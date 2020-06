Pandemia creşte numărul şomerilor din Republica Moldova

Pandemia COVID-19 a lovit considerabil în piaţa locurilor de muncă. În luna aprilie a acestui an, numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 48 la sută comparativ cu luna martie. Cel puţin asta arată un studiu, elaborat de Ministerul Economiei, care estimează că această criză va duce la o majorare mai pronunţată a populaţiei inactive, relatează Mesager.



Potrivit Biroului Naţional de Statistică, pandemia a afectat peste 33 de mii de moldoveni, adică aproximativ patru la sută din populaţia încadrată în câmpul muncii. Dintre aceştia, aproape 61 de procente o constituie persoanele care nu au lucrat deloc.



În acelaşi timp, peste 28 la sută dintre salariaţi au lucrat, în această perioadă, de acasă, iar peste 33 de procente au avut un program de lucru redus.



Cele mai afectate au fost activităţile din comerţ, industrie şi învăţământ.



Criza generată de pandemie va afecta şi în continuare piaţa muncii, arată un studiu realizat de Ministerul Economiei. Experţii prognozează că locuri de muncă vor fi, însă nu va avea cine să lucreze, întrucât numărul salariaţilor ar putea să se reducă cu aproape 13 procente. Astfel, pe parcursul acestui an, am putea avea aproape 100 de mii de şomeri. Scăderea cererii pentru forţa de muncă şi scăderea remitenţelor şi reântoarcerea emigranţilor sunt printre factorii principali, care vor afecta piaţa muncii.



Creşterea numărului celor care nu au lucrat este cauzat de măsurile restrictive, impuse odată cu starea de urgenţă. 34% nu au lucrat după ce compania lor şi-a sistat activitatea, 29% au fost nevoiţi să-şi ia concediul anual de odihnă, 28% au fost trimişi în concediu forţat neplătit, iar 6% s-au aflat în şomaj tehnic.



Pentru a combate criza de pe piaţa muncii, autorităţile îşi propun să implementeze mai multe măsuri. Astfel, companiile ar urma să primească un suport mai mare din partea statului pentru menţinerea locurilor de muncă, iar angajaţii ar urma să fie motivaţi prin mai mult suport social. În acelaşi timp, responsabilii îşi propun să valorifice mai mult potenţialul economic al emigranţilor.