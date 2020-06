Știai că fructele te ajută să slăbești? Ai grijă, însă, dacă nu le consumi cum și când trebuie, te poți trezi cu multe kilograme în plus.



Consumul de legume și fructe este încurajat pentru o alimentație sănătoasă.



Dar când este vorba despre diete, unele dintre ele sunt excluse. În cazul legumelor este vorba despre cele bogate în amidon, iar în cel al fructelor de cele prea bogate în zahăr.



Fructe care te ajută să slăbești. Despre unele habar nu aveai!



Banane mai necoapte

Da, știm, bananele au fost „puse la zid', fiind considerate dușmanii siluetei din cauza carbohidraților. Doar că nu s-a făcut precizarea că este vorba despre cele foarte coapte. Celelalte, mai necoapte, însă, trec prin intestin ca fibră insolubilă. Astfel, zahărul din ele nu reprezintă un pericol, nefiind absorbit.

Bananele mai crude au avantajul de a controla foarte bine senzația de foame. Singurul inconvenient este că nu sunt prea plăcute la gust. Pentru a masca amăreala, consumă-le în iaurt amestecat cu cereale.



Avocado

Da, din punct de vedere… tehnic, avocado este fruct. Și chiar un aliment extraordinar de bun în diete, prin conținutul său de grăsimi sănătoase și fibre. Nu mai puțin de 7 grame de fibre într-un singur fruct! Grăsimile sănătoase și fibrele, împreună, au grijă să îți ofere o senzație de sațietate pentru mai mult timp. Și nu uita că grăsimile din avocado sunt monosaturate, ceea ce înseamnă și beneficii pentru inimă. Deliciosul guacamole pe o felie de pâine integrală prăjită este o gustare perfectă!



Kiwi

Cu cinci grame de fibre per fruct, cu multă vitamina C și o enzimă care ajută organismul să digere proteinele, micuțul fruct este perfect în dietă.

Poate fi consumat ca atare sau – n-o sa îți vină să crezi! – ca garnitură la o friptură. Doar ți-am zis că te ajută să digeri proteinele!



Nuca de cocos

Există două motive pentru care nuca de cocos (proaspătă, nu deshidratată!) ar trebui adăugată în salata de fructe și smoothie.

Pulpa de cocos este bogată în grăsimi sănătoase, ceea ce ajută la încetinirea digestiei zaharurilor din celelalte fructe. În plus, conține trigliceride cu lanț mediu, un tip de grăsime pe care organismul nu o depozitează ci o transformă rapid în energie.



Fructul dragonului

Nu este chiar foarte popular la noi, dar cu siguranță îl găsești în hipermarket. Un fruct întreg conține doar 60 de calorii și numai opt grame de zahăr.

Ceea ce este grozav în comparație cu alte fructe. Gândește-te că un măr are 80 – 100 calorii… Mai cu seamă pe caniculă (când va veni), fructul acesta este revigorant.

Ca și când ai mânca un castravete, doar că ceva mai dulce.