Dodon rămâne jucăria preferată a Moscovei, dar atenția Kremlinului se îndreaptă tot mai mult spre un alt personaj, gata să-i îndeplinească ordinele

Cât nu ar suna de anacronic termenul de „coloana a cincea”, avându-se în vedere dușmanii unui stat infiltrați în interiorul acestuia, dar ceea ce se întâmplă în ultimul timp în Republica Moldova în spatele așa-numitelor dosare politice nu este altceva decât eliberarea agenților ruși, care de azi înainte vor avea practic girul oficial al autorităților de la Chișinău, în frunte cu Igor Dodon, nu doar să spioneze, dar și să îndrepte politica moldovenească în interesele directe ale Rusiei. Mai grav este că Moscova a pus stăpânire nu doar pe așa-zisul președinte și pe majoritatea parlamentară, dar și pe cel care, de-a dreptul, poate fi numit „stat în stat”, procurorul general.



Igor Dodon a mers pe 24 iunie la așa-numita paradă militară de la Moscova, la care a expus și militarii moldoveni, nu cu mâna în buzunar. Așa cum e deprins să facă, ceea ce a recunoscut chiar el într-o discuție cu fostul lider PDM Vlad Plahotniuc, el a mers și cu „notițele” de rigoare și anume că și-a îndeplinit tema pentru acasă.



Din imaginile video de la televiziunile care au transmis în direct evenimentul se vede că Vladimir Putin nu prea a vrut să discute cu Dodon. Doar că Dodon, așa cum îi este obiceiul, a reușit să se bage în vizorul liderului rus. Problema lui Dodon este că a pierdut încrederea Moscovei, fiind surclasat de cineva de la care nici nu se aștepta - procurorul general, Alexandr Stoianoglo.



Este cunoscut pentru toți că Rusia nu are favoriți foarte clari și de lungă durată, mai ales că și la Moscova sunt mai multe cercuri de interese și de influență, inclusiv în privința Republicii Moldova. Kremlinul oficial are o singură condiție - cine îndeplinește condițiile și rezolvă problemele, acela este favoritul.



Așa a fost și pe timpul lui Voronin, și al așa-numitelor Alianțe pentru Integrare Europeană, așa este și acum.



Până recent, favoritul și așa-numitul „port-drapel” al Moscovei la Chișinău era Igor Dodon. Dar, Kremlinul și-a pierdut încrederea în el după mai multe gafe, inclusiv cea legată de pierderea controlului asupra Curții Constituționale, dar și în privința altor cerințe care nu au fost rezolvate. În prezent, potrivit unor surse din administrația prezidențială, atenția Moscovei este asupra procurorului general, Alexandr Stoianoglo, cel care a îndeplinit sută la sută orice comandă venită de la „fratele mai mare”.



Bineînțeles, în primul rând, a fost eliberarea și reabilitarea tuturor agenților FSB care și-au deservit „patria rusă” în Republica Moldova. Or, societatea a fost martoră cum în ultimele luni, în spatele așa-numitelor dosare politice Procuratura Generală a eliberat, așa cum se spune, „pe-un capăt” personaje nu doar dubioase, dar de-a dreptul penale:



- Spionul rus Iurie Bolboceanu, cel interceptat în timp ce furniza informații unui angajat al Ambasadei Rusiei în Republica Moldova;



- Vitalie Burlacu alias ”Vitas” și Irina Balagai, reținuți într-un dosar conex cu al lui Bolboceanu, în timp ce încercau să destrame o alianță de guvernare pro-europeană;



- Pavel Grigorciuc, unul din liderii așa-numitei Mișcări „Antifa”, care alături de Grigore Petrenco au fost cei mai mari rivali ai coalițiilor pro-europene de la Chișinău;



- Și, în mod special, Veaceslav Platon, cunoscut ca raiderul Nr. 1 în spațiul CSI, autorul mai multor evaziuni, preluări ilegale de acțiuni și companii, arhitectul așa-numitul „laundromat”, un personaj absolut infect în mediul economic, eliberat la comanda expresă a lui Stoianoglo. Eliberarea acestuia provoacă și mai multe semne de întrebare în contextul în care a fost surprins în mai multe discuții amicale cu interlopul, căruia i se adresa cu diminutivul „Slava”.



Stoianoglo este „eroul perfect” pentru Moscova - un justițiar în condițiile corupției tot mai mari care înăbușă Republica Moldova, reprezentant al unei minorități etnice și vorbitor de limbă rusă, personaj care a slujit mai multe guvernări - PCRM, PDM, PSRM și, care, respectiv, este maleabil și dispus să se plieze „așa cum trebuie”. Deci, un adevărat „Pavlik Morozov”, mereu gata la datorie.



Ce ține de Dodon, el oricum rămâne deocamdată jucăria preferată a Kremlinului. Dar, acest „deocamdată” pare să-l bage tot mai mult în sperieți...