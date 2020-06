Ministerul Educației propune oferirea diplomei de BAC restanțierilor și candidaților înscriși în regim de externat fără ca să susțină examene

Ministerul Educației a transmis Guvernului un proiect de lege privind acordarea diplomei de bacalaureat, fără organizarea examenelor de BAC, pentru restanțieri, studenții anului I compensator din universități și candidații înscriși în regim de externat.



Conform unui comunicat emis de minister, documentul prevede eliberarea diplomei de bacalaureat, fără organizarea examenului, pentru restanțierii din anii precedenți, persoanele care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ superior și persoanele care au solicitat susținerea examenului de bacalaureat în regim de externat, care s-au înscris, în termenele stabilite, pentru a susține examenul de bacalaureat în sesiunea de examene 2020 și au finalizat programa de liceu cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci).



Ministerul Educației scrie că motivul acestei decizii este sănătatea elevilor și a cadrelor didactice: „Astfel, reiterăm că sănătatea elevilor și a cadrelor didactice reprezintă prioritatea numărul unu a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.”



Reamintim că, pe 21 mai, Parlamentul Moldovei a susținut inițiativa guvernului de a anula examenele de bacalaureat pentru toți absolvenții din acest an. O excepție în acest sens au fost elevii restanțieri din anii precedenți și studenții din regiunea transnistreană care învață în universitățile din Republica Moldova. Ulterior, elevii restanțieri au lansat o petiție prin care au cerut ca autoritățile să le permită să susțină examenele în acest an. Cerința elevilor a fost auzită. În acest sens a fost adoptată o hotărâre. Mai mult, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare deja au aprobat orarul pentru susținerea examenelor. Astfel, pentru aceste persoane examenul de bacalaureat urma să fie organizat în perioada 03-17 iulie 2020.



Acum câteva zile, presa din regiunea transnistreană susținea că în situația actuală sute de studenți din stânga Nistrului vor fi expuși riscului de infectare, fiind nevoiți de-a se deplasa la Chișinău pentru a susține examenele. Oficialii moldoveni au fost acuzați de neglijarea studenților transnistreni.



Notă* Universitățile din Republica Moldova primesc elevi din regiunea transnistreană, cu condiția ca în primul an de studiu aceștia să susțină examenele de bacalaureat.