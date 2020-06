7 Alimente care îți vor oferi energie pentru toată ziua

Programul încărcat de lucru și toate responsabilitățile pe care le ai te pot stoarce de energie și nici măcar cele 8 ore de somn nu pot să te scape de oboseala permanentă. Astfel, pentru a-ți reveni, uneori o cană de cafea nu este de ajuns și este nevoie să consumi alte alimente ce îți pot oferi energie suficientă.



Iată șapte alimente pe care ar trebui să le consumi.



1. Avocado

Adaugă avocado în meniul tău atunci când rămâi fără energie. Pe lângă acidul patothenic (vitamina B5) și vitamina B, avocado este bogat în grăsimi sănătoase și în fibre. Grăsimea lor sporește absorbția de nutrienți din alimentele consumate, iar fibrele promovează creșterea nivelului de energie.

Țintește la 30-35% grăsimi, 50% carbohidrați și 20% proteine atunci când mănânci. Cea mai energizantă opțiune este un echilibru între cele trei macronutriente la fiecare masă. Acest lucru oferă energie, spre deosebire de dietele care elimină carbohidrații sau grăsimile.



2. Legumele cu frunze verzi

Cafeaua nu poate face minuni, așa că ar trebui să încerci să o înlocuiești cu altceva data viitoare când te simți epuizată. De obicei, oamenii au tendința să apeleze la cafeină și la zahăr atunci când sunt obosiți, dar niciuna dintre acestea nu oferă o sursă sustenabilă de energie.

Legumele cu frunze verzi au puține calorii și sunt bogate în fier, calciu, fibre, acid folic, magneziu, vitamina A, C, E și K. Fierul și vitamina C din zarzavaturi ajută la prevenirea anemiei, care este o cauză majoră a oboselii, în special în cazul femeilor.



3. Cartofii dulci

Carbohidrații nu trebuie eliminați complet din dietă. Aceștia reprezintă cea mai rapidă sursă de energie pentru organism. Concentrează-te la

alegerea unor carbohidrați bogați în fibre, absorbiți mai încet decât făina albă și zahărul. Cei mai buni carbohidrați? Cartofii dulci. Aceștia reprezintă o minunată sursă de energie, iar conținutul lor bogat în fibre încetinește rata de digestie, astfel că energia este eliberată într-un ritm încet și constant.



4. Bananele

Pline de carbohidrați benefici, potasiu și nutrienți, acestea sunt alegerea optima, în special înainte de sală. Lista beneficiilor bananelor nu se oprește aici:

- Potasiul ajută la hidratare, factor cheie pentru a te simți în priză

- Zaharurile naturale și carbohidrații îți pregătesc sistemul pentru mișcare

- Fitochimicalele ajută la recuperare, astfel că te vei simți mai bine după ce ai făcut activitate fizică



5. Ciocolata neagră

Renunță la bomboane și alege în locul lor ciocolata neagră, pentru a trece peste senzația de somnolență de după amiază. Zahărul îți poate crește energia. Atunci când ești epuizată și apelezi la zahăr pentru a-ți ajusta nivelul de energie, acesta se absoarbe rapid în organism și crează un roller coaster de energie.

Pentru o variantă mai sustenabilă, ar trebui să apelezi la ciocolata amăruie, cu 75% sau mai multă cacao. Această opțiune cu nivel scăzut de zahăr este o sursă bună de cafeină și de obromină, ambele stimulate ce îți pot crește nivelul de energie. De asemenea, aceasta este bogată în antioxidanți ce pot crește fluxul sangvin și oxigenarea creierului, scrie elle.ro.



6. Apa

Mâncatul corect, somnul și mișcarea sunt factorii esențiali ai creșterii staminei. Nu uita însă și de ce ceea ce bei!

Mulți dintre noi folosim cafeaua ca ajutor, chiar dacă aceasta crează agitație. Ar trebui să optezi pentru apă data viitoare când îți umpli cana.

Deshidratarea poate să încetinească producția de energie care te poate face obosit. Consumul de apă este imperativ pentru creșterea sau menținerea nivelului de energie. Chiar dacă nu are calorii, grăsimi, proteine sau carbohidrați pentru a-ți oferi energie, apa te va ajuta să te simți mai bine.



7. Sfecla

Leguma de culoare roșie este o sursă sustenabilă de energie. Sfecla conține nutrienți și antioxidanți care cresc fluxul sangvin și oxigenarea creierului și a mușchilor.

Încearcă să consumi fructe și legume variate pentru a-ți atinge norma de micronutrienți. Micronutrienții nu sunt legați în mod necesar de scăderea sau creșterea în greutate, dar atunci când ai un deficit de micronutrienți, corpul tău lucrează mai mult pentru a compensa lipsa. Acest lucru te poate face să te simți obosită și lipsită de energie.