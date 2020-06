Ce spun astrele azi, 23 iunie

Berbec

Romantismul pluteste in aer si este bine sa va aplecati mai mult asupra relatiei cu partenerul, sa puneti la cale ceva care sa scoata relatia voastra din rutina de zi cu zi, sa condimentati putin viata voastra sentimentala. Puteti cere indicii partenerului sau miza pe ceea ce stiti voi ca i-ar face placere. Totul este sa profitati de aceste momente propice pentru a face ceva deosebit in aceasta privinta. Cei singuri au mari sanse, astazi, de a avea implicari pasionale care sa se soldeze cu o relatie sentimentala durabila. Succesele din viata personala nu vor putea fi egalate, nici pe departe, de cele din viata profesionala; sansele de a obtine ceea ce va doriti, in acest plan al vietii voastre, sunt minime.



Taur

Faptul ca nu reusiti sa va impuneti opiniile in cercurile sociale nu trebuie sa fie generator de frustrari pentru voi. Trebuie sa acceptati si punctele de vedere ale celorlalti si sa le armonizati cu ale voastre. Doar nu vreti ca toata lumea sa gandeasca exact la fel ca voi. Aveti grija la starea de sanatate, evitati abuzurile, excesele, mai ales cele alimentare, deoarece exista un risc crescut, pe parcursul zilei, de aparitie a unor probleme digestive destul de serioase. Actiunie pornite din impulsuri necontrolate nu au cum sa dea rezultate pozitive; de aceea, astrele recomanda ponderatie, in orice directie ati actiona pe parcursul zilei de astazi.



Gemeni

Modalitatile standard de comunicare cu ceilalti par a nu functiona la valoarea normala astazi. Asa incat este posibil vi se solicite inventivitate, sa vi se puna la incercare creativitatea in relationarea cu cei din jur, inclusiv cu membrii familiei. Daca nu va veti impune rabdare, potentialul ca lucrurile sa degenereze este foarte mare, si este un aspect de care trebuie sa tineti seama in mod deosebit pe tot parcursul zilei. Se vor cere eforturi sporite in aces sens, ceea ce e foarte posibil sa va creeze o stare acuta de oboseala, astel incat sa trebuiasca sa luati masuri pentru ca lucrurile sa nu devieze nedorit catre patologic.



Rac

Este recomandabil ca astazi sa priviti cu mai multa atentie in jurul vostru si sa apreciati cu perspicacitate elementele potential periculoase, pentru a preveni diferite alterari de situatie. Preventia este cuvantul de ordine pentru aceasta zi, indiferent de domeniul de care am vorbi. Tineti cont de prudenta si faceti in asa fel incat sa nu suparati persoane care va pot fi, la un moment dat, de ajutor. Activitatea profesionala va va solicita foarte mult, de asemenea in privinta relatiilor cu ceilalti colaboratori; tineti seama ca nu toti sunt bine intentionati si ca este nevoie sa treceti totul prin filtrul propriu pentru a alege corect ce e bine sa faceti si ce nu. Astazi este mai intelept sa pastrati un "low profile", sa nu iesiti in evidenta.



Leu

Este o zi in care va puteti dedica invatarii, perfectionarii, auto-imbunatatirii. De regula, sunteti perfectionisti si foarte exigenti cu cei din jur, dar si cu voi insiva, insa nu este cazul nici sa va stresati, nici sa-i stresati prea tare pe cei din jur in aceasta privinta. Exagerarile pe care le-ati impune astazi ar putea sa va aduca prejudicii, din multe puncte de vedere; de asemenea, o atitudine dictatoriala nu este deloc de dorit, nici in relatiile profesionale, nici in viata personala. Spre finalul zilei pot sa apara desfasurari surprinzatoare de elemente, care va vor da mult de gandit, mai ales ca nu veti reusi sa anticipati prea mult in privinta lor.



Fecioara

Daca veti opta pentru actiuni neconventionale, nu veti reusi decat sa va faceti mai multe probleme decat aveati. Nu este o zi prea inspirata pentru a iesi in evidenta. Mai degraba, este o zi potrivita pentru a finaliza ceea ce ati inceput, pentru a face ultime retusuri; este mai bine sa aveti rezultate finale la proiecte deja incepute, decat sa mai initiati si altele si sa nu terminati nimic. Manevrati cu grija relatiile cu apropiatii, care au tendinta de a se deteriora de la nimicuri. Este nevoie de calm, pentru a mentine situatia in limite normale, in aceasta privinta; aveti grija sa menajati nervii celor din jur, dar, mai mult decat atat, pe ai vostri.



