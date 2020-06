63% din moldoveni au încredere în UE, sondaj

63% din persoanele din Republica Moldova au încredere în Uniunea Europeană, comparativ cu 33% care au încredere în Uniunea Economică Eurasiatică. Aceasta este una dintre constatările unui sondaj de opinie, realizat de proiectul „Vecinii UE de la Est”, finanțat de UE, transmite IPN.



Potrivit sondajului, 82% din moldoveni sunt conștienți de sprijinul financiar din partea Uniunii Europene. Dintre aceștia, 58% consideră că sprijinul este eficient.Totodată, 74% din moldoveni cred că relațiile cu Uniunea Europeană sunt bune.



61% din cetățenii moldoveni consideră că Uniunea Europeană are o imagine pozitivă, 29% o consideră neutră și doar 9% au o imagine negativă.



Sondajul a fost realizat în cele șase țări ale Parteneriatului Estic – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Cercetarea a fost efectuată în lunile februarie și martie 2020, bazându-se pe interviuri față în față, pe un eșantion reprezentativ de o mie de persoane per țară.



Scopul sondajelor anuale este de a investiga și de a înțelege mai bine opinia și nivelul de cunoaștere pe care cetățenii țărilor Parteneriatului Estic al UE îl au cu privire la Uniunea Europeană și cooperarea UE cu țara lor.



Sondajele anuale sunt acum în al cincilea an, primul fiind desfășurat în 2016. Rezultatele din cele șase țări partenere din est sunt prezentate în rapoarte naționale și într-un raport general regional consolidat.