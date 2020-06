Medicamente şi alimente care nu merg împreună. Nu le combina niciodată!

Unele alimente anulează efectul medicamentelor sau potenţează anumite reacţii adverse. Nu combina niciodată aceste medicamente şi alimente, deoarece pot cauza probleme serioase!



Atunci când iei un tratament pentru hipertensiune arterială, colesterol ridicat sau medicamente antidepresive trebuie să acorzi atenţie alimentelor pe care le consumi. Pot exista combinaţii periculoase între diferite categorii de medicamente, dar şi între medicamente şi alimente. Ca să ştii ce combinaţii medicamente-alimente să nu faci niciodată, i ată câteva sfaturi utile care te pot feri de probleme:



1. Dacă iei medicamente care scad colesterolul "rău"

Este foarte important să nu consumi grepfrut împreună cu aceste medicamente prescrise pentru a scădea colesterolul (atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, simvastatin, rosuvastatin, pravastatin), după cum avertizează un studiu apărut în US National Library of Medicine National Institutes of Health. Spre deosebire de alte fructe, grepfrutul are în compoziţie furanocumarine, nişte substanţe care pot influenţa negativ modul în care organismul absoarbe anumite principii active din unele medicamente.

Un pahar cu suc de grepfrut băut în acelaşi timp cu aceste medicamente pentru reducerea nivelului colesterolului în sânge le poate creşte de până la 15 ori efectul. Chiar dacă nu trebuie să excluzi total grepfrutul din alimentaţia ta, trebuie să fii atentă la cantitatea consumată şi la momentul în care alegi să-l mănânci. Persoanele care iau aceste medicamente trebuie să evite sucul de grepfrut cu cel puţin două ore înainte de a-şi lua tratamentul prescris de medic.



2. Dacă iei medicamente anticoagulante care reduc riscul de formare a cheagurilor de sânge

Anumite alimente recunoscute pentru efectul de a subţia sângele, precum şi cele bogate în vitamina K nu trebuie consumate în timpul tratamentului cu warfarină, avertizează într-o broşură Administraţia Americană a Alimentelor şi Medicamentelor (FDA).

În timpul acestui tratament trebuie să limitezi consumul următoarelor alimente: merişoare, usturoi, ghimbir, scorţişoară, turmeric şi piper cayenne. Potrivit specialiştilor, aceste alimente în combinaţie cu warfarina pot subţia mult sângele, cauzând sângerări.

De asemenea, alimentele bogate în vitamina K (spanacul, varza, broccoli) dacă sunt consumate în cantităţi mari reduc eficienţa tratamentului.



3. Dacă iei medicamente pentru hipotiroidism

Nu este recomandat să consumi des soia, castane şi multe fibre atunci când iei tratament cu levotiroxină, avertizează Administraţia Americană a Alimentelor şi Medicamentelor (FDA). Toate aceste alimente interacţionează cu medicamentul şi îi scad eficienţa.



4. Dacă iei antidepresive

Brânzeturile precum brânza cheddar, parmezanul, Camembert, mozzarella, cea cu mucegai albastru, dar şi ficatul de pui/vită, mezelurile, anşoa şi avocado conţin tiramină. Acest aminoacid în combinaţie cu antidepresivele determină o creştere bruscă a tensiunii arteriale, avertizează celebrul Dr. Oz.

De asemenea, această substanţă interacţionează şi cu anumite antibiotice.



5. Dacă iei antibiotice

Este foarte important să eviţi lactatele dacă iei tetraciclină, cirpofloxacin sau penicilină, deoarece acestea scad eficienţa tratamentului.



6. Dacă iei analgezice pentru inflamaţii, dureri musculare şi dureri de cap

Ibuprofenul nu trebuie administrat niciodată cu băuturile carbogazoase, deoarece îi potenţează efectul foarte mult şi generează o toxicitate în corp care este foarte periculoasă pentru rinichi, se avertizează într-un studiu apărut în US National Library of Medicine National Institutes of Health.



7. Dacă iei medicamente pentru hipertensiune arterială

Trebuie să limitezi consumul alimentelor bogate în potasiu atunci când faci tratament cu antihipertensive (captopril, enalapril, ramipril), avertizează Administraţia Americană a Alimentelor şi Medicamentelor (FDA). Aceste medicamente cresc nivelul de potasiu în corp, de aceea ar fi recomandat să limitezi consumul altor surse de potasiu (banane, cartofi, soia, spanac).