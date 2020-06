Ce spun astrele azi, 22 iunie

Berbec

S-ar putea ca astazi sa fiti pusi in situatia in care trebuie sa alegeti intre doi prieteni, cel mai probabil in urma unui conflict ce a luat amploare si care nu pare a putea fi dezamorsat prea usor. Desi veti avea sansa sa rezolvati conflictul prin propunerea unui compromis, aveti dreptul sa ramaneti impartiali. Vor exista conflicte si la locul de munca, insa de aceasta data este posibil sa fiti implicati; daca dati dovada de diplomatie si evitati sa apelati la insulte, veti trece cu bine si peste aceasta provocare. Nu va sfiiti sa va aratati slabiciunea in fata membrilor apropiati din familie, deoarece acestia sunt un sprijin de neinlocuit in viata voastra.



Taur

Este posibil ca in aceste zile sa va asumati responsabilitati in plus la locul de munca pentru a va face remarcati; nu uitati ca un singur lucru bine facut va arata mult mai bine decat mai multe proiecte terminate doar pe jumatate. Astazi s-ar putea sa treceti printr-o serie de stari diferite, de la nostalgie la euforie, veti suferi, in mod clar, de oa oarecare labilitate emotionala. Nu va faceti insa griji, deoarece indiferent de sentimentul prin care treceti, cei dragi vor fi alaturi de voi. Evitati un orar haotic de lucru, cum ar fi in timpul noptii; este putin probabil ca sanatatea voastra sa nu fie afectata, asa ca incercati sa va organizati timpul mai bine.



Gemeni

Ar trebui sa fiti mai prudenti atunci cand practicati un sport sau folositi echipament periculos, deoarece veti fi vulnerabili accidentelor astazi. Este posibil ca modul in care va cresteti copiii sa devina subiect de discutie in restul familiei; invatati sa puneti piciorul in prag atunci cand criticile celor din jur sunt nefondate. S-ar putea ca in aceasta perioada sa fiti obsedati de cariera, in special cand vine vorba de evolutia acesteia. Veti fi tentati sa credeti cu tarie faptul ca scopul scuza mijloacele. Nu uitati ca lucrul in echipa este un aspect important al multor cariere si cooperarea poate aduce rezultate mult mai bune.



Rac

Va asteapta o zi dificila la locul de munca, insa cu putina rabdare si multa diplomatie veti putea trece fara probleme peste orice dificultate. Timpul petrecut impreuna cu familia ar putea fi un prilej de a uita de grijile din viata de zi cu zi; este cazul sa va faceti timp, in mod special, pentru cei dragi voua. Daca ati fost bolnavi recent, este posibil ca organismul vostru sa se afle inca in perioada de recuperare. Consumati multe vitamine si aveti grija sa fiti mereu hidratati; altfel, riscati sa va imbolnaviti din nou. Este posibil sa va simtiti lipsiti de inspiratie si molesiti; motivul ar putea fi o cariera in care va complaceti sau o relatie care nu va ajuta sa va simtiti impliniti.



Leu

Este posibil ca fiecare decizie pe care o luati sa fie analizata cu atentie de catre familie, si nu numai. Chiar daca intentiile celor din jur sunt bune, acest lucru va fi frustrant si va va determina sa va indepartati. Cariera voastra va fi domeniul care astazi va poate aduce cele mai multe bucurii. Este posibil sa incheiati un proiect cu succes sau sa fiti laudati de catre colegi; orice ar fi, veti sti ca ati facut alegerea potrivita. S-ar putea sa simtiti ca sunteti diferiti in grupul vostru de prieteni; aveti o alta perspectiva asupra problemelor, un alt stil de viata, un umor diferit, insa toate aceste lucruri sunt apreciate de catre cei dragi.



Fecioara

Nu ar trebui sa va simtiti vinovati atunci cand aveti nevoie de timp liber, departe de locul de munca, de prieteni si de familie. Chiar daca sunteti persoane ce prefera compania celor din jur, o pauza este mereu un prilej excelent pentru putina introspectie; folositi aceasta oportunitate pentru a va pune ordine in planuri sau pentru a citi o carte buna. Incercati sa va ocupati din timp de plata serviciilor si nu amanati datoriile pe care le aveti fata de cineva drag. Inainte sa incercati un fel nou de mancare, cititi cu atentie lista de ingrediente; in special daca suferiti de alergii! Astazi va veti intelege foarte bine cu un superior de la locul de munca.



