidente, fie la locul de munca, fie in gospodarie. Asa incat trebuie sa fiti mai prudenti ca de obicei si sa va luati toate masurile de precautie, mai ales daca desfasurati activitati care presupun existenta anumitor pericole. De asemenea, trebuie sa aveti grija si de cei din jurul vostru, pe care trebuie sa-i protejati. Exista si o serie de riscuri crescute de natura financiara; este deci recomandabil sa nu va aventurati in cine stie ce intreprinderi elaborate, mai ales daca nu ati inteles asa cum trebuie toate detaliile unei astfel de investitii.



Varsator

Aparitia necesitatii unor cheltuieli neprevazute, pentru chestiuni ce nu sufera amanare, ar putea avea darul sa va provoace disconfort, daca nu chiar si mai mult decat atat. Nu va place ca planurile pe care vi le-ati facut sa fie date peste cap, insa este foarte posibil sa nu aveti incotro si sa trebuiasca sa va adaptati imprejurarilor. Cu cat veti fi mai dispusi sa faceti acest lucru, cu atat veti reusi sa depasiti mai usor aceasta zi, cu cat mai putine pierderi, atat fizice, cat si psihice. Este foarte important, astazi, sa fiti flexibili, atat in actiune, cat si in idei; daca veti aborda provocarile zilei cu rigiditate, cu siguranta ca numic bun nu va iesi din asta.



Pesti

Daca veti lasa deoparte toate precautiile si nu veti mai tine seama nici de cele mai elementare reguli de auto-conservare, este foarte posibil sa aveti mari probleme, nu doar astazi, ci si in zilele urmatoare. Orice abuz va avea consecinte semnificative, uneori chiar mai mari decat v-ati fi imaginat. Mai ales in plan psihic, este nevoie sa va luati masuri de precautie, pentru ca exista o oarecare sensibilitate in aceasta directie si orice exces are potential crescut de a va dezechilibra. Menajati-va sentmentele, evitand sa va lasati atrasi in dispute fara fond, care pot avea, in nici un caz, o finalitate care sa merite efortul de a face fata.