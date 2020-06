Cele mai bune alimente bogate în vitamina B6. Bananele și năutul sunt doar câteva dintre ele

Vitamina B6 lipsește adesea din dieta noastră, de aceea este foarte important să cunoști care sunt cele mai bune alimente bogate în vitamina B6 pentru a le include în alimentația ta!



Descoperă care sunt cele mai bune alimente bogate în vitamina B6 și include-le în dieta ta zilnică!



Vitamina B6 sau piridoxina este una dintre cele opt vitamine B. Toate aceste vitamine sunt implicate în procesul de transformare a alimentelor în energia necesară pentru funcționarea normală a organismului nostru. Elementele nutritive din această familie esențială de vitamine sunt necesare funcțiilor vitale din organism.



Aceste funcții includ reducerea stresului și menținerea unei stări bune de sănătate. Pe lângă toate acestea, vitamina B6 are o serie de alte roluri importante. Așadar, este esențial să consumi suficiente alimente bogate în vitamina B6 pentru a te simți bine și a rămâne sănătos.



Ce este vitamina B6



Vitamina B6 este o vitamină solubilă în apă, ceea ce înseamnă că organismul nu o păstrează în cantități mari. Orice exces de care organismul nu are nevoie este excretat în urină. Acesta este motivul pentru care este extrem de important să consumăm alimente bogate în nutrienți în fiecare zi.



Ce beneficii are vitamina B6



Această vitamină participă la peste 100 de reacții enzimatice, care sunt în mare parte legate de metabolismul proteinelor. De asemenea, joacă un rol important în alte procese metabolice care implică aminoacizi, carbohidrați și lipide.



Mai mult decât atât, vitamina B6 este implicată în producerea hemoglobinei, o proteină care transportă oxigenul către celule. Dacă nivelul hemoglobinei este scăzut, celulele nu obțin suficient oxigen și crește riscul de a dezvolta anemie.



O altă funcție majoră a acestei vitamine este promovarea producției de neurotransmițători în creier. Prin urmare, este importantă pentru dezvoltarea unui creier sănătos. Pe lângă transportul semnaleleor de la un neuron la altul, neurotransmițătorii contribuie și la producerea de hormoni care influențează starea noastră de spirit și ciclul somnului.



Conform unor studii, persoanele cu nivel scăzut de vitamina B6 prezintă un risc mai mare de boli de inimă. Deoarece vitamina B6 reduce nivelul de homocisteină în sânge, un supliment de vitamina B6 poate preveni înfundarea arterelor și poate reduce riscul apariției afecțiunilor cardiace.



Datorită faptului că reduce nivelul de homocisteină, vitamina B6 poate preveni și bolile oculare, în special degenerarea maculară legată de vârstă. Acest tip de pierdere a vederii a fost legat de niveluri ridicate de homocisteină, astfel încât un aport suficient de vitamina B6 poate scădea riscul apariției acestei afecțiuni.



Cele mai bune alimente bogate în vitamina B6:



Banane

Când vorbim despe fructe care conțin vitamina B6, bananele sunt o alegere excelentă. O banană medie conține 20% din necesarul zilnic. Mai mult decât atât, acest fruct este o sursă bogată de fibre dietetice și vitamina C.



Năut

Pe lângă carne, există o largă varietate de alimente bogate în vitamina B6. Năutul este unul dintre ele. Aproximativ 200 de grame de năut fiert oferă 55% din valoarea zilnică recomandată de vitamina B6.



Ficat de vită

Ficatul de vită este bogat în vitamina B6. Aproximativ 100 de grame de ficat gătit oferă 45% din necesarul zilnic al acestei vitamine importante. Carnea de vită tocată este, de asemenea, o bună sursă de vitamina B6.



Spanac

Spanacul este o legumă verde cu frunze care conține vitamina B6. Aproximativ 100 de grame de spanac fiert acoperă 5% din necesarul zilnic al acestui nutrient valoros. Această legumă este foarte nutritivă, deoarece conține vitaminele A, E și K, folat, calciu, fier, magneziu, precum și alte vitamine și minerale.



Ton

Tonul este un alt tip de pește bogat în vitamina B6. 100 de grame de ton gătit oferă 45% din necesarul zilnic al acestei vitamine. Acest pește este, de asemenea, bogat în mai multe minerale, cum ar fi magneziu, fosfor și potasiu. Cu toate acestea, tonul are un nivel ridicat de colesterol, de aceea trebuie consumat cu moderație.



Mazăre

Mazărea verde este o altă legumă bogată în vitamina B6. Dacă consumi aproximativ 200 de grame de mazăre verde gătită, vei acoperi 20% din necesarul zilnic al acestei vitamine. În plus, are un conținut ridicat de proteine, vitamina K, tiamina și mangan.



Somon

Anumite tipuri de pește sunt, de asemenea, surse bogate de vitamina B6. De exemplu, 100 de grame de somon gătit oferă 30% din valoarea zilnică recomandată a acestui nutrient vital. Mai mult, acest tip de pește aparține alimentelor cu vitamina B12 și este o sursă excelentă de acizi grași omega-3 benefici.



Cartofi

Cartofii au, de asemenea, un conținut ridicat de vitamina B6. Aproximativ 200 de grame de cartofi fierți oferă 20% din necesarul zilnic de vitamina B6. Mai mult, această legumă este o sursă excelentă de alte vitamine B, cum ar fi tiamina și niacina, precum și unele minerale, cum ar fi potasiu și cupru.



Carne de pui

Carnea de pui este, de asemenea, o sursă bogată în vitamina B6. O porție de 100 de grame de piept de pui gătit oferă 25% din valoarea zilnică recomandată a acestei vitamine.



Avocado

Avocado are numeroase beneficii pentru sănătate, deoarece este bogat în nutrienți. Un avocado oferă 30% din necesarul zilnic recomandat de vitamina B6. În plus, acesta conține și vitamina C, vitamina K și folat.



Carne de curcan

Pentru a îmbunătăți aportul de vitamina B6, carnea de curcan este ideală. O porție de 100 de grame de carne de curcan gătită oferă 20% din valoarea zilnică recomandată a acestui nutrient. În plus, conține și alte vitamine B, cum ar fi riboflavina, niacina și vitamina B5.



Mango

Mango este excelent pentru stimularea sistemului imunitar. Aproximativ 200 de grame de mango tăiat oferă 12% din necesarul zilnic recomandat de vitamina B6. Mai mult decât atât, are un conținut ridicat de vitamina C și vitamina A.



Fistic

Fisticul este bogat în vitamina B6. Aproximativ 30 de grame de fistic oferă 28% din doza zilnică recomandată de vitamina B6. Mai mult decât atât, are un conținut ridicat de tiamina. Fisticul este o sursă excelentă de minerale, inclusiv cupru, mangan și fosfor.