Balanta

Astazi sunteti optimisti, chiar si in fata unei probleme ce va da batai de cap colegilor de la locul de munca. Veti sti sa va pastrati calmul si sa abordati o noua perspectiva – este posibil sa devenit eroi la birou! Nu va neglijati prietenii pentru o noua relatie, deoarece astrele prezic o perioada nesigura pentru grupul vostru de prieteni. Incercati sa va impartiti timpul intre cele doua aspecte ale vietii voastre personale. S-ar putea sa fiti mai sinceri atunci cand vine vorba de sentimentele voastre, in special in fata familiei. Vulnerabilitatea pe care o aratati va fi apreciata si veti fi rasplatiti cu increderea celor dragi.



Scorpion

Aveti un talent deosebit atunci cand vine vorba de negocieri, insa nu doar la locul de munca, ci si in plan personal! Daca aveti nevoie de ajutor pentru un proiect neobisnuit, nu va faceti prea multe griji – sigur veti convinge pe cineva de potentialul acestuia. Ar trebui sa fiti mai prudenti in viata sentimentala, deoarece va veti lasa condusi de instinct. Astfel, s-ar putea ca orice semn ca partenerul nu este la fel de fericit in relatie sa treaca pe langa voi. Pe plan financiar, astazi s-ar putea sa dati peste o suma de bani pe care o puteti investi intr-un hobby. Este posibil ca durerile de articulatii sa va dea batai de cap.



Sagetator

Cei din jur considera ca va transformati intr-o persoana complet diferita atunci cand castigati un argument; incercati sa controlati tendinta de a trata totul ca pe un joc in care voi detineti pozitia - cheie. Este posibil ca evenimentele de la locul de munca, din a doua parte a zilei, sa va afecteze increderea de sine. Ar trebui sa realizati ca puteti da dovada de profesionalism chiar si atunci cand nu sunteti in centrul atentiei, deci nu va faceti griji daca ideile voastre nu vor avea succes. Daca ati inceput sa va renovati locuinta de ceva timp, s-ar putea ca astazi sa aveti parte de un progres considerabil, prin gasirea rapida a unor solutii la problemele existente.



Capricorn

Este posibil sa va simtiti lipsiti de noroc astazi, incepand cu prima ora din zi; incercati sa priviti jumatatea plina a paharului, deoarece aceasta situatie nu va fi una de durata. Sunteti plimi de ambitie atunci cand vine vorba de locul de munca, insa tindeti sa va asumati prea multe responsabilitati. Conflictele din familie va pot influenta starea; daca simtiti ca nu veti avea rabdare pentru nimeni si nimic, ar fi indicat sa evitati compania prietenilor. In viata sentimentala se anunta o schimbare importanta, asa ca fiti cu ochii pe oportunitatile ce vi se arata. Este posibil sa va confruntati cu o sensibilizare a ochilor, asa ca purtati ochelari de soare atunci cand este necesar.



Varsator

Nu deviati de la planurile voastre, in special atunci cand vine vorba de cariera; s-ar putea ca in aceasta perioada sa dati peste foarte multe oportunitati care nu par a avea un viitor concret. Este posibil sa va doriti o relatie stabila, serioasa. Daca partenerul pare interesat doar de un flirt, este putin probabil ca acesta sa isi schimbe modul de viata pentru viitorul relatiei voastre. Ar trebui sa consumati mai des peste sau fructe de mare; incercati sa le cumparati cat mai proaspete. Este posibil sa nu aveti fondurile necesare pentru vacanta de vis, insa celelalte optiuni ar putea fi la fel de minunate atunci cand sunteti insotiti de cineva drag.



Pesti

Este posibil ca ideile voastre pentru un nou proiect sa fie ignorate de catre cei din jur, in special daca acestea nu sunt argumentate prin dovezi clare. Nu va pierdeti speranta! Aveti tot timpul din lume pentru a reveni asupra ideilor. Un membru din familie ar dori sa va ceara o favoare, insa s-ar putea sa fie prea tarziu pentru a-i ajuta. Din fericire pentru ei, nu sunteti persoane care se dau usor batute. Chiar daca nu aveti un talent deosebit pentru afaceri, aveti sprijinul celor dragi; atunci cand aveti nevoie de un sfat, veti sti la cine sa apelati. Se anunta o intalnire interesanta pentru viata voastra sentimentala.