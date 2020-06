Noi cercetări arată că în jur de 36 de civilizații extraterestre ar exista în galaxia noastră

Potrivit unui nou studiu publicat în The Astrophysical Journal, ar putea exista zeci de civilizații extraterestre ascunse în galaxia noastră. Cercetătorii susțin că toate sunt capabile de comunicare.



„Ar putea exista câteva zeci de civilizații active în galaxia noastră. Trebuie să ținem minte și că viața inteligentă are nevoie de 5 miliarde de ani pentru a se forma pe alte planete, la fel ca și pe Terra”, a declarat Christopher Conselice, profesor de astrofizică la Universitatea din Nottingham și autorul principal al noului studiu.



Oamenii de știință spun că noile cercetări sugerează că numeroase civilizații avansate tehnologic s-ar afla în galaxia Calea Lactee.



„Am calculat că ar trebui să existe în jur de 36 de civilizații active în galaxia noastră”, a mai spus Tom Westby, autor al studiului și asistent universitar.



În jur de 36 de civilizații extraterestre ar putea exista în galaxia noastră



Estimările anterioare s-au bazat pe păreri și presupuneri, fapt care poate face ca cifrele exacte să „varieze în mod substanțial”, potrivit asistentului universitar. Însă astronomii spun că estimările lor au luat în considerare ultimele cercetări.



„Noul nostru studiu simplifică aceste presupuneri folosind ultimele date disponibile, ceea ce ne oferă un număr estimativ mai concret al civilizațiilor din galaxia noastră”, a mai adăugat Westby.



Totuși, dezamăgirea majoră din noile cercetători este că cea mai apropiată civilizație extraterestră ar fi la o distanță de 17.000 de ani lumină față de Pământ. De asemenea, este posibil ca alte civilizații inteligente să fi dispărut deja.



Însă, găsirea vieții inteligente ne-ar putea oferi indicii importante despre omenire, scrie Futurism.



Civilizațiile extraterestre ne-ar putea ajuta să ne aflăm propria soartă



„Dacă vom descoperi că viața inteligentă este des întâlnită, asta ar însemna că civilizația noastră ar putea exista mai mult timp decât am anticipat inițial. Totuși, dacă nu găsim civilizații active în galaxia noastră, asta ar fi un semn rău pentru existența noastră pe termen lung”, a explicat Christopher Conselice, autorul principal al studiului și profesor la Universitatea din Nottingham.



De fapt, în timp ce căutăm viață extraterestră, ne descoperim propriul destin și propria soartă”, a mai adăugat acesta.



Deși este deocamdată doar o teorie, Conselice crede că viața extraterestră ar fi foarte similară cu cea de pe Terra. „Nu am fi chiar foarte șocați să îi vedem”, a spus cercetătorul.



Echipa de cercetători a mai adăugat că civilizația noastră ar trebui să mai supraviețuiască timp de încă 6.120 de ani pentru a comunica cu o civilizație extraterestră. „S-ar afla la o distanță foarte mare. 17.000 de ani lumină este ce am calculat noi pentru cea mai apropiată. Dacă găsim ceva mai aproape, asta ar însemna că omenirea are o șansă mai crescută de supraviețuire pe termen lung”, a subliniat Conselice.