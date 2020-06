Un tânăr de 16 a fost salvat după ce a rămas blocat sub cabina unui tractor, care s-a răsturnat în timp ce efectua lucrări agricole în câmp

Un mininor a rămas blocat ieri, sub cabina unui tractor, care s-a inverast în timp ce efectua în câmp lucrări agricole, în localitatea Sadova, Călărași. Astfel, salvatorii și medicii au fost solicitați, pentru a interveni.



Potrivit IGSU, au stabilit că în timpul efectuării lucrărilor agricole, tractorul s-a inversat, iar un minor în vârstă de 16 ani a rămas blocat sub cabina acestuia. Pentru deblocarea băiatului, salvatorii au stabilizat autospeciala inversată, dar și au efectuat lucrări de descarcerare cu ajutorul echipamentului specializat.



Minorul a fost evacuat de sub fiarele tractorului în scurt timp, iar pe parcursul intervenției pompierii au ținut contactul permanent cu victima. La fața locului a fost îndreptat și un echipaj de medici. Tânărul s-a ales cu diverse traumatisme fiind transportat în stare stabilă pentru ulterioare îngrijiri medicale la spitalul raional.



Circumstanțele și cauza incidentului urmează a fi stabilite.



În ultimele 24 de ore angajații IGSU au intervenit în 29 situații de risc.