Mai mulţi producători autohtoni au început certificarea GLOBALG.A.P. și GRASP

Douăzeci de producători agricoli din ţara noastră au început procesul din acest an de certificare GLOBALG.A.P. și GRASP. Cireșele sunt primele fructe care urmează să fie certificate, iar auditul respectării standardelor GLOBALG.A.P. este în derulare, transmite MOLDPRES.



Certificatele GLOBALG.A.P. și GRASP confirmă respectarea cerințelor de siguranță alimentară a produselor, precum și responsabilitatea socială a companiilor agricole. Totodată, aceste certificate constituie o cerință obligatorie pentru fermierii care vor să comercializeze produsele lor rețelelor din Uniunea Europeană și pe alte piețe internaționale.



Întreprinderea agricolă „Staragro Group”, fondată de Mariana Pîslaru, este prima companie auditată în acest an pentru certificarea GLOBALG.A.P. și GRASP, asistată de proiectul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională USAID Agricultura Performantă în Moldova. Compania este din satul Ustia, raionul Dubăsari, și dispune de circa 25 hectare de livadă cu soiuri moderne de cireșe. Antreprenoarea consideră că standardele GLOBALG.A.P. confirmă siguranța și calitatea cireșelor produse și sporesc competitivitatea fretelor pe piețele externe, mai ales că își dorește să exporte în UE, unde aceste standarde sunt obligatorii.



Potrivit lui Scott Hoklander, șeful misiunii USAID în Moldova, numărul producătorilor moldoveni certificați GLOBALG.A.P. și GRASP este în creștere în fiecare an. „Deja nu mai vorbim de excepții, ci de o tendință în domeniul producerii fructelor și strugurilor. Această tendință demonstrează că agricultorii sunt conștienți că certificatele respective le permit să aibă acces pe piețe noi, în special cele din UE. Astăzi, Moldova este lider printre statele CSI cu cei mai mulți producători certificați GLOBALG.A.P. și GRASP, iar USAID se mândrește că a devenit partener principal al sectorului horticol în acest proces, a precizat șeful misiunii USAID în Moldova”, a estimat Scott Hoklander.



În prezent, în Republică Moldova sunt circa 60 de producători agricoli, care pe parcursul ultimilor 15 ani au implementat standardele GLOBALG.A.P. și și-au certificat procesele de producere a merelor, prunelor, cireșelor și strugurilor de masă. Numărul agricultorilor este în continuă creștere mai ales în ultimii ani, deoarece s-au convins de posibilitatea de a exporta pe piața UE unde prețurile pentru produsele agricole conforme cerințelor internaționale sunt mai înalte decât prețurile pe piața tradițională. Doar în ultimii trei ani, cu suportul proiectului USAID Agricultura Performantă în Moldova, circa 40 de agricultori au fost certificați.



Standardele GLOBAG.A.P. cuprind întregul proces de producție, începând de la selectarea terenului agricol și până la livrarea pe piață a fructelor și legumelor. Implementarea standardului GLOBAG.A.P. asigură cumpărătorul că fructele și legumele sunt sigure pentru consum, prin minimizarea efectelor negative asupra mediului, reducerea chimicalelor folosite și abordare responsabilă față de sănătatea și securitatea lucrătorilor etc. În general, GLOBAG.A.P. se referă la producția de legume și fructe, cultivarea cerealelor și a florilor, creșterea animalelor și a pasărilor, acvacultura. Legislația Republicii Moldova cuprinde mai mult de 75% din cerințele GLOBAG.A.P., care fiind cerințe obligatorii, trebuie să fie implementate de către producători.