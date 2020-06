Cafeaua de cicoare: o alternativă sănătoasă la cafeaua tradițională?

Deși este cunoscută de mai bine de 200 de ani, cafeaua de cicoare a devenit populară de abia în perioada recentă. E mai sănătoasă decât cafeaua?



Această băutură caldă are un gust foarte asemănător cu cel al cafelei, dar este obținută din rădăcină de cicoare prăjită în loc de boabe de cafea.



Este foarte apreciată în rândul acelora care încearcă să reducă doza zilnică de cofeină și se consideră că oferă și o serie de beneficii pentru sănătate, cum ar fi reducerea inflamațiilor, scăderea glicemiei și îmbunătățirea activității sistemului digestiv. Dar, trebuie reținut faptul că, cicoarea poate avea și efecte adverse.



Ce este cafeaua de cicoare?

Cafeaua de cicoare este o băutură care se obține din rădăcina plantei de cicoare, care trece prinr-un proces de prăjire și măcinare similar cu cel al boabelor de cafea. Are gustul asemănător cu cel al cafelei dar are o aromă deosebită, adesea descrisă ca având note de nucă și lemn. Poate fi folosită ca atare sau amestecată cu cafea, pentru a-i potența aroma. Deși originile acestei băuturi nu sunt clare, se pare că a fost inventată în Franța, în secolul al XIX-lea, pentru a suplini o criză de cafea. Având nevoie disperată de un înlocuitor, oamenii au început să amestece rădăcina de cicoare cu cafea pentru a obține o cantitate mai mare.



Mulți ani mai târziu, în timpul Războiului Civil American, cicoarea a început să fie consumată în New Orleans, după ce orașul a trecut printr-o criză de cafea, ca urmare a blocadei navale instituite asupra unuia dintre porturile sale.



În prezent, cicoarea este întâlnită și consumată în multe părți ale lumii și este folosită ca o alternativă fără cofeină pentru cafeaua obișnuită.



Rădăcina de cicoare conține mai mulți nutrienți

O rădăcină crudă de cicoare, de aproximativ 60 de grame, conține următorii nutrienți: calorii (44), proteine (0,8 grame), carbohidrați (10,5 grame), grăsimi (0,1 grame), fibre (0,9 grame), mangan, vitamina B6, potasiu, vitamina C, fosfor și acid folic.



Rădăcina de cicoare este o sursă bună de inulină, un tip de fibră prebiotică care joacă un rol important în procesul de slăbire și îmbunătățește tranzitul intestinal. Manganul și vitamina B6 sunt 2 nutrienți foarte importanți pentru buna funcționare a creierului. Reține că acești nutrienți se găsesc doar într-o proporție foarte mică în cafeaua de cicoare pentru că doar o mică parte din rădăcină este folosită pentru prepararea unei băuturi.



Contribuie la îmbunătățirea activității digestive

Rădăcina de cicoare este o sursă bună de fibre, acestea fiind foate importante pentru corecta funcționare a sistemului digestiv. Datorită prezenței inulinei, cicoarea poate contribui la îmbunătățirea activității intestinelor și poate reduce constipația.



Un studiu recent, desfășurat pe 44 de voluntari cu probleme de constipație, a evidențiat faptul că inulina a crescut frecvența scaunelor, comparativ cu un studiu similar placebo.



Cafeaua de cicoare poate contribui la scăderea tensiunii arteriale

Tot inulina poate contribui la menținerea nivelului glicemiei în parametri normali, conform studiilor desfășurate pe animale dar și pe oameni. Într-un studiu recent, șoareci cu diabet au fost tratați timp de 8 săptămâni cu inulină provenită din cicoare. S-a constatat faptul că inulina a contribuit la menținerea nivelului glicemic stabil prin îmbunătățirea modului de metabolizare a carbohidraților.



Deși nu există multe studii cu privire la felul în care inulina interferează asupra indicelui glicemic, studiile efectuate până în prezent indică beneficii reale asupra controlului glicemiei și a rezistenței la insulină.



Insulina este hormonul responsabil cu transportul zahărului din sânge către mușchi și țesuturi, acolo unde este transformat în energie. Rezistența la insulină, care apare atunci când nivelul insulinei din corp se menține ridicat pentru perioade îndelungate de timp, poate reduce eficiența acestui hormon și poate favoriza creșterea rapidă la valori mari a glicemiei.



Poate contribui la reducerea nivelului inflamațiilor

Deși inflamația este un răspuns normal al sistemului imunitar, inflamația cronică este un factor declanșator al bolilor de inimă, diabetului și cancerului. Unele studii desfășurate pe animale au concluzionat că rădăcina de cicoare are unele proprietăți antiinflamatoare, contribuind la reducerea unor markeri inflamatori.



Cele mai multe studii s-au desfășurat doar pe animale. Rămâne să se determine eficiența în cazul oamenilor.



Cafeaua de cicoare nu conține cofeină

Cafeaua de cicoare poate reprezenta cea mai bună cale pentru a reduce doza zilnică de cofeină. Cafeaua obișnuită este obținută din boabe de cafea prăjită, care este măcinată și transformată în cafea. Consumul ridicat de cofeină a fost asociat cu o serie de efecte adverse, cum sunt: greața, anxietatea, palpitațiile, starea de agitație și insomnia.

Rădăcina de cicoare nu conține cofeină. Din acest motiv, cafeaua de cicoare poate constitui un înlocuitor perfect pentru persoanele care încearcă să reducă cantitatea de cofeină pe care o consumă zilnic.



Atenție la efectele adverse

Deși se presupune că are o serie de beneficii pentru sănătate, cafeaua de cicoare nu este indicată pentru toate persoanele. Ea poate declanșa diverse reacții alergice, manifestate prin dureri, dificultăți de înghițire, întepături în zona gurii. Trebuie evitat consumul de cafea de cicoare de către persoanele alergice la polen sau ambrozie. Dacă prezentați simptome îngrijorătoare după consumul de cafea de cicoare, sistați imediat consumul și consultați un doctor.



Cafeaua de cicoare nu este recomadată pentru femeile însărcinate, fiind înregistrate cazuri de sângerări menstruale și chiar pierderi de sarcină. Nu există informații suficiente în cazul femeilor care alăptează.