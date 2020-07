Evitarea unui infarct sau a unui accident vascular cerebral poate fi la fel de ușoară precum cunoașterea alimentelor pe care trebuie să le consumi. Nutriționiștii și medicii au făcut o listă cu cele mai sănătoase alimente care te ajută să eviți un infarct. Iată care sunt acestea!



Ce alimente te pot ajuta să previi un infarct?



1. Somon

Orice tip de pește este benefic pentru inimă, dar somonul este cel mai bun pentru sănătatea inimii. Acesta are un conținut bogat de acizi grași omega-3, care sunt cunoscuți pentru faptul că reduc riscul apariției aritmiei cardiace. Acizii grași omega-3 scad, de asemenea, nivelul trigliceridelor, încetinesc ritmul creșterii plăcilor aterosclerotice și scad tensiunea arterială.



2. Ciocolată neagră

Nu trebuie să renunți la ciocolată pentru o inimă sănătoasă. Studiile și medicii au descoperit că ciocolata neagră reprezintă una dintre cele mai bune modalități de a-ți menține sănătatea inimii.

Ciocolata neagră reduce, de asemenea, riscul accidentelor vasculare cerebrale. ACeasta poate reduce inflamația, precum și coagularea sângelui. Pentru o gustare sănătoasă, asigură-te că alegi întotdeauna ciocolata neagră cu cea mai mare cantitate de cacao și cea mai mică cantitate de zahăr.



3. Avocado

Cei mai mulți oameni știu că, pentru a păstra sănătatea inimii sau pentru a evita accidentele vasculare, trebuie evitate alimentele care conțin multă grăsime. În timp ce acest lucru este adevărat, există anumite alimente care au grăsimi bune și alimente care conțin grăsimi rele.

Fructul de avocado are grăsimi bune. Dacă ești în căutarea unui aliment care să te ajute când vine vorba de sănătatea inimii, atunci ar trebui să incluzi avocado în dieta ta. Acesta conține și antioxidanți și este un aliment bun și pentru nivelul colesterolului din organism.



4. Banane

Potasiul este extrem de important atunci când vine vorba de menținerea sănătății inimii și scăderea riscului de accident vascular cerebral. Care este cel mai bun mod de a include potasiul în organismul tău? Cei mai mulți medici cred că ar trebui să consumăm puțin peste 4.000 de miligrame de potasiu în fiecare zi.

Iar o banană are aproape 500 de miligrame, așa că te poate ajuta să atingi mai ușor doza recomandată de potasiu.



5. Spanac

Orice plantă cu frunze colorate în verde închis este bună pentru corpul tău din mai multe perspective. Dar dacă ești în căutarea unei legume pentru scăderea riscului de accident vascular cerebral sau infarct, spanacul este perfect. Acest lucru se datorează faptului că spanacul conține acid folic.