Balanta

Chiar daca uneori sunteti adepti ai timpului petrecut in singuratate, meditand la ceea ce aveti de facut, astazi nu ar trebui sa fie o astfel de zi. Exista o tendinta crescuta spre depresie, daca nu veti reusi sa va integrati in cercuri sociale, sa fiti impreuna cu acele persoane care va pot face sa va simtiti bine, va pot revigora optimismul, care va pot incuraja. Uneori nu este suficient sa va bazati doar pe taria voastra de caracter, pe fortele proprii. Este bine sa aveti pe cineva la care sa apelati in momentele in care simtiti ca resursele interne nu mai sunt suficiente.



Scorpion

Astazi este posibil sa va aglomerati cam mult, si asta nu din cauza faptului ca veti avea prea multe sarcini, ci din motive de eficienta. Daca veti zabovi insa mult prea mult asupra anumitor chestiuni, este logic ca cele ramase se vor aglomera spre finalul zilei si stresul se va acumula. Daca simtiti ca nu reusiti sa faceti fata, lasati mandria deoparte si cereti ajutor sau consultati-va cu acele persoane care va pot da indicii pentru gasirea in timp util a solutiilor potrivite. In viata personala, va trebui sa fiti mult mai atenti la ceea ce spuneti; unele dintre cuvintele voastre ar putea fi interpretate gresit, mai ales daca si voi veti lasa loc de ambiguitati.



Sagetator

Astazi este o zi in care trebuie sa mizati foarte mult pe autodisciplina. Nu va lasati influentati de stari emotionale extreme, care va pot determina sa faceti cine stie ce greseli regretabile. Apreciati cu obiectivitate momentele in care sa vorbiti deschisi si cele care impun multa diplomatie. Acest lucru este valabil atat in viata profesionala, cat si in relatiile cu membrii familiei. Incercati sa va concentrati mai mult pe ceea ce trebuie sa faceti voi si ai vostri si mai putin pe ceea ce ar putea crede sau spune lumea despre asta; stiti foarte bine ca este imposibil ca actiunile voastre sa creeze tuturor pareri pozitive.



Capricorn

Managementul resurselor personale va va da cam multe batai de cap pe parcursul zilei, ceea ce este destul de frustrant pentru voi, persoane destul de organizate, atunci cand vreti; ati putea apleta la sprijinul partenerului de cuplu, care, cu siguranta, cunoscandu-va destul de bine, ar putea sa va ofere solutii acestui tip de probleme. De asemenea, frustrant poate fi si faptul ca nu va ies lucrurile asa cum vi le-ati planificat. La un anume moment, ar trebui insa sa va opriti si sa va intrebati daca nu cumva faceti ceva gresit, de vreme ce nimic nu iese asa cum trebuie. Daca nu veti actiona cu impulsivitate, aveti mari sanse sa reglati lucrurile pana la finalul zilei.



Varsator

Este bine ca astazi sa faceti reduceri. Daca iesiti la cumparaturi, aduceti cu voi o lista si respectati-o cu sfintenie. Daca sunteti in cursul unei diete, respectati menu-ul propus. Este important sa nu calcati deloc pe alaturi, sa nu va abateti de la planurile dinainte stabilite. Sunteti destul de tenace, de aceea aveti mari sanse sa reusiti in ceea ce va propuneti, asa incat sa ajungeti cu bine la finalul acestei zile. Va place ca ideile voastre sa fie respectate, dar trebuie sa porniti de la premisa ca este posibil sa mai si gresiti uneori; atunci cand acest lucru se arata a fi adevarat, ar fi bine sa coborati putin tonul si sa lasati pe cei ce au dreptate sa intervina.



Pesti

Nu este cazul sa incepeti astazi cine stie ce proiecte noi, ci, mai degraba, contextul astral stimuleaza rezolvarea proiectelor deja incepute. Nu sunteti intr-o pasa prea buna in ceea ce priveste inspiratia si nu veti avea succesul dorit demersurile voastre noi. Mai degraba, tanjiti dupa libertate de miscare, dupa niste momente de liniste, care sa va permita un pic de introspectie si o reevaluare a scopurilor, a ideilor. Concentrati-va sa rezolvati sarcinile obisnuite, atat la locul de munca, cat si in gospodarie. La finalul zilei, cei mai norocosi dintre voi vor reusi sa obtina acea libertate pe care si-o doresc.